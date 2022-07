Anna Ferro cumple la última voluntad de Fernando del Solar

La hoy viuda del conductor realizó una conferencia de prensa para aclara todo tipo de dudas al respecto de su deceso.

Anna Ferro realizó una conferencia de prensa para aclarar la inesperada y lamentable muerte de su esposo Fernando del Solar. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la coach de vida y maestra de yoga reveló que cumplirá la última voluntad del carismático y muy querido conductor de televisión.

De acuerdo a las declaraciones de la también conferencista, su esposo había pedido ser velado un par de días y después cremado: “Que lo cremarán, que lo estuvieran velando unos días porque tenía la creencia que podía ir a visitar a todos. Eso era lo que él deseaba y se está cumpliendo todo lo que él pidió”.

El conductor también le pidió a su pareja que "siguiera amando y cuidando" a sus hijos, fruto de su fallido matrimonio con Ingrid Coronado.

Al ser cuestionada sobre si sus cenizas volverán a su natal Argentina, la hoy viuda del conductor dejó en claro que él se quedará en México: “No se van a Argentina, él no quería estar en Argentina. Tiene más años en México que en Argentina, aquí hizo su carrera, aquí comenzó y conoció a su gente”.

Finalmente, ella declaró que no será despedido con una misa debido a que él no creía en la religión: “Vamos a hacer una ceremonia espiritual. No va a haber misa, él creía en Dios en todas las dimensiones, él no creía en la religión. Decía que todos somos uno solo, todos somos espíritu y todos vamos a la misma dirección.

Anna Ferro revela los motivos de su muerte

Pese a que el fallecimiento de su pareja la deja devastada, Anna Ferro aseguró sentirse tranquila, pues afortunadamente pudo despedirse y estar con él en sus últimos instantes de vida: “No me quedé con nada, me pude despedir de él, estuve hasta el último instante con él y eso me hace sentir bien”.

Sobre los motivos de la muerte del conductor, ella reveló que el fallecimiento de su padre le causó una gran tristeza que debilitó sus defensas, lo cual provocó que se enfermara de una gripe que terminó complicando hasta transformarse en una neumonía que no pudo superar.

¿Quién fue Fernando del Solar?

La farándula mexicana lamenta la muerte del carismático y muy querido conductor argentino-mexicano, quien tenía 49 años de edad.

Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Fernando del Solar fue un conductor de televisión, modelo, actor y conferencista. Inició su carrera en 1998 dentro de la cadena TV Azteca pero fue hasta 2006 que saltó a la fama al ser elegido como titular del programa Venga La Alegría.

