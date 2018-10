Aniquilan a Danna Paola por su mal acento español en Elite

El pasado viernes 5 de octubre se estrenó la nueva serie de Netflix, "Elite" en donde Danna Paola es una de las protagonistas y ha ganado muchos fans nuevos de México y España.

En sus últimas actuaciones la hemos visto en papeles similares, pues cabe resaltar que su papel como "Lucrecia" es muy similar al de Renata en "Lo mas sencillo es complicarlo todo", una chica popular siempre enamorada de un galán.

Danna Paola da vida a Lu en Elite

¿Así es la personalidad de Danna en la vida real?

No podemos saberlo pero los fans de Elite se la comieron viva pues afirman que su español es malisimo, además que en ocasiones habla con modismos y en otras solamente en español latino.

Checa lo que le dijeron sus fans:

Carodesantiago: Te ves bien pendeja intentando ser española jaja :)

Dalvarezi: esa actuación 'mexicoespañola' no la dio, me chocaba porque todo el tiempo que la escuchaba era como que "no tiene acento español, pero dice modismos españoles o haces de española y le pones el acento o haces de mexicana y no dices palabras españolas!", igual creo que el problema no es de ella como actriz sino del guión

Carodesantiago: si está mejorando como actriz se ve más natural solo eso que o habla normal mexicano o aprende bien el acento español para que deje de cagar su papel :)

lduquejavis: Pero no se vio q aflojaras hija jajaj y no hables como española demuestra la mexicana o q pedo.

Comentarios en instagram de Danna Paola

Pero no todo es malo, Danna Paola dio vida a "Lu" una chica que le pone sazón a la serie, te hace odiarla y al mismo tiempo amarla pues no sabes si reir o llorar con sus maldades, es una chica que nada la tiene conforme y siempre peleara para ser mejor que el día anterior ¿te identificas con ella?.

5.7 millones de seguidores en instagram

La actriz y cantante mexicana, es la chica influencer más popular de la serie pues a comparación de María Pedraza y Ester Expósito se las lleva por más de 4 millones de seguidores, pues María tiene 1.3 millones y Ester 166 mil, mientras que Danna Paola tiene más de 5.7 millones.

Tras el éxito obtenido de la serie estamos seguros que los millones incrementaran en unos cuantos días.

Tal vez te interese: "Elite": Los datos mas relevantes de esta nueva serie