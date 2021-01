Anime de Kimetsu no Yaiba llega a Netflix este mes ¡Genial!

La serie de manga original de Koyoharu Gotouge, Kimetsu no Yaiba, despegó a un nivel completamente nuevo cuando la adaptación de anime debutó en su temporada inaugural.

Según Comicbook, aunque la serie había disfrutado de un seguimiento de culto antes de la ejecución del anime, la franquicia se ha disparado a niveles completamente inesperados con el episodio 19, en los Estados Unidos.

Parecía que de repente los fanáticos se dieron cuenta de la franquicia de Gotouge, y esa popularidad no pareció ceder en lo más mínimo, ya que su lanzamiento de largometraje, Demon Slayer: Mugen Train, ha dominado la taquilla en Japón.

Pronto, los fanáticos fuera de Japón podrán ponerse al día con el anime de una manera completamente nueva, ya que una nueva lista en Netflix "confirma" que Kimetsu no Yaiba llegará al servicio de transmisión el 22 de enero.

Kimetsu no Yaiba en Netflix

Foto: Twitter @NetflixLAT "Estrenos enero 2021"

La Verdad Noticias no tiene información que confirme una lista de países concreta donde se estrene Demon Slayer. Netflix Japón cuenta con una gran variedad de series de anime en su catálogo y el mundo de Tanjiro no es la excepción. Sin embargo, te compartimos la lista de estrenos en latinoamérica programados para enero y prometemos actualizar cualquier novedad.

“Kuroko no Basket y Memorias de Idhún Parte 2 son dos animes muy esperados”

Está catalogado como la primera temporada, por lo que es poco probable que el anime se divida en varias partes para este lanzamiento. Eso seguramente será una gran noticia para los fanáticos que buscan otra forma de ponerse al día antes de que la película llegue a los cines en América del Norte.

Con la película Mugen Train siendo un éxito tan grande en Japón (ya que está cerca de ser la película de anime más taquillera antes de llegar a otros territorios), la atención ya se está dirigiendo hacia el próximo lanzamiento en la franquicia.

El manga original de la serie llegó a su fin en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha el año pasado, por lo que los fanáticos esperaban ver una confirmación de la continuación del anime; claramente una segunda temporada o película.

Los informes han indicado que se está desarrollando un nuevo proyecto de anime para Kimetsu no Yaiba, pero actualmente se desconoce si continuará o no con una segunda temporada o un proyecto de largometraje. Cada ruta serviría para tener un gran éxito para Shueisha y TOHO. No se ha hecho ningún anuncio para confirmar ninguna vía al momento de escribir este artículo.

