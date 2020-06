Anne with an E: Estos son los personajes LGBT en la famosa serie de Netflix

Netflix ha causado mucho furor al tener en su catálogo de series a Anne with an E, que es una de las series favoritas del momento y que ha causado revuelo en los usuarios por tocar temas sobre feminismo, racismo, identidad, clasismo, abuso de poder, orientación sexual, entre otros.

Hay que destacar que todos sus personajes tienen una historia individual sobre alguna temática de estas, es por eso que en el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, te revelamos que personajes forman parte de esta temática LGBT en Anne with an E.

Cole Mackenzie

Cole es un niño al que le apasiona el dibujo; se descubre a sí mismo y su lugar en el mundo. Es un niño solitario que se la pasa dibujando y prefiere no llamar la atención al que Anne logra ganarse su confianza. Tiene el pelo rubio rojizo, tez pálida y ojos azules. Usa ropa sencilla en comparación con sus compañeros que provienen de familias ricas.

Cole es constantemente acosado por su maestro el Sr. Phillips, quien en una ocasión lo hizo sentarse junto a las niñas. En una escena, Phillips y Cole comparten un momento en el que se espera que se besen, en ese momento, el niño se da cuenta que el maestro en cruel con él porque es homosexual, igual que él.

Cole le revela a Josephine Barry, tía de Diana Barry, que es como ella (homosexual), y se queda a vivir en su casa en Charlottesville para buscar su identidad.

Mr. Phillips

Sr. Phillips, el estricto y temido maestro en la escuela de Avonlea, interpretado por Stephen Tracey, mantiene una relación secreta con su alumna Prissy Andrews.Fuera de clase, muestra un comportamiento de autodesprecio y en constante contradicción con lo que quiere, situación que llevó a Cole a especular con Anne que Phillips era un homosexual reprimido.

Debido a una polémica, causada por Anne, Mr. Phillips toma la decisión de pedir la mano de Prissy Andrews, aunque se le mira nervioso y poco convencido lo hace. Prissy lo deja en el altar, luego de que él le señalara que no iría a la universidad porque tenía que fungir su papel como esposa en la sociedad. Mr. Phillips se va a Toronto después de ser despedido. Las escenas que tiene con Cole, dejan evidencia que Mr. Phillips duda de su orientación sexual.

Josephine Barry

La "tía Josephine" es uno de los personajes más queridos en Anne with an E, es interpretado por Deborah Grover. Josephine Barry es tía de William Barry y tía abuela de Diana Barry y Minnie May Barry. Aparece como papel secundario en la serie de Netflix.

Josephine es una mujer rica y educada que ha vivido al máximo, rodeada de artistas de todo tipo. Fue criada en una familia rígida y consevadora. Reprimió sus pasiones y sueños hasta que conoció a Gertrude. Gertrude era una mujer que la enamoró y vivió a su lado hasta que falleció.

Al inicio de la primera temporada de Anne with an E en Netflix, la rica tía Jo, se mira triste por el luto de la perdida de la persona que Diana consideraba su tía, compañera de Josephine. La familia Barry vio la relación de Josephine y Gertrude como una amistad, cuando la verdad es que eran una pareja.