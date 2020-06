Anime: Todo lo que tienes que saber sobre Naruto

Naruto: todo lo que tienes que saber sobre el anime

En un mundo plagado de ninjas, un niño busca convertirse en el mejor que haya existido. Ese niño es Naruto Uzumaki, un ninja en entrenamiento de doce años que trata de compensar su falta de talento e intelecto con entusiasmo y pura determinación.

Sin embargo, la disposición alegre de Naruto esconde un oscuro secreto: cuando era solo un bebé, su ciudad natal de "The Village Hidden In the Leaves" (Konohagakure) fue atacada por una criatura monstruosa conocida como el “Nine-Tailed Fox” o, Zorro de Nueve Colas en español, (Kyūbi). La bestia finalmente fue sometida, pero no antes de que hubiera matado a muchos de los ninjas más fuertes de la aldea. Además, la bestia tuvo que ser sellada y contenida dentro del cuerpo del bebé Naruto, y el niño tuvo que crecer con el estigma de ser básicamente una prisión viva para un monstruo malévolo.

Pero como cualquier buen protagonista de manga, Naruto no deja que esto lo detenga. Continúa persiguiendo su ambición de convertirse en el próximo Hokage ("Fire Shadow", un título para el jefe ninja de su pueblo).

El manga Naruto, escrito por Masashi Kishimoto, sigue la historia de su búsqueda de la grandeza, con la ayuda de sus compañeros de equipo (Anti-Hero Sasuke y Tsundere Sakura), y finalmente se mueve para abarcar sus luchas contra Big Bads como Orochimaru, despiadado líder de la aldea rival de Otogakure ("Village Hidden in the Sound"), y la organización criminal Clase S Akatsuki.

El doblaje en inglés se publicó en Toonami de Cartoon Network en Estados Unidos cuando se corrió la noticia de que Naruto estaba triunfando en dicho país, a pesar de los temores de la base de fanáticos, 4Kids tenía poco o ningún interés. Pero Viz Media tenía mucho interés, ya que obtuvieron la licencia y la doblaron para el público del gigante de América.

Al principio, parecía que se comercializaría como un espectáculo infantil con sangre, sin embargo, Cartoon Network dejó de emitir el programa, pero afortunadamente había medios alternativos para ver: una versión oficial subtitulada en inglés del anime estaba disponible por una tarifa de suscripción tan sólo una hora después del transmisión japonesa y todavía está disponible de forma gratuita en el sitio web oficial de Naruto.

Naruto fue el manga o anime más popular en Estados Unidos durante la década de los noventa y principios del 2000, superando a todas las otras series por un margen significativo, al igual que Dragon Ball Z durante los años 90.

En 2013, todavía estaba entre las series más vendidas, y permaneció constantemente entre los cinco primeros hasta que llegó a su final, cuando comenzó a caer lentamente entre los diez primeros.

El 8 de febrero de 2007, el anime original terminó después de 220 episodios, de los cuales 96 fueron de relleno y 85 de ellos fueron infamemente consecutivos. La continuación, Naruto: Shippuden, debutó el 15 de febrero de 2007. Se centró en las nuevas aventuras de Naruto, que ahora tiene 16 años.

En lo que muchos consideran el fin de una era, el manga de Naruto terminó el 10 de noviembre de 2014, terminando su notable carrera de 15 años y convirtiéndose en el primero de los tres grandes en alcanzar su epílogo. El final de Shippuden tres años después concluyó la serie completa de Naruto en 720 episodios asombrosamente altos jugados en el transcurso de quince años.

Sin embargo, este no es el final de la franquicia. Una miniserie de continuación de 10 capítulos, titulada Naruto Gaiden: The Seventh Hokage and Scarlet Spring, y una serie de novelas paralelas de Naruto Hiden se publicaron en la primavera de 2015, con la serie completa de secuelas Boruto comenzando su carrera en la subsiguiente primavera. Todos estos son parte del "Proyecto de Apertura de la Nueva Era de Naruto", que busca continuar la franquicia de Naruto de varias maneras. Además, Lionsgate ha expresado interés en desarrollar una adaptación de la serie Live-Action, con Michael Gracey en conversaciones para dirigir el proyecto.

¿Cuantas temporadas tiene el anime Naruto?

El anime tiene nueve temporadas dividido en Naruto y su continuación: Naruto Shippuden. Sin embargo, la compañía ha optado por agrupar la historia en un solo título, con temporadas de 26 episodios.

