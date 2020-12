Ant-Man 3: Reemplazan a la actriz que interpretaba a Cassie Lang/Foto: Youtube

En Avengers: Endgame, Scott Lang de Paul Rudd emergió del Reino Cuántico después de estar atrapado durante cinco años solo para descubrir que su hija había crecido sin él. Después de ver a Cassie Lang de niña en las dos películas independientes de Ant-Man, Endgame nos presentó la versión adolescente del personaje, interpretado por la actriz Emma Fuhrmann.

Parecía que Fuhrmann iba a ser una parte destacada de la próxima tercera película de Ant-Man, pero un nuevo anuncio de Marvel revela que el papel en realidad ha sido cambiado.

Durante la presentación del Investor Day 2020 de Disney el jueves, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que la tercera película de Ant-Man está oficialmente en camino, y que el título es Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Además, se reveló que la estrella de Freaky, Kathryn Newton se agregó al elenco como Cassie Lang, lo que significa que Fuhrmann ya no está en el papel.

Esto es una gran sorpresa para los fanáticos, considerando que Fuhrmann fue elegido como Cassie Lang hace un par de años. En ese momento, se tenía que asumir que ella también aparecería en Ant-Man 3.

Emma Fuhrmann de 19 años no estará en la tercera película de Ant-Man, aunque aún no se sabe las razones de su cambio/Foto: CelebMafia

Kathryn Newton se une al elenco de Ant-Man 3

Quizás los retrasos en varias producciones de Marvel debido a la pandemia COVID-19 tuvieron algo que ver con el reemplazo. Por otra parte, Newton se ha convertido en una estrella reconocible por derecho propio, por lo que Marvel puede haber querido capitalizar eso.

Newton no será la única recién llegada de Marvel en el elenco de Quantumania cuando llegue a los cines en 2023. Jonathan Majors, la estrella en ascenso que ha deslumbrado con actuaciones en Lovecraft Country, Da 5 Bloods y The Last Black Man en San Francisco, se ha agregado al elenco para interpretar al gran villano Kang the Conqueror.

Paul Rudd y Evangeline Lilly volverán a la franquicia para repetir los papeles principales, junto con Michael Douglas y Michelle Pfeiffer como Hank Pym y Janet Van Dyne. Peyton List volverá una vez más como director.

En este momento, no hay detalles de la trama disponibles para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero el título sugiere que la película se apoyará tanto en los aspectos de comedia como de ciencia ficción de la serie. ¿Consideras que Kathryn Newton podrá hacer un buen papel como Cassie en Ant-Man 3? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

