Anna Sarelly es tachada de “whitexican” por nueva campaña publicitaria

La creadora de contenido ha vuelto a ser criticada en redes/Foto: Gluc

Anna Sarelly es una youtuber de Monterrey, Nuevo León que suele compartir videos sobre belleza, moda y estilo de vida. Desde hace un tiempo, la influencer creó una marca de bolsas llamada “Sarelly Sarelly”, la cual no dejó muy contentos a sus seguidores por los costos y los materiales del producto.

Sin embargo, en esta ocasión Ana Sarelly fue acusada de ser “whitexican”, ya que durante una pequeña campaña publicitaria que la youtuber hizo para promocionar sus bolsas durante el Día de la Madre (Mother's Day) usó la imagen de su empleada del hogar, quien aparece usando el bolso junto a la madre y hermanas de Sarelly.

De acuerdo con el medio Animal Político, el término “whitexican” se usa para hablar de una minoría privilegiada que no está al tanto del sistema de desigualdad que impera en el país y cree que todos en México tienen las mismas oportunidades. Hay quienes argumentan que representa a un grupo de mexicanos con privilegios sociales y económicos.

Anna Sarelly responde a críticas por usar la imagen de su trabajadora del hogar

Anna causó el enojo de sus seguidores por esta publicidad/foto: Instagram

Después de recibir decenas de críticas en redes sociales, Anna Sarelly contestó a través de sus historias de Instagram que ya está acostumbrada a que los haters siempre juzguen de esa manera su trabajo.

“La gente es clasista desde sus comentarios y critican sin saber ni cuestionarse nada”, expresó la regiomontana de 24 años. Ya que muchos argumentaron que la trabajadora del hogar que posó para la foto de la publicidad no estaba “tan arreglada” como la familia de Anna.

“Si la maquillo la disfrazas, si no la maquillo me paso de Bertha, si no sale la excluyo y la trato mal, si sale soy whitexican namás por namás… Siempre opinarán cosas”, escribió la youtuber sobre la polémica con su empleada.

¿Cuánto cuesta una bolsa de Anna Sarelly?

Muchos internautas consideran que las bolsas de la youtuber son demasiado costosas/Foto: Animal MX

De acuerdo con el sitio oficial de la marca de moda “Sarelly Sarelly”, sus bolsos rondan los 5 mil 800 y los 5 mil 100 pesos mexicanos, algo que generó un gran enojo entre los fans de Anna Sarelly, ya que quienes sí compraron el producto aseguraron que la calidad de las bolsas no era lo que esperaban por ese precio.

