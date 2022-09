Annette Cuburu habla sobre su relación con William Valdés

Desde hace tiempo se viene especulando sobre una posible relación entre los conductores del programa matutino de TV Azteca "Venga La Alegría" (William Valdés y Annette Cuburu) esto debido a que protagonizaron un momento bastante romántico en el programa.

A casi tres meses de la viralización de un video donde el presentador la abraza por la cintura y al parecer quería besarla, ambas celebridades se han vuelto tendencia en redes sociales, y los famosos conductores de VLA también mueren por saber si existe algo entre ellos dos.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, este rumor se ha sumado al de las especulaciones sobre la sexualidad de William Valdés, mismas que han hecho que el conductor se moleste y despotrique contra quienes le pregunta sobre eso, pues él considera que no es asunto de nadie más que de él.

Anette Cuburu revela si hay relación con William Valdés

Ante esta duda fue la misma Anette Cuburu quien aclaró si tiene un romance con el ex integrante de CD9 o si hay planes para un posible noviazgoen un futuro.

“Mi corazón está ocupado, mi corazón está muy contento. A William lo adoro, es uno de mis mejores amigos, él tiene pareja también”,

Además indicó que los conductores de Venga La Alegría son muy protectores y existe un cariño único entre todos por lo que suelen apapacharse mucho, lo que probablemente había avivado los rumores, sin embargo recalcó que tanto ella como Valdés son sólo amigos.

“Somos muy protectores entre nosotros en ‘Venga la Alegría’, entonces nos abrazamos, nos besamos, nos agarramos. Entonces yo creo que salió como este rumor de que éramos pareja, pero no, no somos pareja, lo adoro con toda mi alma”,

Finalmente señaló que William es como un hijo para él por lo que no podría verlo de otra forma

“Ahora sí que soy como su mamá; su mamá me lo encargó y yo lo cuido”

¿Quién es el esposo de Anette Cuburu de Venga La Alegría?

Cuburu se encuentra divorciada desde hace 11 años

Aunque no reveló quien es esa persona que tiene ocupado su corazón lo cierto es que Anette se encuentra divorciada desde hace más de 10 años de Alejandro Benítez, su ruptura matrimonial fue un escándalo en la televisión mexicana en su tiempo, pues tras ella la presentadora prácticamente desapareció el medio.

Alejandro Benitez tuvo el cargo de Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, por lo que tenía gran poder en la empresa, tanto que de acuerdo con Cuburu después de divorciarse Benítez se encargó de hacer que la vetaran de todas las televisoras del mundo.

“Había una orden de que no se me diera trabajo en todas las televisoras del mundo. Yo estuve vetada de todas las televisoras de la que me digas, de teatro, de cine y en donde yo me paraba. Imagínate lo que se siente, no se lo deseo a nadie, es otra de las grandes luchas que Dios me ha mandado en la vida”, su veto en TV Azteca terminó cuando se cambiaron los directores de contenido y Sandra Smester le dio una oportunidad.