Sumado a las nueve temporadas de Naruto, se le suma el manga Boruto: Naruto Next Generations, una obra spin-off donde podemos ver las aventuras del hijo de Naruto y de los demás personajes originales como Himawari Uzumaki, Sarada Uchiha, Chocho Akimichi, Inojin Yamanaka y Shikadai Nara.

¿Quienes son los personajes de Naruto?

The Leaf Village/Aldea Oculta de la Hoja

Naruto Uzumaki

El personaje principal, el héroe del anime y el padre de Boruto y Himawari Uzumaki en Boruto. Comienza como el héroe de los típicos mangas para jóvenes, quienes intentan demostrar su valía a los aldeanos que lo han evitado y odiado al convertirse en el Hokagenote de Konoha. Cuando era solo un bebé, el Cuarto Hokage selló al malvado demonio Nine-Tailed Fox, o Zorro de Nueve Colas en español, dentro de su cuerpo. Pasa de ser visto como nada más que el demonio en sí mismo a un ninja completo una vez que salva a su sensei Iruka del malvado Mizuki. Gradualmente madura a partir de su comportamiento de héroe tonto en el transcurso de la serie, y para cuando Shippuden llega, es mayor y más sabio, sin mencionar que es más fuerte que nunca.

A lo largo de la serie, las enseñanzas de Jiraiya y su interacción con Nagato/Pain influyen en Naruto para que note que no sirve la venganza y cómo el odio puede destruir todo lo que una persona aprecia, lo que impulsa la necesidad de Naruto de salvar a Sasuke de sí mismo aún más.

La historia del anime cuenta la vida de Naruto y como llegó a convertirse en un poderoso ninja.

Otro resultado de salvar a Konoha del ataque de Pain finalmente convirtió el odio del aldeano en admiración y respeto por fin. Naruto también hace lo imposible y finalmente se hace amigo de la tailed beast sealed dentro de sí mismo, así como de las otras tailed beast, experimentando un poder masivo. Junto con Sasuke y la ayuda del Sage of the Six Paths, Naruto finalmente logra redimir a Obito, deteniendo a Madara y poniendo fin a las ambiciones de Kaguya. Luego realiza otro milagro y finalmente redime a Sasuke al final de la Fourth Shinobi World War.

Dos años después de la Guerra, la misión de Naruto para evitar que la luna caiga despierta su amor interior por su compañera de equipo Hinata. Él y Hinata se casan poco después y tienen un hijo y una hija juntos, Boruto y Himawari Uzumaki.

Naruto más tarde logra su sueño de convertirse en Hokage convirtiéndose en el Séptimo después de que Kakashi renuncia. La serie Sequel, Boruto y su versión original de la película exploran su vida como Hokage y la relación entre él y su hijo, Boruto.

Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha es el rival de Naruto e integrante del Team 7, un prodigio que posee el poder de copiar el límite de la línea de sangre Sharingan; También es el padre de Sarada Uchiha en Boruto.

Es uno de los últimos miembros restantes del clan, que fueron asesinados principalmente por su hermano mayor Itachi en una sola noche. Desde el incidente, Sasuke se enfocó en adquirir suficiente poder para matar a Itachi y vengar al clan. Inicialmente un jugador solitario y no tan un equipo, Sasuke desarrolla un respeto a regañadientes por Naruto. Eventualmente se pone celoso de la posibilidad de que Naruto lo supere, y abandona a Konoha y se dirige para unirse a Orochimaru, quien deseaba su Sharingan. Ni siquiera una batalla épica con Naruto podría cambiar de opinión.

En Shippuden, regresa, más fuerte que nunca, y ahora sabe del zorro de nueve colas dentro de Naruto. Se deshace de Orochimaru, forma un equipo de los antiguos cautivos y asociados de este último, llamando al equipo "Serpiente" (Hebi), y finalmente se enfrenta a su hermano en la batalla.

Sin embargo, Tobi, el verdadero líder de Akatsuki, revela la trágica verdad detrás de la Masacre de Uchiha y que el objeto de su venganza fue tan víctima como Sasuke. Con ese fin, Sasuke cambia el nombre de su equipo "Hawk" (Taka) y cambia su venganza para acabar con el pueblo de Konoha. En el camino en este nuevo camino, Sasuke se vuelve mucho más oscuro y termina recibiendo una recompensa por tratar de asesinar al hombre que orquestó la masacre en primer lugar, Danzo.

Sasuke es uno de los personajes principales de Naruto.

Finalmente logra matar a Danzo, pero su odio recién descubierto lo abruma, alienando incluso a sus seguidores más devotos (Karin, Konoha 12, Kakashi, etc.) dejando solo a Naruto como la única persona que todavía quiere salvar a Sasuke.

