Anne Hathaway confirmó detalles de “El Diario de la Princesa 3” (FOTOS)

Anne Hathaway confirmó que existe un guión para la tercera parte de “El Diario de la Princesa” que mostrará la vida adulta de Mia Thermopolis Renaldi, esto lo dijo en entrevista para Watch What Happens Live.

TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar, ¿La nueva Yanet García? (FOTOS)

Dentro de los detalles que compartió la actriz Anne Hathaway , reveló también que gran parte del elenco original participará en la nueva producción, entre ellos Julie Andrews quien da vida a la Reina Clarisse Renaldi.

Para finalizar la ganadora de varios premios cinematográficos, comentó que la tercera parte de la película no llegará pronto, pues por detalles de producción la película demorará un buen tiempo hasta que esté bien organizada.

”Es solo que no queremos hacerlo si no es perfecto porque lo amamos tanto como ustedes. No queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello”