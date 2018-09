Anna Paquin quiere regresar a los X-men

Anna Paquin ha revelado su interés por regresar al universo de los X-men para interpretar a Rogue, pues a pesar de ser bastante popular su papel más conocido ha sido el de la joven mutante.

En una entrevista con la revista Variety, la actriz menciono su interés por volver a interpretar a Rogue, personaje con el que debuto en el mundo de las películas de súper héroes.

La ultima película en la que la actriz participo fue en ''X-men: Days of future past'' en el año 2014, que también fue la ultima película de Hugh Jackman como ''Wolverine'' junto al equipo de X-men.

Fue también la película donde el equipo original de X-men apareció por ultima vez, ya que después de esta película, la franquicia renovó a todos los personajes que dieron inicio a este universo, Tales como Cyclops, Jean Grey, Storm, Beast, Nightcrawler, el Profesor X, y el villano Magneto.

Siendo actores mas jóvenes los que ahora toman el liderazgo del grupo, a pesar de esto el personaje de Rogue no volvió a aparecer y tampoco fue reemplazado asi que esto no descarta la posibilidad de que en un futuro la actriz pueda retomar su papel como la mutante Rogue, aunque ella declaro que solo accedería si el regreso tuviera sentido en la trama.

Anna Paquin también hablo sobre los derechos gay, situación menciono en su entrevista su nueva película ''Tell it to the bees'' que se desarrolla en el año de 1940 donde ser gay era algo sumamente inaceptable.