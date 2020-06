Anne with an E: Datos curiosos de la serie original de Netflix

“Anne with an E” es una de las series más populares de los últimos tiempos en Netflix, ya que su personaje principal se ha logrado ganar el corazón de miles de personas alrededor del mundo por su carácter y forma de ver la vida.

Muchos de los fanáticos de esta serie se quedaron con ganas de ver más de está, ya que la plataforma de streaming ha anunciado la cancelación oficial de la serie, pero para seguir recordando su hermosa historia te dejamos algunos datos curiosos que tal vez no sabías acerca de ella.

Los títulos de los episodios son frases de novelas

Los títulos de los episodios de las tres temporadas son frases tomadas de las novelas de Jane Eyre de 1847 escrita por Charlotte Brontë (primera temporada), Middlemarch de 1871 escrita por George Eliot (segunda temporada) y Frankenstein de 1818 escrita por Mary Shelley (tercera temporada).

La serie está basada en un libro

La serie “Anne with an E” está basada en un libro canadiense que se titula "Anne of Green Gables" o en español "Ana la de Tejas Verdes" escrito por Lucy Maud Montgomery y publicado por primera vez en 1908. Es considerado parte de la literatura clásica y cultura popular en Canadá.

“Anne with an E” no es la primera adaptación

“Anne with an E” no es la primera adaptación al libro de la escritora canadiense, ya que han existido al menos 14 versiones más antes que esta serie disponible en Netflix. Las adaptaciones van desde el cine mudo, series de televisión, películas e incluso anime.

La actriz principal no es pelirroja

La estrella principal Amybeth McNulty es naturalmente rubia y se teñía el pelo de rojo para la serie. Sin embargo, solo usaba pelucas para la parte en la que Anne debía cortarse el cabello (a medida que el cabello vuelve a crecer gradualmente durante la temporada).

Tuvo una cancelación inesperada

La serie estaba pensada para durar cinco temporadas y gozaba de buen rating. Sin embargo, tras romper relaciones, Netflix y CBC cancelaron la serie en su tercera temporada.

La protagonista es youtuber

La actriz que interpreta a Anne llamada Amybeth McNulty tiene un canal de youtube con 15 videos y 309 mil suscriptores hasta el momento.