Más tarde, Sasuke toma los ojos de Itachi para salvarse de la ceguera y obtener nuevos poderes. A través del destino y el azar, Sasuke se encuentra una vez más con su hermano Itachi, traído de vuelta por Edo Tensei, y juntos logran detener al taumaturgo de la técnica, aunque no antes de que Itachi logre cambiar la mentalidad de Sasuke de una venganza sin sentido y lograr que comience pensando por sí mismo en lugar de siempre dejarse influenciar por los demás. También se disculpa por el dolor que le causó a su hermano pequeño.

Después de revivir a Orochimaru y alistar su ayuda para traer de vuelta a los cuatro Hokages originales, Sasuke se entera de los orígenes de la aldea y decide proteger el legado que dejó su hermano al convertirse en el próximo Hokage. Con este fin, Sasuke se va al campo de batalla para enfrentarse a Madara y los Diez Colas. A través de muchas dificultades, Sasuke gana la mitad del poder del Sabio de los Seis Caminos y ayuda a Naruto en la lucha con los villanos.

Es entonces cuando Sasuke revela sus planes de provocar la "revolución" asesinando a los cinco Kage y asumiendo todo el odio del mundo hacia sí mismo, uniendo así las aldeas y el mundo a través del miedo y la ira; su definición de ser "Hokage". Naruto nota la estupidez de esta idea, afirmando que no aprendió nada de Itachi y resuelve terminar su enemistad de una vez por todas.

Finalmente, Naruto gana su enfrentamiento final y finalmente redime a Sasuke, lo que hace que suelte todo su odio. Como penitencia por sus acciones, decide viajar por el mundo para evitar que vuelva a ocurrir otro incidente. En el camino, también le devuelve los sentimientos a Sakura, se casa y juntos tienen una hija, Sarada Uchiha.

¡Alerta spoiler! Sakura logra su deseo más grande, ser la esposa de Sasuke.

Sakura Haruno

Durante la mayor parte de la serie, Naruto está enamorado de ella, pero ella actúa desdeñosamente hacia él mientras está enamorada de Sasuke; Sin embargo, en el transcurso de la serie, ella crece para apreciar y cuidar a Naruto como amigo y compañero de equipo en gran parte debido a su vínculo compartido con Sasuke.

Eventualmente se convertiría en la esposa de Sasuke Uchiha y la madre de Sarada Uchiha en Boruto. Sakura misma es una kunoichi inteligente y talentosa de Konoha.

A diferencia de la mayoría de los otros ninjas de la serie, ella no tiene habilidades únicas propias, utilizando solo técnicas ninjas estándar y su cerebro. Como resultado, durante la Parte I, ella se sienta principalmente al margen. Después de no poder evitar su primer amor, la deserción de Sasuke y de ver a Naruto gravemente herido en el hospital, concluye que no puede dejar cosas como esta y se hace aprendiz de la princesa Tsunade con la intención de no ser más una carga.

En la Parte II, Sakura adquirió Superfuerza y habilidades médicas por cortesía del Entrenamiento del infierno de Tsunade, que la convierte en una excelente kunoichi de su calibre. Su crecimiento se muestra en la primera pelea importante de la nueva serie, uniendo fuerzas con Chiyo para ayudar a derrotar a Sasori, miembro de Akatsuki, en una batalla prolongada, y sus habilidades de curación se utilizan durante gran parte de la serie.

Sakura se corta su cabello para salvar a sus amigos del Team 7.

A partir de entonces, el enfoque y la presencia de Sakura en la historia de Zig Zags son importantes, aunque las dos constantes que quedan son su amor inquebrantable por Sasuke y su amistad platónica con Naruto. Durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, ella libera todo su potencial con el Sello de Fuerza Blanca y, al igual que su maestra Tsunade, obtiene una marca permanente en su frente que significa dominio, aunque en su mayor parte todavía está relegada a ser medica.

A pesar de que ella participa en la batalla final contra Kaguya, Naruto y Sasuke todavía luchan mientras ella sirve como distracción, y se da cuenta de que no puede alcanzarlos después de todo. Al final de la historia, su amor por Sasuke finalmente se realiza y corresponde; se casan después de que Naruto lo redime y tienen una hija juntos, Sarada Uchiha.

Kakashi Hatake

Kakashi Hatake es un ninja astuto y sarcástico que sirve como sensei del Equipo 7, y también como uno de los más grandes y poderosos. Antes del Equipo 7, había fallado a todos los solicitantes que lo precedieron. Es uno de los ninjas más fuertes de Konoha, y nunca se lo ve sin su sucia novela/manga pornográfica.

