Anne Hathaway no era la primera opción para liderar “El Diablo Viste a la Moda”

Anne Hathaway fue la estrella invitada en RuPaul's Drag Race el viernes por la noche, y cuando digo que las drag queens estaban emocionadas... Quiero decir, ¿has visto a una fan de drag queen por alguien? Nadie lo hace mejor.

Cuando la ganadora del Oscar se presentó, por video, para dar consejos al elenco sobre su próximo desafío de teatro musical "rusical", las reinas estaban llenas de preguntas.

Naturalmente, The Devil Wears Prada (El Diablo Viste a la Moda), uno de los favoritos de cualquiera con gusto,surgió en su conversación. Hathaway reveló un secreto sobre el proceso de casting de la exitosa película de 2006:

"Te daré un poco de té: fui la novena opción para Devil Wears Prada. ¡Pero lo conseguí!", afirmó.

Anne confesó que ella no fue la primera opción para estar en la famosa cinta. Sin embargo, el destino la colocó como la protagonista/Foto: People

Lo escuchaste bien: Hathaway no fue la primera opción para interpretar a Andy Sachs (¡un papel que ella dominó absolutamente!). Si esa historia no te inspira a no dejar nunca de perseguir tus sueños, escúchala de nuevo, porque es una historia inspiradora.

La película que impulsó la carrera de Anne Hathway

Hathaway tenía 23 años cuando The Devil Wears Prada se estrenó en los cines. Durante una entrevista con los coanfitriones de The View ese verano, Meryl Streep (la icónica Miranda Priestly) compartió el consejo que le dio a Hathaway después de ser elegida como Andy.

"Le dije: 'No pierdas peso, A', porque todos le decían que lo hiciera", dijo. "Recuerda", dijo, volviéndose hacia Hathaway en el sofá junto a ella, "viniste a mi casa y te veías tan hermosa...".

"Y me dijiste que me comiera una hamburguesa", respondió Hathaway. "¿También te dijeron que adelgazaras?", Preguntó la copresentadora Joy Behar a Streep. "No se atreverían", respondió Streep.

Antes de su aparición en Drag Race, la ganadora del Oscar reveló el intercambio de mensajes de texto entre ella y su madre, que es una gran fan de Ru.

"Un intercambio de mensajes de texto con mi mamá (que tiene un 'enorme respeto' @rupaulofficial)", escribió. "¡No podría estar más emocionado de acercarme a la sala de trabajo en @rupaulsdragrace esta noche! ¡Un gran amor y gracias al equipo que lo hizo posible! Con amor, Annie Hathaslay", expresó.

¿Crees que el papel de Andy en El Diablo Viste a la Moda le hubiera quedado mejor a otra actriz? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!