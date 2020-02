Anime: Zero Two de “Darling In The Franxx” luce hermosa en este COSPLAY

La famosa cosplayer Mangoe cumple el sueño de muchos fanáticos de Darling In The Franxx, pues finalmente se mostró una versión de lo más sensual y adorable de Zero Two en el mundo real, siendo un famoso personaje que hasta el día de hoy sigue siendo de los favoritos, pues demostró tener una personalidad fuerte, al igual que su lado romántico en el anime.

De tal forma, Mangoe la dio una completa transformación al característico uniforme de Zero Two en el anime creado por Atsushi Nishigori junto con el Studio Trigger y A-1 Pictures, al igual que una animación en conjunto con “CloverWorks” teniendo un total de 24 episodios. Siendo un anime del género drama, ciencia ficción y mucha acción.

El cosplay de Zero Two al estilo conejita

Como se puede ver de cerca, este cosplay nos muestra la versión más sexy de Zero Two en el mundo real, tomando en cuenta que Mangoe es una modelo muy atractiva y que sus atributos se adaptan perfectamente a cualquier personaje femenino del anime, siendo en esta ocasión una forma que cambiarle el estilo a la protagonista de Darling In The Franxx.

De igual forma, Mangoe es una chica cosplay profesional con amplia variedad de personajes en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 67 mil seguidores que disfrutan ver de su trabajo, considerando que el anime Darling In The Franxx es uno de los que más cosplays ha realizado y con una preferencia por las series de mechas al estilo Evangelion.

Te puede interesar: ANIME: el club nocturno que usa cosplays de Ishuzoku Reviewers es FALSO

Si quieres conocer más de los trabajos de Mangoe como el cosplay de Zero Two, no dudes en visitar su cuenta de Instagram, al igual que darle la oportunidad al anime de Darling In The Franxx si estás buscando una dosis de acción con mechas y mucho romance que te hará enamorarte de los personajes.

Opening de Darling In The Franxx

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana