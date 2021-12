Annette Cuburu enojadísima con Mara Patricia Castañeda y exclusiva con Vicente Jr

Tras la muerte de Vicente Fernández muchos medios de comunicación querían obtener información exclusiva, sin embargo un pleito fue captado y de este se vio a Annette Cuburu enojadísima con Mara Patricia Castañeda.

Y es que las peleas por tener la exclusiva quedó evidenciada a todas luces en la transmisión en vivo de Venga la Alegría de TV Azteca contra Televisa.

Y es que Flor Rubio peleó con Televisa la exclusiva de la muerte de Vicente Fernández, pero fue la periodista Mara Patricia Castañeda de Televisa, quien tuvo acceso a información de la familia Fernández en el funeral, misa y despedida de Don Chente.

Annette Cuburu enojadísima con Mara Patricia Castañeda

Annette Cuburu expresó que Mara Patricia Castañeda consiguió la exclusiva por ser ex esposa de Vicente Fernández Jr.

Flor Rubio y Ricardo Casares fueron algunos de los conductores de TV Azteca que acudieron al llamado del último momento en el adiós de Don Chente.

Sin embargo, todo marchaba en orden hasta que Mara Patricia Castañeda logró colarse entre todo el público y consiguió hacerle una entrevista a Vicente Fernández Jr dentro del rancho de ‘Los Tres Potrillos’ lo que desató la molestia y por el cual Annette Cuburu enojadísima con Mara Patricia Castañeda despotrico contra la ex del potrillo.

Annette Cuburu dijo enfadada que Mara Patricia Castañeda había conseguido una exclusiva al ser la ex esposa de Vicente Fernández Jr.

“No está actuando a ser nadie más, dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más, pero les están diciendo que la entrada es por allá”, dijo Annette Cuburu.

“Van a poder entrar todos y se espera una multitud”, respondió Flor Rubio.

Mara Patricia Castañeda vs Annette Cuburu

Mara Patricia Castañeda fue de las pocas que consiguió una entrevista con los familiares de Vicente Fernández.

Resulta que la periodista de Televisa logró hablar con su ex esposo para que diera a conocer algunas palabras sobre el deceso de su ex suegro.

“Me colé, ya se me andaba olvidando esto de los empujones”, dijo Mara Patricia Castañeda antes de entrevistar a Vicente Fernández Jr pero antes de cortar el enlace djo, “Me voy a salir ahorita antes de que me arranquen a cachetadas”.

Fue entonces que Castañeda había conseguido su exclusiva, y el la transmisión en vivo de VLA, Annette Cuburu enojadísima con Mara Patricia Castañeda por la falta de respeto hacia su compañera Flor Rubio y hacia otros medios que se quedaron afuera del rancho.

