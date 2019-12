Anime: “Weathering With You” es la película más taquillera en Japón

Makoto Shinkai es el genio detrás del realismo en la industria del anime, pues desde sus primeras películas como “El lugar que nos prometimos” del 2004, no ha parado en demostrar lo increíble que puede ser la animación, al punto en que no sabemos diferenciar si los paisajes que se ven en sus filmes son de la vida real o fantasía, su reciente cinta “Weathering With You” nos recuerda su habilidad para este género cinematográfico.

Se señaló que entre la lista de películas más taquilleras del 2019, “Weathering With You” está en el primer lugar con una suma de 115 millones de euros, lo que demostró su reinado sobre otras películas taquilleras del género anime en Japón, siendo las siguientes que mencionamos en esta lista, sin duda fue un gran año para la animación y Live-Action.

Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire - 76.7 millones de euros

Kingdom - 47 millones de euros

One Piece Stampede - 45.4 millones de euros

Doraemon the Movie: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration - 41.1 millones de euros

Masquerade Hotel - 38.1 millones de euros

Dragon Ball Super: Broly - 32.8 millones de euros

Tonde Saitama - 30.8 millones de euros

Kioku ni Gozaimasen! - 29.5 millones de euros

Mewtwo Strikes Back Evolution - 24.4 millones de euros

Lo que más impactó con las anteriores cifras es que ningún título internacional que se tenga presente después de la película Live Action “Aladdin” por el gigante Disney con más de 99 millones de euros en taquilla, le hizo competencia al último filme de Makoto Shinkai, pues la diferencia es clara y “Weathering With You” se mantiene en la cima de Japón.

PELÍCULAS DE MAKOTO SHINKAI

El aclamado director Makoto Shinkai desarrolló un estilo de paisajismo que está presente en cada una de sus películas, lo que sin duda puedes notar en su anterior película “Your Name”, la cual causó sensación en el 2016, con un nivel de detalle en cada aspecto de la cinta, desde la animación de la lluvia, cielo, ciudades y comida.

De igual forma, “Weathering With You” se espera llegar en cines de latinoamérica para mediados del 2020 y así puedas apreciar su arte cinematográfico, al igual que en un futuro se espera su llegada a la plataforma de streaming Netflix, donde podrás ver algunas de las mejores obras de Makoto Shinkai.

