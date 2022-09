Anna Ferro desaparece de las redes sociales ¿por miedo a Ingrid Coronado?

La viuda del actor se ausento del mundo digital para poder enfrentar el dolor que dejó la muerte de su esposo.

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que Ingrid Coronado y Anna Ferro se enfrentaban a escasos meses de la muerte de Fernando del Solar. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la viuda del conductor desapareció de las redes sociales tras este mediático altercado.

Recordemos que la ex estrella de Venga La Alegría y la coach de vida han estado envueltas en rumores de una posible pelea por la herencia del fallecido conductor, misma que comenzó cuando Anna declaró en entrevista para la revista ¡Hola! México que Ingrid había demandado a Del Solar tan solo unos días después de que murió su papá.

La viuda del actor e Ingrid Coronado se han enfrentado por cuestiones de la herencia.

Ante dichas declaraciones, Ingrid señaló que se trataba de una demanda de divorcio que se inició en 2016. No obstante, la conductora causó controversia al decir que Del Solar llevaba más de un año sin pagar la pensión alimenticia a sus hijos y que la casa en Cuernavaca que el conductor habitó en sus últimos años de vida junto a su esposa le pertenecía.

Este lío desató otro tipo de rumores como el que aseguraba que Anna Ferro se vería obligada a pagar la deuda que dejó Fernando del Solar al morir y que sería desalojada de la casa. De igual modo, se rumorea que el conductor cambió su testamento al último momento para no dejar desamparada a la mujer con la que se casó.

Anna Ferro reaparece en redes sociales

Mientras se llevaba a cabo esta guerra de declaraciones y rumores, la viuda del conductor se ausentó de las redes sociales, lo que provocó preocupación entre los cibernautas, quienes llegaron a pensar que su desaparición ocurría tras sentirse intimidada por Ingrid Coronado.

No obstante, Anna Ferro reapareció en sus redes sociales para desmentir dicho rumor y asegurar que su ausencia se debió por motivos de duelo: “Sé que he estado ausente de las redes, he tenido que recuperar mi corazón, ha sido una pérdida muy dolorosa, pero sé que vamos a salir adelante”.

“Para mí esto ha sido un parteaguas en todos los aspectos de mi vida, porque si me dicen ‘¿Anna volverías a hacer todo?’, les diría que ‘sí’, porque todo lo bueno o malo, me ha enseñado y he aprendido, entonces no lamento nada”, mencionó la viuda de Fernando del Solar, quien aseguró haberse sentido culpable por seguir su vida sin su esposo.

¿De qué murió Fernando del Solar?

La muerte del conductor causó gran tristeza en el mundo de la farándula.

Fernando del Solar murió el 30 de junio de 2022 a la edad de 49 años. Recordemos que el conductor argentino fue víctima de una dura depresión tras la muerte de su padre, lo que provocó que sus defensas bajaran y se enfermara de una gripe, misma que se complicó hasta convertirse en neumonía.

Fotografías: Redes Sociales