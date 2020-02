Anitta luce ÍNTIMA imagen con la modelo Winnie Harlow ¡No hay pudor!

Todo el mundo se está preguntando qué hacen tan juntitas la cantante Anitta y Winnie Harlow en una foto tan comprometedora y que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Hay que recordar que la cantante Anitta es una de las artistas latinas favoritas del momento y no solo por su música y carisma, sino porque en más de una ocasión ha conquistado las redes sociales al presumir su sensual figura sin pudor alguno.

Muchos reconocen que Anitta es una mujer llena de confianza, que se la pasa derrochando sensualidad por donde quiera que aparezca, pues esta característica viene implícita en su personalidad, un rasgo que no trata de disimular y mucho menos en redes sociales.

La ardiente pose de Anitta con la modelo Winnie Harlow

Tal parece que eso es lo que ocurrió en esta ocasión, pues Anitta nuevamente hizo explotar su cuenta oficial de Instagram al postear una imagen en donde aparece acompañada de la modelo Winnie Harlow, quien es reconocida por padecer vitíligo y ser muy amiga íntima del cantante Maluma.

La íntima pose que interpretan las dos celebridades ha alterado a los fans de la cantante, ya que se están preguntando qué se supone que están haciendo así de juntitas Anitta y Winnie Harlow en esta fotografía con esa sugerente pose que da más de qué hablar.

La imagen fue publicada por la propia cantante brasileña Anitta en su cuenta oficial de Instagram y es que en ella aparece tan pegadita a la famosa modelo británica; además de que por si fuera poco colocó una descripción que dice: “Estoy enamorada de Winnie Harlow".

No queda duda de que los fans de Anitta no se han demorado en comentar pues hasta el momento llevan reaccionando más de medio millón de veces y los comentarios no han dejado de abundar en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Captan a Maluma y Anitta en comprometedora situación

Cabe destacar que a la modelo Winnie Harlow ya se le había relacionado con otro cantante de reggaetón, el colombiano Maluma, con quien se le vio muy juntita en una reciente.,

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana