Anime de One Punch Man 2 llega a Blu-ray y DVD con nuevo tráiler

Ha llegado el momento para todos los fanáticos de One Punch Man. El camino para estrenos de anime en 2020 ha sido muy complicado y en gran parte por la pandemia en curso. Sin embargo, la segunda temporada del programa está cambiando las cosas para mejor.

Después de todo, Viz Media acaba de lanzar la segunda temporada de One Punch Man en Blu-ray y DVD. Además, todo esto lo anunciaron con un nuevo avance promocional o tráiler para marcar el momento. ¿Quizás este es el impulso que necesitan para confirmar una tercera temporada? ¿O solo algo relacionado a las promociones del mes?

Sin importar cualquiera de las dos preguntas, los fanáticos pueden celebrar que One Punch Man no los tiene tan abandonados como pensaron. Incluso con la criticada animación de JC Staff, no olvidaron que esta segunda temporada tuvo sus buenos momentos.

Nuevo tráiler de One Punch Man 2

Order One-Punch Man, Season 2 on Blu-ray/Digital: https://t.co/nLhw5fsmoX — VIZ (@VIZMedia) November 10, 2020

Puedes ver el clip arriba si tienes ganas de recordar la segunda temporada. Este anime sigue a Saitama y Genos mientras se enfrentan a una nueva amenaza como nunca antes. Cuando la Asociación de Héroes se ve atacada, todos se ponen en alerta máxima, y el debut del villano Garou solo hace que las cosas sean aún más interesantes para el protagonista.

Si deseas obtener esta nueva temporada de One Punch Man, puedes obtener el lanzamiento de Viz Media de una variedad de socios. Amazon, Best Buy, Target, Walmart y RightStuf tienen el paquete de Blu-ray de edición limitada a la venta por aproximadamente $70 USD (aproximadamente $1,436 MXN).

Foto: JC Staff - Póster de One Punch Man 2

También puedes tener la temporada 2 de One Punch Man digitalmente a través de lugares como iTunes, Google Play y más. La Verdad Noticias te compartirá los detalles cuando la tercera temporada sea confirmada por fuentes oficiales.