Kakashi, por razones que al principio se desconocen, tiene un Sharingan en su ojo izquierdo, a pesar de no ser del Uchiha (en una historia de la precuela de Gaiden, se reveló que el ojo había sido trasplantado de su amigo fallecido Obito Uchiha, uno de los familiares de Sasuke ) Kakashi ha dominado su uso tan bien y es conocido como el ninja que copia.

Él conoce docenas de técnicas, e incluso ha desbloqueado un Mangekyo Sharingan que difiere de Itachi, aunque usarlo ejerce una enorme presión sobre su cuerpo. Su único jutsu único es el Chidori (y su forma mejorada, Raikiri), una técnica que consiste en cubrir una de sus manos completas con su chakra de naturaleza relámpago, que le permite apuñalar a cualquier objetivo de un solo golpe.

Kakashi es el mentor del Equipo 7 donde está Naruto, Sasuke y Sakura.

En Shippuden, el desarrollo de Naruto y Sakura hace que Kakashi sirva menos como mentor y más como camarada. Sin embargo, todavía le enseña a Naruto, y finalmente lo ayuda a crear una variante más poderosa del Rasengan.

En la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, él sirve como el líder de la Tercera División. Más tarde demostró ser instrumental en la lucha contra su ex camarada Obito, Madara, y el verdadero cerebro detrás de la guerra, Kaguya. Al final de la guerra, Kakashi se convierte en el Sexto Hokage y usa su nueva influencia para perdonar a Sasuke de todos sus crímenes. Dos años después, a pesar de perder su Sharingan, Kakashi demuestra ser un gran líder al ayudar a los ciudadanos de la tierra a mantenerse vivos durante el transcurso de la película.

Para cuando pasa el epílogo, Kakashi se retira cómodamente mientras pasa el manto de Hokage a su alumno, Naruto.

Miembros que se integraron después

Yamato / Tenzou

Miembro de ANBU, y uno de los juniors de Kakashi, es nombrado Capitán temporal del Equipo 7 mientras Kakashi se recupera en el hospital. Como se desempeña como líder de la unidad más que como mentor, Naruto y Sakura lo llaman "taichou" ("Capitán" o "Comandante" en el manga inglés) en lugar de "sensei". El nombre "Yamato" (que significa "lanza") es en realidad un nombre en clave que le dio Tsunade; Su verdadero nombre es Tenzou. Él prefiere ser llamado Yamato.

Cuando era niño, Yamato fue uno de los sesenta bebés que Orochimaru inyectó con el ADN del Primer Hokage, tratando de replicar las habilidades únicas. Cincuenta y nueve murieron, y Orochimaru se vio obligado a huir de la aldea antes de enterarse de que un sujeto, Yamato, había sobrevivido. Como resultado, Yamato puede usar el jutsu de estilo de madera del primer Hokage, aunque no con el nivel de habilidad del primero.

Yamato es una persona amigable y tranquila. Prefiere la diplomacia sobre el uso de amenazas cuando se trata de dirigir su equipo, pero no tiene miedo de asustar a Naruto para que haga lo que quiere. Señala que es menos indulgente que Kakashi y dice que Naruto y Sakura no deberían ser tratados como ninjas en el entrenamiento que necesitan protección, sino como ninjas que eventualmente tendrán que apoyar a Konoha.

Se revela que fue seleccionado como Capitán por más que sus habilidades de Wood Style: es la única persona en la aldea capaz de usar Hermitage Cerrado que, a su vez, es la única técnica lo suficientemente fuerte como para contener las cuatro habilidades de Naruto. Más tarde ayuda a Naruto con su entrenamiento, ayudando a evitar que el chakra del zorro se vuelva dominante.

Yamato se vuelve el suplente de Kakashi en Naruto.

Yamato se ausenta de la historia después de ser secuestrado por un Kabuto inducido por una serpiente y sus poderes se utilizan para alimentar involuntariamente al resto del Ejército Blanco Zetsu. Más tarde, Spiral Zetsu utilizó su propio cuerpo como medio durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Finalmente es liberado y después de la guerra y el epílogo, Yamato pasa el resto de su vida vigilando a Orochimaru y sus cobardes.

Sai

Sai está socialmente desinformado, por decirlo suavemente. Un ninja del pueblo de Konoha, casi todo lo que se sabe sobre Sai es que es un solitario y que no tiene familia. Es miembro de la División Raíz de ANBU, y primero se une al Equipo 7 en el segundo arco.

"Sai", un tipo de daga de tres puntas, es probablemente un seudónimo, pero ¿quién sabe? Dados los métodos especiales de entrenamiento de Root, incluso podría ser su verdadero nombre.

