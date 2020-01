Anitta de sus arreglos ESTÉTICOS revela todo ¡No lo vas a creer!

La famosa cantante brasileña Anitta ha escandalizado las redes sociales, luego hiciera una fuerte confesión a cerca de las cirugías que sde ha realizado, esto como parte de una entrevista que le realizaron.

Tal parece que la cantante quien no hace mucho encendió las redes sociales luego de que subiera un video de ella bailando sensualmente al estilo del twerking, agitando su retaguardia al ritmo de la música mientras enseñaba sus bragas antes de salir al escenario a conquistar al público.

Hay que recordar que la cantante Anitta es una de las artistas latinas favoritas del momento y no solo por su música, su simpatía y naturalidad, sino que ha conquistado en más de una ocasión por presumir de su sensual figura en redes sociales sin pudor alguno.

¿Qué dijo Anitta sobre sus cirugías plasticas?

Pero en esta ocasión, la polémica en la que se encuentra es porque confesó que su actual aspecto no es obra de la genética, sino de un cirujano plástico, ya que afirmó que desde los 18 años se ha retocado para lucir como ahora.

Resulta que Anitta, que no hace mucho rompió las redes haciendo twerking en ropa interior, contó que de joven perdía mucho tiempo retocando, sobre todo su rostro en Photoshop, hasta que un día se cansó y decidió hacer un último trabajo, el cual llevó a su médico cirujano y le dijo: "Yo quiero que tú hagas lo que yo hice en la foto".

Detallando un poco su caso la cantante mencionó: "Yo acostumbraba a hacer mucho Photoshop en mi cara. Para cambiar todo en las fotos, pero me costaba mucho tiempo. Entonces saqué una foto, hice los cambios en computadora y fui al médico y le dije: “Mira, yo quiero que tú hagas lo que yo hice acá en la foto".

Cabe mencionar que Anitta asegura no sentir vergüenza de decirlo y recomienda a todos que si quieren lucir bien, trabajen y se paguen como hizo ella su intervención quirúrgica: "No quiero que la gente de casa se quede mirando las portadas y diciendo ¿por qué no soy así?, ¡Qué vida tan injusta! No, sólo trabajé, junte su dinero y va a quedar como quiera”.

