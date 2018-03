Antes de la entrega de los Oscar, Eugenio Derbez revela fuertes declaraciones sobre Gustavo Loza

Todo parece indicar que el controversial tema sobre el abuso sexual que sufrió la actriz Karla Souza, aún no ha quedado en el olvido y es que un grupo de reconocidas personalidades del mundo del espectáculo, han opinado y respaldado a su colega. Pues Antes de la entrega de los Oscar, Eugenio Derbez revela fuertes declaraciones sobre Gustavo Loza

Eugenio Derbez quien ha estado en casi todos los titulares por el nacimiento de su primera nieta Kailani, así como su nombramiento como presentador del Oscar, realizó una entrevista a Maxime Woodside donde fue cuestionado si mantenía una relación con el director mexicano.

Sí, lo conozco bastante bien y la verdad es que es una excelente persona conmigo, tengo puras buenas cosas qué decir de él, honestamente, dijo el actor.

"Trabajé muy a gusto con él, es un tipazo. De hecho, yo quería que me dirigiera 'No se aceptan devoluciones' e incluso estuvimos trabajando muy de cerca durante varios meses y después, por cuestiones de agenda, no pudo".

Sobre Karla mencionó que se encontró con ella en el baby shower de Aislinn realizado en Los Ángeles.

La vimos poquito antes de todo esto, porque llevamos muy buena amistad con ella. De hecho, estuvo en el baby shower de Aislinn, reveló.

"Después vino todo lo de la entrevista que dio y a partir de ahí no la he visto. Tampoco la he buscado porque creo que no es correcto; supongo que está abrumada con tanta prensa y tanta gente que quiere hablar con ella", expresó Derbez.

Eugenio Derbez será uno de los presentadores en la ceremonia del Oscar, lo cual significa un logro más en su carrera, después de tantos años de abrirse camino en Hollywood. El actor lo calificó como “un honor y un orgullo como mexicano”. Es el año de nuestro país, con Guillermo del Toro y sus 13 nominaciones por la cinta La forma del agua; además de Natalia Lafourcade y Gael García Bernal, quienes interpretarán Remember me, el tema principal de Coco. Eugenio narró que desde niño veía los Oscar, así que no puede creer que estará como conductor.

La cinta No se aceptan devoluciones recaudó 40 millones de dólares y Como ser un latin lover reunió 30 millones. Eso provocó que muchos voltearan a verlo y lo tomaran en cuenta en Estados Unidos. El actor habló con la gente de la Academiapara poder decir algo extra durante su participación, pero como ha habido incidentes y temas políticos poco apropiados, le aclararon que no puede salirse del guion. La invitación le llegó por parte de la Academia, ya que los agentes y el estudio buscan incorporar a sus actores. El mexicano venía manejando cuando recibió la noticia; no lloró, pero se emocionó. Espera que al terminar la ceremonia, pueda juntarse con otros colegas para celebrar.

Contó que acababa de ver a Karla Souza, ya que es su amiga. La actriz estuvo en el baby shower de Aislinn Derbez, pero no sabía lo que declararía. Dijo que no la ha buscado porque seguramente estará abrumada, pero sabe que está gozando de su embarazo.

El histrión dijo que originalmente quería que Gustavo Loza dirigiera No se aceptan devoluciones, pero no pudieron ponerse de acuerdo en los tiempos. El actor no podría hablar mal de él y desconoce si Karla se refería a Gustavo en su confesión.

Al Oscar irá acompañado por Alessandra Rosaldo, su esposa. Para el gran evento, le mandaron un traje de protocolo, misma tienda que lo vistió en su boda.

Eugenio también afirmó que está feliz como abuelo. Aún no saben a quién se parece la pequeña, pero está feliz en esta nueva etapa. Su hija Aitana lo trae loco porque es muy simpática, lo hace sentir joven, juega con ella en el piso y se divierte. Tiene tres años y medio y espera que sea muy cercana a su nieta Kailani.