Como cabría esperar de alguien que no está muy cerca de la gente, Sai no hace exactamente la mejor de las primeras impresiones sobre sus compañeros de equipo. De hecho, sus primeras acciones son cuestionar la virilidad de Naruto, llamar a Sakura fea y disuadir a su antiguo compañero de equipo Sasuke. Naruto afirma rotundamente que solo aguantará a Sai por el bien de Sasuke. Afirma que no tiene personalidad alguna: ser educado o astuto es solo un frente para él.

Sai fue uno de los personas más odiados por Naruto.

Un artista talentoso, Sai afirma haber dibujado varios miles de imágenes en su vida, pero de acuerdo con su papel de hombre hueco, se encuentra incapaz de darle un título. Sai usa su arte en su jutsu. Tiene la capacidad de animar sus dibujos, crear criaturas para ataque o espionaje, o generar clones de tinta.

Sin embargo, parece que su propósito es más que simplemente completar el Equipo 7. En realidad, Danzo le dio el trabajo de asesinar a Sasuke, una tarea que claramente no puede hacer. Tiene un cambio de corazón y forma una amistad genuina con Naruto y Sakura, aunque es muy incómodo socialmente (que a menudo se juega por risas), aunque una vez las cosas se ponen un poco confusas para el Equipo 7 cuando se trata de Sasuke y su familia, acciones no intencionadas casi condujeron a cosas que terminaron en desastre.

En la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Sai fue colocado en la División de Emboscada bajo Kankuro y junto a Omoi. Los eventos de la guerra finalmente le permiten a Sai comprender completamente el concepto de amistad. Dos años después, Sai es seleccionada para formar parte del equipo para ayudar a rescatar a la hermana de Hinata y finalmente salvar el mundo.

Finalmente, Sai se casa con Ino y en Boruto tienen un hijo, Inojin Yamanaka.

Equipos en Naruto

Team 7

El principal grupo de protagonistas de la serie. El equipo inicialmente está compuesto por Naruto, Sasuke y Sakura bajo el liderazgo principal de Kakashi. El equipo se disuelve al final de la parte I, y luego reforma sin Sasuke en la Parte II con Sai como reemplazo de Sasuke y Yamato como comandante temporal.

Sin embargo, Sasuke regresa durante la Fourth Shinobi World War, Cuarta Guerra Mundial Shinobi en español, (por necesidad) y el Team 7 renace en forma previa.

Compañeros verdaderos honorarios que se quedaron por un arco o dos incluyen Shikamaru, Killer Bee. El resto de los Konoha 11, sus maestros Jonin y, ocasionalmente, los Sannin como mentores del Equipo 7 también califican.

Team 7: Naruto, Sakura, Sasuke y Kakashi.

Team 8

El Equipo 8, también conocido como Equipo Kurenai, era un equipo ninja dirigido por Kurenai Yuhi. Sus miembros son Kiba Inuzuka, su mascota Akamaru, Hinata Hyuga y Shino Aburame. El equipo se especializa en rastrear y localizar mediante el uso del Byakugan del clan Hyuga, los insectos del clan Aburame y los perros del clan Inuzuka, así como el propio sentido del olfato de Kiba.

Junto con el Equipo 7, el Equipo 8 fue el único equipo que no perdió miembros en toda la Parte II (el Equipo 10 perdió a Asuma, el Equipo Guy perdió a Neji), aunque la propia Kurenai recibió una licencia de maternidad para cuidar a su hija. Hinata finalmente se casó con Naruto y los dos se establecieron y tuvieron dos hijos, Boruto Uzumaki y Himawari Uzumaki, mientras que Kiba comenzó a salir con Tamaki, y Shino se convirtió en maestro en la Academia.

La hoja de personaje para Hinata se había vuelto lo suficientemente grande como para ser separada en una página de personaje.

Miembros Team 8

Hinata Hyuga

La ex heredera del clan Hyuga, más tarde conocida como la "Princesa Byakugan", eventualmente se convertiría en la esposa de Naruto Uzumaki y la madre de Boruto y Himawari Uzumaki. Al principio, interpretó el papel de Shrinking Violet del elenco principal, siendo completamente débil y sin confrontaciones. Quizás su rasgo más notable es su gran enamoramiento por Naruto, quien es completamente ajeno a eso. Sin embargo, es esta admiración la que la estimula a hacerse más fuerte.

