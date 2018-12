Anne Hathaway luce irreconocible ¡mira su transformación!

Anne Hathaway se ha distinguido por ser una actriz camaleónica, pues entrega todo lo que este de su parte para adueñarse de los personajes que interpreta en sus películas. Y con todo, literal nos referimos a TODO, desde cambiar su cabello, hasta transformar su cuerpo.

Sin embargo, esta vez si nos sorprendió, ya que Anne fue vista como nunca antes caminando por las calles de Nueva York, con un cambio radical de estilo, con el cual pocos la reconocerían.

El nuevo look de la actriz es muy diferente al color de cabellera a la cual nos ha acostumbrado, pues en esta ocasión se convirtió en una pelirroja intensa y vibrante.

Se rumora que el cambio de look de Anne Hathaway, es para una película en la que está trabajando, llamada: "The Last Thing He Wanted In Puerto Rico". El proyecto se estrenará en el 2019 y es una iniciativa de Netflix.

Anne Hathaway y su transformación más controversial

Este no es el primer cambio radical que realiza Hathaway para un proyecto cinematográfico. Anteriormente ha jugado con muchos estilos atrevidos, como en el 2012 cuando se rapó la cabeza mientras filmaba una escena para la película de "Los Miserables”.

"Ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. He saltado de edificios y ventanas pero cortarme el cabello me redujo a un llanto imparable. Estuve llorando durante días, me sentía inconsolable", confesó Hathtaway.

