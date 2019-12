El actor británico Anthony Daniels, conocido por su papel como el androide C-3PO en la saga de Star Wars de películas realizadas entre 1977 y 2019, resalta su experiencia con Star Wars en un libro de memorias, I Am C-3PO: The Inside Story, publicado en octubre.

Pese a que Anthony pasó por una dolorosa experiencia al no recibir el mismo reconocimiento público que los demás protagonistas de Star Wars en el estreno de la primera película en 1977, con los años, su personaje de C-3PO llegó a tener una enorme popularidad en la serie.

Anthony Daniels apareció en las 9 cintas de Star Wars

Anthony Daniels, actualmente con 73 años de edad, rememoró algunos de los recuerdos más importantes de los últimos 42 años con la emblemática saga espacial del cine y destacó que fue él el único miembro del elenco que estuvo en las nueve cintas principales de Star Wars.

Anthony Daniels rememora su experiencia como C-3PO en Star Wars

Al ser cuestionado sobre cómo ha sido su actividad en las nueve películas, el actor Daniels respondió que ha sido de mucho trabajo y mucho empleo, lo cual es maravilloso y destacó que uno como actor siempre está pensando y buscando cual será el próximo empleo.

Sorprende al actor lo lejos que ha llegado Star Wars

El actor británico dijo que ese próximo trabajo para él ha tenido que ver con Star Wars. Y que la amistad y compañerismo de ser C-3PO ha sido realmente un verdadero regalo, además de que reconoció estar sorprendido por lo lejos que ha llegado la saga de Star Wars.

“Al final de A New Hope (La guerra de las galaxias, o Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza), la película original, pensé que eso sería todo. Fueron 12 semanas de trabajo raro y difícil, no totalmente maravillosas. Entonces vinieron y dijeron hagamos otra, y después otra... Así que he sido arrastrado por fuerzas más allá de mi control. Pero finalmente, está terminando”, dijo,