Hinata nació en la familia principal del clan Hyuga y se esperaba que algún día se hiciera cargo de ella. Desde que comenzó extremadamente débil, esto no le sentó bien a muchos otros (a saber, Neji y su propio padre, Hiashi, aunque otras razones extremadamente complicadas lo empeoraron aún más). Con la participación de Kurenai y la admiración antes mencionada de Naruto, ella se desarrolla gradualmente como una guerrera, cada vez más segura.

Hinata, como todos los miembros del clan Hyuga, tiene el kekkai genkai conocido como Byakugan, caracterizado por los Ojos del Profeta de sus dueños. Otorga al usuario una visión de casi 360 grados, así como la capacidad de sentir el flujo de chakra en el cuerpo humano. Hinata usa el estilo Gentle Fist de artes marciales, un estilo de combate especial diseñado para aprovechar las habilidades únicas de Byakugan.

En la Parte II, ella sale con el Equipo Kakashi para buscar a Sasuke o Itachi, pero eso termina en un fracaso cuando Itachi muere y Tobi se lleva a Sasuke. En la invasión de Pain, ella interviene para salvar a Naruto del dolor y finalmente le dice que lo ama. El dolor la derrota y casi la mata, provocando que Naruto entre en modo de seis colas, pero ella sobrevive con la ayuda de Sakura. Cuando la Alianza Shinobi marcha contra Madara, es colocada en la Segunda División junto a su primo Neji, Karui y Kurotsuchi.

Durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, la popularidad y la importancia de Hinata en la historia aumentaron significativamente: fue capaz de sacar a Naruto de su BSoD heroico después de la trágica muerte de su primo Neji y lo inspiró a seguir luchando. Más tarde, ella y Naruto se convierten en las estrellas principales de la película canónica The Last: Naruto the Movie, donde su amor mutuo se explora por completo y finalmente se da cuenta, terminando con ellos casándose y teniendo dos hermosos hijos, Boruto y Himawari Uzumaki. Ella aparece nuevamente como una madre amorosa y dedicada en la serie de su hijo, Boruto, y su versión cinematográfica.

Kiba Inuzuka

Miembro del equipo 8. Kiba es un ninja salvaje e indómito del clan Inuzuka, una familia de criadores de perros. Como tal, nunca se lo ha visto sin su leal perro, un Gran Pyranees llamado Akamaru. Kiba lo utiliza como compañero y arma, y luego como transporte.

Trata a Hinata como una hermana menor, pelea con su compañero ultra serio Shino y, después de burlarse de él inicialmente, considera a Naruto como uno de sus amigos más cercanos.

Kiba lucha contra Naruto en las rondas preliminares de los Exámenes Chunin, que es una de las primeras grandes peleas en solitario de la serie. Kiba intenta una serie de ataques y estrategias para vencer a Naruto, pero el niño simplemente no se queda abajo. Más tarde, Kiba es reclutado por Shikamaru para el equipo de recuperación de Sasuke, lucha y Sakon casi lo mata, y Kankuro lo salva.

Entre las habilidades de Kiba se encuentra un mayor sentido del olfato, que lo hace especialmente efectivo en el seguimiento. También es uno de los ninjas más rápidos. En la batalla, Kiba puede transformar a Akamaru en un clon de sí mismo, permitiéndoles usar ataques combinados como el Fang Over Fang similar a un tornado. También puede hacerse más bestial en la naturaleza, aumentando su velocidad y fuerza, y puede combinarse con Akamaru para convertirse en un lobo de dos cabezas. En la Parte II, ha desarrollado su sentido del olfato hasta el punto de que es superior al de un perro. Cuando comenzó la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, fue colocado en la Quinta División junto con Shino, su hermana Hana e Ino.

Después de los acontecimientos de la guerra, el sueño de Kiba de convertirse en Hokage nunca se realizó, aunque años más tarde se establece con su nuevo interés amoroso, Tamaki, una hermosa niña con un gusto por los gatos.

Shino Aburame

Miembro del equipo 8. El cuerpo de Shino es anfitrión de una gran colonia de insectos que comen chakra, como es tradicional en su clan. Él ordena estos errores en el combate, en formas que van desde lo cool a lo espeluznante, y todo lo demás. Casi no muestra emoción y casi nunca sonríe; esto, junto con sus insectos, lo convierte en un enigma entre otros shinobi, y algunos se asustan visiblemente por él.

Era miembro de la Quinta División de la Alianza Shinobi con su compañero Kiba, miembro del Equipo 8. Años después de que la Cuarta Guerra Mundial Shinobi llega a su fin, Shino se convierte en un nuevo instructor en la Academia Ninja y continúa enseñando a la nueva generación de ninjas, similar a Iruka.

