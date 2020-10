Anne Hathaway mantuvo en SECRETO su embarazo en las grabaciones de The Witches

Si hemos aprendido algo sobre Anne Hathaway, ¡es que puede guardar un secreto! La actriz de 37 años habló sobre cómo fue interpretar a la Gran Bruja en The Witches de HBO Max mientras esperaba el segundo hijo de ella y su esposo Adam Shulman.

Hathaway reveló que mientras estaba en el set de la nueva versión de la película, no reveló que estaba embarazada de su hijo, Jack.

"Realmente no le dije a nadie que estaba embarazada porque todavía estaba en mi primer trimestre. Luego, cuando entré en mi segundo trimestre durante la filmación, solo le dije a un par de personas. Pero el disfraz todavía me quedaba así que no Siento la necesidad de decírselo a nadie", compartió la actriz de The Witches.

Anne Hathaway ocultó su embarazo

Anne Hathaway ocultó 16 semanas de embarazo

Hathaway se encontró con un problema menor al tratar de mantener su embarazo en secreto de la diseñadora de vestuario Joanna Johnston, "leyenda y genio".

"Ella estaba describiendo los guantes y los guantes que tenían estas pequeñas inserciones de uñas ... y la tela que iba a usar y las siluetas y todo era genial", recordó.

“[Entonces ella dijo,] 'Creo que deberíamos comprarte, como, un poco, ya sabes, corsé para que tengas una cintura de avispa'. Y yo solo dije: 'Oh, no, no me gusta ese. No lo creo'. Y ella dijo: '¿Qué, por qué?' ... Y no podría decir, 'Porque tengo cinco semanas de embarazo'".

Hathaway dijo que le echó la culpa al claqué que requería el papel. "Yo digo, 'Me conozco a mí misma como intérprete y me voy a sentir muy limitada. Me voy a sentir muy limitada y voy a ser más divertida si no tengo algo'", dijo.

La ganadora del Oscar agregó: "Es una tontería, pero de alguna manera lo vendí y Joanna no hizo preguntas. Trabajó conmigo y luego, al final de la película, yo tenía 16 semanas de embarazo y lo consiguió".

Como hemos informado en La Verdad Noticias , una de las cosas que The Witches permitió fue que Hathaway se reuniera con su coprotagonista de Devil Wears Prada, Stanley Tucci, quien interpreta al Sr. Stringer en la película.

"Me alegré mucho cuando supe que Stanley iba a estar en la película, porque Devil Wears Prada fue una experiencia tan especial", reflexionó.

"Se ha convertido en esta película de referencia para mucha gente, pero para nosotros fue un placer que creo que en todas nuestras carreras, un punto culminante. Conocer a Stanley y poder interpretar personajes totalmente diferentes y llegar a ser raro y tonto, fue realmente especial. Lo disfruté, me reí mucho”, agregó.

En cuanto a la experiencia de cuarentena de Hathaway este año, le dijo a ET que sabe que fue "probablemente una de las menos dolorosas".

"Disfruté estar con mi familia y eso fue para mí...Hubo muchos aspectos positivos para mí", dijo.

The Witches ahora se transmite en HBO Max.