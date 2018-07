'Annabelle 3' será más terrorífica que las primeras películas de la saga 'Expediente Warren'

James Wan ha confirmado que la nueva película será más terrorífica que las primeras películas de de la saga 'Expediente Warren'. Cabe recordar que el pasado mes de abril se confirmó que New Line Cinema y Warner Bros. estaban trabajando en Annabelle 3 con vistas para estrenarla durante el verano de 2019.

Ahora, a pocas horas en San Dieco Comic-Con de 2018, el director James Wan ha hablado en un evento previo sobre esta historia aportando nuevos e interesantes detalles y confirmado que su narración tendrá lugar poco después de los sucesos de Expediente Warren.

Además aseguró que la tercera aventura de la terrorífica muñeca es como ‘Noche en el museo’ pero con Annabelle incluida, Wan y su equipo han explicado que en esta película veremos lo que sucede cuando los Warren guardan a la muñeca en su museo de lo oculto.

Si eres un súper fan de la saga Expediente Warren sabrás que el matrimonio formado por Ed y Lorraine tiende a coleccionar algunos de los objetos malditos a los que han hecho frente a lo lardo de su vida, y guardan todos ellos en una habitación en su propio hogar.

Annabelle 3 precisamente seguirá al demonio que posee a la muñeca devolver a la vida a algunos de los artefactos de ese museo tan misterioso, pero no, no es para nada tan divertido como suena -ni como vimos en la cinta de Ben Stiller- si no todo lo contrario.

Tras el éxito de Expediente Warren en 2013, ambos estudios han seguido trabajando para construir una saga terrorífica gracias a la secuela de esta cinta, Expediente Warren: El caso Enfield, así como los 'spin-offs' de Annabelle y Annabelle: Creation, y el más reciente de todos ellos, el de La monja.