Kurenai Yuhi

Líder del equipo 8. Kurenai es una kunoichi, que recientemente se ha convertido en un jonin al comienzo de la serie. Realmente no aprendemos mucho sobre ella en la Parte I, excepto que es una mujer bastante genial que tomó a Hinata bajo su protección, experta en genjutsu y que tal vez esté involucrada con Asuma. La gran mayoría de las misiones de su equipo parecen no involucrarla. Su única acción involucrada en la trama fue ser golpeado por Itachi Uchiha en una batalla corta, a menos que cuentes algunos de los episodios de relleno.

En la Parte II, ella aparece después de la muerte de Asuma, donde nos enteramos de que está cargando a su hijo. Ella hace apariciones escasas después, aunque todavía piensa muy bien de sus antiguos alumnos, especialmente Hinata. Kurenai es vista por última vez en el epílogo con su hija, Mirai, que llega a ser tan talentosa como su padre.

El Team 8 es uno de los principiantes más fuertes.

Equipo 10

El Equipo 10, también conocido como Equipo Asuma, es la decimosexta generación en el Trío: Ino, Shika y Cho. Como tal, los tres miembros del equipo son buenos amigos y tienen un trabajo en equipo excepcional, aunque tienden a discutir de vez en cuando. Fueron dirigidos por Asuma hasta su muerte en la Parte II. Kakashi los condujo temporalmente después de eso para ayudarlos a vengar la muerte de Asuma.

Shikamaru finalmente fue promovido a jonin y se convirtió en el asesor de Naruto y su mano derecha cuando se convirtió en Hokage, y se casó con Temari y tuvo un hijo llamado Shikadai. Ino se casó con Sai después de asumir los deberes de su padre para la Unión Shinobi, y tuvo un hijo llamado Inojin. Choji se casó con Karui y tuvo una hija llamada Chocho.

Miembros:

Shikamaru Nara

Lo primero que los espectadores ven de Shikamaru es una persona que se queja de recibir algún trabajo. Esto, combinado con el hecho de que sus puntajes en las pruebas fueron casi tan bajos como los de Naruto, hacen que otros piensen inicialmente que es un fracaso y un perdedor, una percepción de que a Shikamaru no le importa en lo más mínimo. Sólo más tarde, Asuma revela que sí, Shikamaru es quizás la persona más inteligente del mundo, con más de 200 en un I.Q. prueba disfrazada como un juego para que no lo aburra.

Aunque, como el resto de su clan, su jutsu principal es la capacidad de controlar o atacar a sus enemigos extendiendo su sombra, es su inteligencia lo que hace que Shikamaru sea el primero de los Konoha 11 en ser promovido de Genin a Chunin. Su pelea con Temari impresiona al Tercer Hokage a pesar de que perdió el derecho. Su primera tarea no es fácil, natch: es liderar un equipo formado por él, Naruto, Choji, Kiba y Neji para ir a buscar a Sasuke.

Mientras está allí, se enfrenta a Tayuya, un miembro de Sound Four. Casi muere a sus manos, pero Temari lo salva. Más tarde, después de que la misión es un fracaso, considera abandonar, pero después de un aliento de su padre, decide mantener el rumbo. A través de los arcos de relleno y sus primeras acciones en la Parte II, se muestra que ha decidido, si no intensificarlo, al menos asumir alguna responsabilidad.

El mejor amigo de Shikamaru es su compañero de equipo Choji, aunque también se vuelve extremadamente cercano a Naruto a medida que avanza la serie. A través de esta amistad, ayuda a Naruto a recuperarse de un BSoD heroico menor después de la muerte de Jiraya, anunciando que se enfrentará al hijo de Kurenai como su aprendiz.

En la Parte II, aparece en el primer episodio (con Temari, nada menos). Más tarde se convierte en un Ascendido Extra y protagoniza su propio arco. Primero se une al recién formado Niju Shotai (Akatsuki Hunters) con Asuma. Allí, se ve obligado a ver cómo Hidan, un miembro de Akatsuki, mata a su sensei. Esto lo provoca a perseguir, atacar a Hidan y derrotarlo con pequeños esfuerzos sorprendentes. Después de que regrese, decide que se convertirá en un trabajador más duro para honrar la memoria de Asuma. También fue reclutado por Tsunade para decodificar la comunicación final de Jiraiya a la aldea. Más tarde, se convirtió en general interino en el lugar de Gaara de la Cuarta División con su amigo Choji y Temari sirviendo bajo su mando. Después de la trágica muerte de su padre, Shikamaru se hace cargo de los cerebros de la Alianza Shinobi y decide convertirse en asesor de Naruto cuando se convierta en Hokage.

