Anitta se une a Cardi B en su nueva canción “Me Gusta” ¡Tienes que escucharla!/Foto: Twitter

Cardi B se dirigió a Brasil en "Me Gusta", su nueva colaboración con Anitta y Myke Towers. Cardi muestra su fluidez bilingüe mientras representa a las "perras malas" en su estridente verso.

“Me gustan las chicas que besan a las chicas, eso me pone en fya-yah-yah”, rapea. "Me gusta trabajar, me gusta fusionarme con mis enemigos, yah-yah-yah".

En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, Anitta reveló que su manager la sorprendió con la característica de Cardi en la pista. "Conocí a Cardi B el año pasado en el estudio, pero nunca hablamos de esta pista", dijo.

“Nunca pensé que ella estaría en eso y él hizo la sorpresa por mí. Y cuando escuché su voz, me estaba muriendo", declaró la brasileña.

Anitta quiere llevar la cultura brasileña a todo el mundo

La colaboración de Cardi no solo significa mucho para Anitta, sino también para su Brasil natal. “Ella no sabe cuánto representa para nuestro país. Sé que Brasil es un país latino, pero es diferente porque los otros países hablan español”, explicó Anitta.

“Brasil habla portugués, por lo que hablar culturalmente es muy diferente para nosotros mezclar países porque nos comunicamos de manera diferente. Entonces, traer la cultura brasileña al mundo es algo. Nunca podría devolverle todo lo que está haciendo", declaró la intérprete.

El video de "Me Gusta" se estrenó este viernes en Youtube y en sus primeras horas ya tiene más de un millón de vistas y más de 400 mil likes. Mientras tanto, el sencillo "WAP" de Cardi B con Megan Thee Stallion regresó al número 1 en el Billboard Hot 100 esta semana.

La cantante, compositora y actriz brasileña de 27 años sigue triunfando en la industria musical. Sus colaboraciones con otros artistas de renombre como Maluma y J Balvin han hecho que su fama incremente aún más/Foto: El Siglo de Torreón

También te puede interesar: Cardi B ya no quiere tener más peleas con otras mujeres de la música

Anitta, de 27 años, nacida como Larissa de Macedo Machado, se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana al combinar, como ella dice, "sonidos latinos con la cultura brasileña con la radio pop estadounidense" desde que se abrió paso en Brasil hace seis años. ¿Te gustó esta canción?, ¿Eres fan de la música de Anitta?