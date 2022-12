Anna Ferro reacciona a declaraciones de ex de Ingrid Coronado: "Dice la verdad"

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, le dio su respaldo a las declaraciones hechas por el ex de Ingrid Coronado, Charly López, después de que este arremetiera contra la ex Garibaldi por afirmar que solo esperaba que le avisaran sobre la muerte del conductor argentino.

Es por eso que el día de hoy la viuda del presentador habló para el programa Hoy, donde se expresó sobre las declaraciones que hizo el ex de Ingirid Coronado.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, desde hace meses ambas mujeres se pelean por detalles relacionados con la herencia del presentador argentino, lo que les ha ocasionado enfrascarse en una guerra de declaraciones que parece no teerminar.

Anna Ferro apoya a Charly López

En entrevista para el programa Hoy, la viuda de Fernando del Solar, aseguró no ha podido tener contacto con Ingrid Coronado y que es mentira que Fernando del Solar haya dejado fuera del testamento a los hijos que tuvo con ella, aunque reconoció que todo lo que dijo Charly es verdad.

"Híjole me la estás poniendo demasiado difícil, porque mi esposo me contó varias cosas... Entonces me lo quiero guardar, me lo quiero guardar para otra ocasión y te puedo decir que el señor Charly habla con la verdad... Eso es todo lo que te puedo decir".

Asimismo, dijo que desde 2019 tiene su número de teléfono, por lo que no entiende los motivos por los que no se ha comunicado con ella, aunque afirmó que ella es la albacea del testamento y que los hijos de Fernando si tienen asegurado parte de su patrimonio, aunque manifestó que antes de fallecer Fernando si quiso cambiar el Testamento.

Aprovechó para desmentir las versiones que aseguran que se apoderó de una casa propiedad de Ingrid Coronado, pues ella vive en un departamento cerca de donde la ex Garibaldi compró una propiedad, pero que nunca se ha ido a ningún lado, ni le ha sustraído cosas a nadie.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza entrevista de Fernando del Solar ¿Odiaba a Ingrid Coronado?

¿Por qué se separaron Ingrid Coronado y Fer del Solar?

Fernando del solar e Ingrid coronado juntos

Según la famosa conductora, después de que le detectaran el linfoma de Hodking la relación entre ambos se fue a pique, pues los constantes problemas que ya existían se intensificaron, por lo que la convivencia era cada vez más difícil.

Incluso en una ocasión el famoso argentnino le dijo a Ingrid que por su culpa él tenía cáncer, ante esto la guapa conductora decidió dejar su relación en medio de su enfermedad, aunque no sabía que esto dañaría su imagen pública pues se pensó que lo abandonó a su suerte por estar enfermo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en