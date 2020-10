Anne Hathaway revela el nombre de su segundo hijo ¡11 meses después de dar a luz!

Anne Hathaway reveló el nombre de su segundo hijo en el episodio del lunes de Live With Kelly and Ryan, casi 11 meses después de dar a luz. ¡Bienvenido al mundo, Jack!

La ex- actriz de Disney quien también comparte a su hijo Jonathan, de 4 años, con su esposo Adam Shulman, reveló el nombre de su pequeño mientras charlaba sobre cómo él está "por todas partes" su actuación en su nueva película, Las brujas, estaba embarazada mientras filmaba.

"Ahora tengo un hermoso niño de casi 11 meses, pero estaba embarazada cuando hice The Witches, así que técnicamente él está muy interesado en esa actuación", bromeó Anne Hathaway en Live.

Anne Hathaway recibe a su segundo bebé

La actriz de Witches descubrió que estaba embarazada justo antes de su primera prueba de vestuario con la diseñadora de vestuario de la mencionada películas, Joanna Johnston.

"Ella dice: 'Realmente quiero que tengas una cintura muy ajustada'. Y me acababa de enterar de que estaba embarazada y pensé, 'Mmm, no. No, no lo creo. No'. Y ella estaba como, 'Bueno, ¿por qué?' Y yo estaba como, 'Eh, ya sabes, me conozco a mí misma'. Estoy luchando por una razón ".

"Terminó diciéndole a Johnston que no sería "tan libre" como su personaje, "así que es mejor que hagamos todo suelto", reveló Anne Hathaway.

Anne Hathaway protagonizó The Witches, embarazada de su segundo hijo

Más de un año después, Hathaway no podría estar más feliz con sus dos hijos, y señaló el "amor" que Jonathan siente por su hermano pequeño. "Ahora Jack es lo suficientemente grande como para luchar, y eso ha traído un nuevo elemento a su relación que es realmente lindo", compartió.

Anne Hathaway de 37 años, anunció a través de Instagram en julio que ella y Shulman, de 39, estaban esperando su segundo hijo juntos. "Estoy realmente feliz", dijo Hathaway a ET unos días después en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión. "Esto es algo que he querido por un tiempo y estoy muy feliz de que esté sucediendo".

La actriz no reveló cuándo dio a luz, pero fue vista con su familia y un portabebés en diciembre pasado.

Te puede interesar en La Verdad Noticias: Anne Hathaway presume sexy silueta en jeans pegaditos

¿Qué te parece el nombre del nuevo bebé de Anne Hathaway? Dinos en los comentarios.