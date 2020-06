Anime de “Koi to Producer: EVOLxLOVE” estrenará en julio

El videojuego de “Koi to Producer: EVOLxLOVE”, confirmó que la fecha de estreno de su adaptación al anime, será el próximo 15 de julio. Asimismo, se reveló más información de los artistas que interpretarán los temas musicales de apertura (opening) y de cierre (ending).

Koi to Producer: EVOLxLOVE llegará en julio

Según informó Anmo Sugoi, el cantante Yuutarou Miura será el que interprete el opening titulado “Nibiiro no Yoake” (Dark Grey Dawn). Mientras que la cantante Konomi Suzuki, estará a cargo del ending titulado “Maioritekita Yuki” (Snow That Flies Down); además ella fue la voz de Rin en el anime “Lost Song”.

La animación está siendo realizada por el estudio MAPPA, quienes no han parado de emocionar a los fans del anime en pleno 2020; pues ellos ahora se harán cargo de la temporada final de Attack On Titan, junto con el nuevo Crunchyroll Original “The God of High School” y la adaptación del manga “Jujutsu Kaisen”.

Elenco principal de Koi to Producer

Los seiyuus o actores de voz en “Koi to Producer: EVOLxLOVE” serán Tomokazu Sugita como Zen (voz de Escanor en “Nanatsu no Taizai”), Tetsuya Kakihara como Kira (Natsu Dragneel en “Fairy Tail”), Yuuki Ono como Haku (Taiga Kagami en “Kuroko no Basket”) y Daisuke Hirakawa como Simon (Rei Ryūgazaki en “Free!”).

Anime de “Koi to Producer: EVOLxLOVE” estrenará en julio

Staff encargado del anime

Munehisa Sakai es quien dirige el proyecto desde el estudio MAPPA (famoso por su trabajo en “Zombieland Saga”), tenemos a Jinshichi Yamaguchi como el diseñador de personajes (trabajó en “Rilu Rilu Fairilu”) y a Kiyoko Yoshimura como compositor en la serie (conocido por “Daitoshokan no Hitsujikai”).

Este anime se basó del videojuego original Koi to Producer, mismo que se lanzó de forma inicial en China desde diciembre de 2017 para las plataformas de iOS y Android. El editor del juego llamado Elex, lo encontró con su título en inglés “Mr Love: Queen’s Choice” desde marzo.

Recientemente, este juego se volvió a estrenar pero en el país de Japón y desde su llegada en julio ya cuenta con más de 90 millones de descargas en todo el mundo. Recordemos que el mundo de los videojuegos es muy popular para recibir adaptaciones al anime y los fans han demostrado buena respuesta con este estilo.

Te puede interesar: My Hero Academia: Anairis Quinones será la voz de Mirko en inglés

Sinopsis de Koi to Producer: EVOLxLOVE

El protagonista es un joven que hereda la compañía casi en bancarrota de su padre, como no tiene los fondos suficientes, decide crear una productora capaz de salvar la empresa. Para ello necesita del talento de cuatro jóvenes: Zen como el experto en finanzas, el ídolo Kira, el oficial de policía Haku y el neurocientífico Simon. ¿Pero de la noche a la mañana se encuentra involucrado con la existencia de poderes especiales llamados “Evol”?