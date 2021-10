Kim Kardashian se ha convertido en una de las celebridades más famosas de todo el mundo, pues ha formado parte de los eventos y sucesos más exclusivos en Hollywood, además de que pertenece a una de las familiar más polémicas de la farándula, donde las cirugías son cosa de todos los días, por lo que el antes y después de Kim Kardashian es muy buscado por fans y haters.

En más de una ocasión te hemos informado en La Verdad Noticias de todo lo acontecido a la famosa socialité, pues constantemente se vuelve el centro de atención, pues la polémica es su cosa preferida, ya que incluso gracias a un escandaloso video saltó a la fama, algo que te contaremos más adelante.

Prepárate para conocer los datos más impactantes de la vida de Kim Kardashian, para que compruebes que es más que una cara bonita tal y como ella misma declaró en una reciente entrevista, donde recibió mucho apoyo, especialmente tras los últimos problemas que ha tenido.

Fotos del antes y después de Kim Kardashian

Kim Kardashian luce irreconocible

Como te mencionamos, las cirugías no son algo extraño para el clan Kardashian, ya que la líder Kim tiene varias, por lo que luce totalmente irreconocible en comparación a cómo se veía entre 2005 y 2007, pues a lo largo de más de una década se ha realizado una gran cantidad de arreglos estéticos.

De acuerdo a la revista US Weekly Kim Kardashian tiene estiramiento de la piel con diamante, aunque esta no es una cirugía en sí, pero tiene rinoplastia, liposucciones, aumento de busto, inyecciones en los glúteos y depilación láser en la línea del cabello, aunque hay que declarar que ella no ha confirmado si realmente tiene todas esas cirugías.

¿Por qué se hicieron famosas las Kardashian?

La fuente de fama de las Kardashians está llena de polémica

Aunque actualmente es toda una socialité e incluso ha participado en grandes proyectos, como ser conductora de Saturday Night Live, en sus inicios Kim Kardashian se hizo mundialmente famosa gracias a la filtración de un video erótico que filmó junto a su antigua pareja Ray-J, el cual supo aprovechar.

En lugar de ocultarse, Kim aceptó la filtración y le sacó provecho, creando un gran imperio de una empresa de maquillaje, bienes raíces e incluso televisión, pues produjo junto a sus hermanas el polémico y popular show ‘Keeping up with the Kardashians’ por la cadena ‘E!’ el cual ha sido todo un éxito.

¿Cuál es la más rica de las Kardashian?

Kim es la líder y la más rica del clan

A pesar de que otras integrantes del clan Kardashian-Jenner cosmo Kendall, Courtney Kylie, Kourtney, Khloe son bastante ricas, su fortuna no le llega ni a los talones a la de Kim, quién es la Kardashian más famosa con una fortuna que aparentemente supera el billón de dólares.

El antes y después de Kim Kardashian no sólo abarca su vida personal, sino también el ámbito empresarial, ya que actualmente es una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos, y la soltera más codiciada después de que se confirmó su divorcio de Kanye West, el cual declaró que fue insatisfactorio, por lo que podría no haber un reconciliación,