Ant-Man and The Wasp estrenan tráiler oficial

Muchos de los fanáticos de Marvel Studios, se preguntaron por qué Ant-Man no apareció en Avengers: Infinity War y la respuesta es porque estaban en el proceso del tráiler de Ant-Man and The Wasp, pues su llegada a los cines será el 6 de julio del presente año.

Con esta afirmación y el tráiler de Ant-Man and The Wasp publicado por Marvel Studios las dudas quedaron aclaradas, destacando que será este filme el que se sitúe entre Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War.

En el tráiler de Ant-Man and The Wasp se puede apreciar a la hija de Scott Lang (Paul Rudd) le pregunta a su padre: “¿Cuánto hace que volviste a ser Ant-Man?”, de la misma manera aconseja para encontrar compañía, alguien que le cuide para poder ser feliz; “Quizá solo necesitas alguien que te cuide.”, por lo que comienza a enfrentarse en diversas ocasiones a problemáticas dentro del escenario.

Hija de Ant-Man obtiene respuesta desde cuando él volvió a su protagónico

Es entonces, el momento en el que The Wasp, aparece en el filme y la aventura entre pareja comienza a generarse cuando reciben la indicación de colaborar en equipo, pues la única oportunidad son Ant-Man and The Wasp.

The Wasp llega al nuevo tráiler de Marvel Studios

Con la frase de ‘Héroes reales, tamaños irreales’ describen las acciones que Ant-Man and The Wasp tienen dentro del tráiler publicado por Marvel Studios.

Marvel Studios describió el tráiler con una breve sinopsis; Ant-Man and The Wasp.

Sinopsis:

Ant-Man and The Wasp, de Marvel Studios, es el nuevo capítulo en el Universo Cinematográfico de Marvel de los héroes que poseen la asombrosa habilidad de encogerse. Tras lo ocurrido en Captain America: Civil War, Scott Lang deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones como súper héroe y como padre. Mientras lucha por restablecer el equilibrio entre su vida familiar y sus responsabilidades como Ant-Man, Hope von Dyne y el Dr. Hank Pym lo abordan con una urgente y nueva misión. Scott deberá ponerse una vez más el traje de súper héroe y aprender a luchar en equipo con la The Wasp para lograr develar secretos del pasado.

Marvel Studios anuncia nuevo tráiler: Ant-Man and The Wasp