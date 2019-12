Anime: “Yuukoku no Moriarty” será adaptada a anime (FOTO)

El famoso manga “Yuukoku no Moriarty” dio una gran sorpresa en el evento Jump Festa '20, pues se anunció que el manga de Ryosuke Takeuchi y Hikaru Miyoshi , Yuukoku no Moriarty (Moriarty, The Patriot) tendrán una gran adaptación para la televisión de anime.

Hay que recordar que el número de enero de la revista Shueisha , Jump SQ. , había mencionado que el manga tendría un anuncio importante en el número de la revista que se lanzará el 4 de enero en Japón.

“Yuukoku no Moriarty” y su historia

El protagonista de la historia es James Moriarty, famoso antagonista de la serie Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, en el manga, es un huérfano que toma el nombre de William James Moriarty cuando él y su hermano menor son adoptados en la familia Moriarty, que de joven, busca eliminar los males causados por el estricto sistema de clases de Inglaterra.

Otros detalles de la adaptación de “Yuukoku no Moriarty”

Takeuchi y Miyoshi lanzaron el manga Yuukoku en Moriarty en la revista Shueisha , Jump SQ. Agosto de 2016, donde Takeuchi dibuja los guiones gráficos y Miyoshi proporciona el arte, mientras que el Shueisha publicó el décimo volumen de la manga compilado el 1 de noviembre.

El manga inspiró un musical que se emitió en Japón en mayo y en el evento Jump Festa '20 anunció el pasado sábado que el manga está inspirando una segunda etapa de la adaptación musical que se realizará en Tokio y Kioto en julio y agosto de 2020.

The Jump SQ. había publicado un video promocional para Manga en julio de 2018, pero lamentablemente, solo se reveló que una adaptación anime ya estaba en producción y se desconoce el elenco, el staff y estudio que está trabajando en el anime, por lo que se espera que en las próximas horas se revele esta información y la fecha de estreno.

La edición de enero de 2020 de la revista Jump SQ mencionó que el manga tendría un «anuncio importante» en la edición de febrero de la revista que saldrá a la venta el 4 de enero.

Cabe mencionar que “Yuukoku no Moriarty”, debutó en agosto de 2016, takeuchi se encarga de escribir la historia y Miyoshi proporciona el arte. El manga cuenta con una novela que se lanzó en noviembre de 2018, e inspiró un musical que se presentó en Japón el pasado mes de mayo.

