Anne Hathaway deja el alcohol por esta importante razón

al parecer la famosa actriz Anne Hathaway esta totalmente decidida a cumplir su más grande deseo que es ser la "mejor mamá de este mundo" -palabras de la actriz-, para lo cual ya se esta preparando, pues dejará de lado todo lo que resulte ser un mal ejemplo para su retoño, empezando por el alcohol.

Si bien es cierto, tomar una copa de vino esporádicamente, no tiene ningún problema, incluso hay quienes recomiendan tomarla pues resulta benéfico para el organismo. Sin embargo, este no es el caso de la famosa y bella actriz Anne Hathaway, pues en la contundente decisión de hacer su sueño realidad, Anne ha optado por dejar el alcohol a un lado, por lo menos hasta que su hijo jonathan se independice.

El adorable Jonathan es fruto del maravilloso matrimonio que tiene con Adam Schulman.

"Dejé de beber el pasado octubre, y no volveré a hacerlo en los próximos 18 años. Me mantendré alejada del alcohol mientras mi hijo viva conmigo en casa, ya que está llegando a una edad en la que me necesita a todas horas y especialmente por la mañana. Un día tuve que llevarle al colegio y tenía un poco de resaca. Aunque no conducía yo, lo pasé fatal y me dije: 'Se acabó'", confesó Anne en su visita al famoso programa de Ellen DeGeneres.