Anime de Slam Dunk sustituye a la NBA tras amenaza por COVID-19

Slam Dunk es un famoso anime sobre basketbol al estilo NBA, siendo de las primeras animaciones japonesas sobre el deporte, así que el canal de Taiwán ELTA Sports, informó en sus redes sociales que transmitirá dos capítulos de la serie tras la pandemia por Coronavirus (COVID-19) y se verán a las 19:00 horas con repetición a las 22:30.

La noticia causó revuelo en redes sociales, pues información del sitio IGN Latinoamérica, dio a conocer que la situación del Coronavirus no ha dejado de ser tendencia en Internet y con ELTA Sorts muchos usuarios tendrán la oportunidad de conocer una de las series anime más famosas en su tiempo.

Slam Dunk también es considerado uno de los mangas más vendidos en Japón, su creador Takehiko Inoue estrenó su serie el 1 de octubre de 1990, teniendo su versión anime desde 1993 por Toei Animation y como dato curioso, el mangaka es un fanático de la NBA, siendo más que nada las estrellas de los años noventa.

Slam Dunk regresa a la televisión

La pandemia por Coronavirus afectó a en todas las áreas del entretenimiento, siendo la NBA una de ellas, ya que se decidió el suspender todos sus eventos deportivos programados, esto con el afán de proteger a todas sus estrellas y público presente, pues de no ser así, el contagio por COVID-19 sería más probable.

El canal de Taiwán se suma a la lista de empresas en proporcionar una alternativa para sus consumidores, con Slam Dunk de regreso en la televisión, se espera apaciguar la ausencia de la NBA y el deporte en general; aunque no no vivas en ese país, no dudes en darle el visto bueno a la serie animada de Takehiko Inoue, pues lleva al límite el basquetbol de preparatoria.