Anne Heche: Marcada por la tragedia

La actriz Anne Heche murió el viernes a los 53 años, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles, por el cual tuvo que ser ingresada de emergencia al Grossman Burn Center en el hospital West Hills.

Se le diagnosticó una lesión pulmonar y fuertes quemaduras, lo que derivaron en su gravedad ya que desde el primer minuto estuvo en estado crítico y requirió de respiración asistida.

El pasado lunes, su representante compartió que su estado de salud fue denominado ‘extremadamente crítico’, pues detallaba que se encontraba en coma.

Sin embargo, en las primeras horas de este viernes 12, su representante mandó un comunicado a medios estadounidenses en donde confirmó que la actriz sufrió muerte cerebral, por lo que sería desconectada de los aparatos que la mantenían con vida.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, dijo vía Deadline.

Se espera que su cuerpo sea donado a la ciencia y el uso médico, esta fue una de sus voluntades: "Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y la mantienen con soporte vital para determinar si alguno es viable", confirmó uno de sus representantes.

Anne Heche, dolor y angustia

La vida de la actriz estuvo plagada de dolor y angustia. Su historia tiene muchos trasfondos trágicos. Desde muy temprana edad, lidió con un sombrío pasado familiar que la llevó a revelar al público sus problemas con la salud mental.

Heche sufrió la pérdida de tres de sus cuatro hermanos. Su hermana Cynthia falleció a los dos meses de vida debido a un defecto cardíaco.

En 1983, su padre, Donald, se convirtió en una de las primeras personas en los EEUU en ser diagnosticada con VIH, y así fue como su familia se enteró de que el ministro bautista y director del coro había estado viviendo una vida secreta.

En sus memorias de 2001, “Call Me Crazy”, Heche reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. “Me violó ... me acarició y abusó de mí”, escribió. También afirmó que su madre siempre lo supo y decidió guardar silencio.

A finales de los 90 se convirtió en todo un símbolo del colectivo LGTBIQ+ al hacer pública su relación con la presentadora y comediante Ellen DeGeneres, llegando a anunciar que se casarían cuando las bodas de parejas del mismo sexo fuesen legales en el país. Llegó a comentar que esa relación afectó su carrera por los prejuicios de la época.

Anne Heche: su trayectoria

Su nombre completo era Anne Celeste Heche, nació en Ohio, y desde muy joven inició su trayectoria como actriz, aunque el motivo principal fue para ayudar a la subsistencia familiar; para ser más precisos, a los 12 años.

Cuando tenía 15 fue descubierta por un cazatalentos, aunque no fue hasta que cumplió 17 cuando se mudó a Nueva York para debutar en una serie llamada Another World.

Hacia 1993 comenzó su carrera cinematográfica con las cintas An Ambush of Ghosts y Las aventuras de Huckleberry Finn. Para finales de 1999 ya había participado en 17 películas, entre las que destacan Walking and talking (1996), The Juror (1996) y Donnie Brasco (1997), por mencionar algunas.

Una de las cintas más populares de la actriz fueron la comedia romántica Seis días y siete noches (1998) y el remake de Psicosis de Alfred Hitchkook, llamado Psycho (1998).

En total, Anne Heche participó en 33 películas a lo largo de 26 años, y trabajó a lado de personalidades como Demi Moore, Johnny Depp, Tommy Lee Jones, Harrison Ford, Robert De Niro y Dustin Hoffman, entre otras.

Su último trabajo fílmico fue en 2019 para la cinta The Best of Enemies, dirigida y escrita por Robin Bissel.

Premios de Anne Heche

A lo largo de su trayectoria, Heche fue galardonada con el premio Daytime Emmy Award en 1991 como Mejor actriz joven en serie dramática por su participación en Another World.

También recibió el premio GLAAD Stephen F. Kolzak en el año 2000; dicho galardón es un premio honorífico de los GLAAD Media Awards otorgado a un miembro de la comunidad LGBT+ del entretenimiento o el espectáculo por su trabajo dedicado a acabar con la homofobia.

La despedida de sus hijos

Uno de los hijos de la actriz estadounidense Anne Heche confirmó ayer la muerte de la intérprete de 53 años tras el grave accidente que sufrió el pasado 5 de agosto, cuando su automóvil se estrelló contra una casa en Los Ángeles y quedó envuelto en llamas.

"Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Tras seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una profunda tristeza y sin palabras", informó su hijo Homer en un comunicado enviado al diario Los Angeles Times.

"Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar aquello que quiero imaginar como su libertad eterna", sigue la nota.

"Durante estos seis días miles de amigos, familiares y fans me han hecho saber que la querían. Estoy agradecido por su amor, como también lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrastra Alexi, quienes siguen siendo mi roca en estos momentos. Descansa en paz mamá. Te quiere, Homer".

