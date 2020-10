Animes refrescantes que no te puedes perder

Animes Refrescante o Slice of Life en inglés, se refiere a series o películas en donde, como el nombre lo dice, nos muestra un pedazo del dia a dia de la vida de los personajes, sus problemas cotidianos, como se enfrentan a cada reto y sus momentos felices de la vida cotidiana.

Hay algo increíble en ver pequeños momentos de la vida cotidiana retratados en la pantalla. En una parte de la historia de la vida, a menudo vemos personajes similares a nosotros mismos, enfrentando las luchas ordinarias de la vida y haciendo sus negocios diarios. No hay un enfoque rígido en las tramas estrechamente unidas o mucha acción.

Este género nos invita a detenernos en los pequeños momentos y tomar las cosas suave y lentamente. A menudo nos enseñan a apreciar las pequeñas cosas en la vida y prestar atención a lo que normalmente damos por sentado.

1. La Desastrosa vida de Saiki K

Saiki K es un enfoque refrescante para la vida porque añade un elemento de fantasía, superpoderes y un protagonista introvertido que ve sus habilidades como un inconveniente.

A sus ojos, Saiki K sólo quiere vivir su vida y evitar ser molestado por sus compañeros y familia. Pero como verán con la comedia loca y las parodias implacables, esto es obviamente demasiado pedir.

2. Anohana

Jinta Yadomi vive recluida, saltando de la escuela a jugar videojuegos en casa. Sin embargo, un día, el fantasma de su amigo de la infancia Menma, que murió hace cinco años en un accidente, aparece de repente, pidiendo ayuda para cumplir un deseo.

Muy pronto, Jinta se reúne con sus amigos de la infancia distanciados mientras tratan de resolver el misterio y, al hacerlo, tienen que confrontar sentimientos que habían escondido por mucho tiempo.

3. Ouran HighSchool Host Club

Un grupo de chicos de secundaria que dirigen un club anfitrión que es básicamente un club donde las chicas de Ouran High gastan dinero para sentarse y almorzar con los "chicos más atractivos de la escuela."

Durante el primer episodio, los personajes consiguen un nuevo miembro del grupo y pronto se dan cuenta de que en realidad es una chica. A partir de esto, ella comienza a identificarse como un niño para que pueda permanecer dentro del club debido a una deuda que ella tiene con ellos.

4. Wotakoi, el amor es difícil para una otaku

Cuando Narumi, una mujer de oficina que esconde el hecho de que es una yaoi fangirl, cambia de trabajo, se reúne con Hirotaka, su amigo de la infancia que es atractivo y hábil, pero es un otaku de juegos hardcore. Debido a que ambos tienen un amor por el anime, deciden comenzar a salir.

5. K-On

Yui Hirasawa no puede tocar un instrumento, pero eso no le impide unirse al club de música ligera! Lo que sigue es chicas lindas de secundaria haciendo cosas lindas-trabajando para recaudar dinero para instrumentos, lanzando fiestas de té, e ir a la playa. Pero todo está envuelto alrededor de un núcleo de aprendizaje y mejorar en la pasión que todas comparten. ¿No se trata de eso la vida?

6. Otome Game no Hametsu Flag

Conocida como My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! y abreviado como Hamefura. La mayoría de la gente preferiría ser el protagonista de un mundo lleno de aventura, ya sea en un juego o en otro mundo. Pero, desafortunadamente, cierta chica no es tan afortunada.

Recuperando los recuerdos de su vida pasada, se da cuenta de que renació en el mundo de Fortune Lover, uno de los juegos que solía jugar. Desafortunadamente, el personaje en el que se reencarna Katarina Claes es el principal antagonista del juego, que se enfrenta a la muerte absoluta en cada final. Usando su amplio conocimiento del juego, ella se encarga de escapar de las cadenas de este maldito destino.