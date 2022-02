Ankhal, el cantante y amigo de Farruko al que atacaron en Puerto Rico

El reguetonero Anthony Mercado Díaz, más conocido como Ankhal, fue herido de gravedad durante una balacera en el municipio de Fajardo, Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, mientras se transportaba a bordo de un vehículo junto al conductor y un acompañante.

De acuerdo con un diario local, el artista de 21 años viajaba junto a su amigo José de León en la parte posterior de la camioneta, donde ambos recibieron múltiples impactos de bala en el cuerpo.

En estado crítico, los trasladaron a un hospital local y posteriormente al Centro Médico de Río Piedras, para ser operados de emergencia.

El único que no requirió traslado al nosocomio fue el conductor de 24 años, quien ha brindado información para poder identificar a los responsables.

Frente a este lamentable suceso, los reconocidos cantantes Raw Alejandro y Farruko enviaron sus mejores deseos al joven artista a través de sus redes sociales, pues no solo conocen su trabajo, sino que también han formado una cercana amistad.

"Hijo mío, no he parado de orar por ti desde que me entere de lo que te sucedió le doy grax a Dios que sigues con vida", dijo Farruko.