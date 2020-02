Anne Hathaway estrena película en Netflix y ya es todo un éxito

Anne Hathaway ha demostrado ser una de las estrella más importantes en la industria del cine Hollywoodense, y ya sea para interpretar el papel de una princesa en Disney, o el de una empresaria empoderada que contrata a Robert De Niro, Anne Hathaway tiene talento de sobra, y lo hemos podido comprobar en la cintade Netflix: The Last Thing He Wanted.

La película fue estrenada en Netflix y al dia 27 de febrero del 2020 se mantiene en el top diez de las más exitosas.

Esta película ha enamorado sobre todo al público mexicano, ya que la mayor parte de la película de Anne Hathaway se rodó en centroamérica, y también incluye la participación de personalidades como Ben Affleck y Willem Dafoe.

Anne Hathaway interpreta a Elena McMahon

Anne Hathaway protagoniza esta cinta de Netflix “the Last Thing He Wanted”, en donde interpreta el papel de una periodista que se encarga de la cobertura de una campaña presidencial para un periodico muy importante, sin embargo, se debe retirar de esta campaña para ayudar a su padre, quien enfermó, y tiene un último deseo.

Willem Dafoe, quien interpreta al papá de Anne Hathaway resultó ser un traficante de armas, que trabaja para las fuerzas gubernamentales en cubiertas, sin embargo, en la trama Elena (Anne Hathaway) pone en peligro su vida para hacer este favor, y termina en medio de todo un espionaje político.

La cinta es dirigida por Dee Rees, y escrita por Marco Villalobos, y por el momento, tras su estreno, se encuentra entre las preferidas del público en Netflix Latinoamérica.

Anne Hathaway se ha mantenido alejada del cine, debido a que acaba de tener a su segundo hijo con su esposo Adam Shulman quien por cierto ha estado en tendencias después de que se le comparara con el escritor William Shakespeare, quien tuvo una esposa de nombre Anne Hathaway.