Dos años después de la guerra, Shikamaru fue asignado como líder del equipo para rescatar a la hermana secuestrada de Hinata y, gracias a su experiencia, finalmente ayuda a salvar el mundo. Más tarde se convierte en asesor del nuevo Hokage Naruto, tal como él quería, y luego se casa con Temari de Sand Village; juntos tienen un hijo, Shikadai Nara.

Choji Akimichi

Miembro del equipo 10. Choji es el mejor amigo de Shikamaru, y los dos salen juntos con frecuencia. También es gordo, pero esto probablemente se deba al hecho de que la especialidad de su clan es un jutsu que convierte calorías en chakra. Se lo ve constantemente comiendo para apuntalar sus reservas de chakra. Pero odia ser llamado "gordo" (prefiere "gordito" o "gordo"), así que no lo llames así.

De niño, aprendemos que Choji fue frecuentemente excluido de las actividades de la infancia y, a veces, incluso intimidado debido a su gran tamaño. Shikamaru lo defendió un día, comenzando su larga amistad.

En la batalla, Choji se basa en la Técnica de Expansión del Cuerpo, que hace que su cuerpo tenga un tamaño de globo y una forma de roca. Luego rueda y trata de aplastar a sus enemigos. Más tarde se le muestra usando variantes en este movimiento, como la Expansión parcial del cuerpo, donde solo expandirá sus brazos.

En el arco de la Misión de Recuperación de Sasuke, él es parte del equipo enviado para recuperar a Sasuke. Se enreda con Jirobo, quien tiene la ventaja durante la mayor parte de la batalla. Es solo después de que Choji usa las tres píldoras de comida del clan Akimichi, un movimiento que casi le cuesta la vida, que puede reunir suficiente fuerza para vencerlo. En la Parte II, ayudó a su equipo a derrotar a Hidan y Kakuzu después de que mataron a Asuma. Cuando comenzó la guerra, se le mostró como miembro de la Cuarta División con su mejor amigo Shikamaru, Temari y Gaara. Los eventos de la guerra ayudaron a moldear aún más el personaje de Choji, permitiéndole dominar por completo las técnicas prohibidas de su clan.

Al final de la guerra y en el momento del epílogo, Choji se casa con Karui de Lightning Village y juntos tienen una hija, Chocho Akimichi.

Ino Yamanaka

Miembro del Equipo 10 y el "Ino" en el Ino-Shika-Cho. Su familia dirige una floristería, aunque su padre también es un ninja; a menudo se la ve trabajando allí entre misiones. En cuanto a la personalidad, es algo del tipo temperamental. Ella y Sakura solían ser mejores amigas, pero después de enterarse de que ambas estaban enamoradas de Sasuke y Sakura había desarrollado un complejo de inferioridad con respecto a esto y a Ino, decidieron convertirse en rivales acérrimos. Esta rivalidad duró hasta que se encontraron en la batalla en los Exámenes de Chunin, cuando, después de un ingenioso complot por parte de Ino y un poco de determinación y determinación por parte de Sakura, empataron y se restableció su amistad.

Al igual que sus compañeros de equipo, Ino se especializa en una técnica: específicamente, la técnica de transferencia de cuerpo y mente. Este jutsu le permite al usuario cambiar la conciencia con otro humano, pero hace que su propio cuerpo se desmaye por el tiempo que dure. También tiene un alcance bastante corto.

Al final de la primera serie, Ino ve el crecimiento de Sakura y decide convertirse en la aprendiz de Tsunade también. Cuando comienza la Parte II, ya se ha convertido en médica, pero su conocimiento médico no es suficiente para evitar que Asuma muera más tarde, lo que le causa bastante angustia. Luego va con Shikamaru y Choji para derrotar a Kakuzu y Hidan y vengar a Asuma. Más tarde se la mostró como miembro de la Quinta División cuando la Alianza Shinobi se enfrenta a Madara.

Después de los eventos de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, la maduración de Ino le permite finalmente superar sus afectos por Sasuke y, en cambio, continúa amando a Sai. En el momento del epílogo, tienen un hijo juntos, Inojin Yamanaka.

Asuma Sarutobi

Líder del Equipo 10, Asuma Sarutobi es el hijo del Tercer Hokage. En su adolescencia, tuvo una especie de pelea con el viejo y decidió viajar al extranjero. Un shinobi de nivel jōnin altamente talentoso, que incluso una vez formó parte de los Doce Guardianes Ninja, un equipo selecto de élite que sirvió para proteger el daimyō de la Tierra de Fuego, un papel que luego le valió una recompensa de 35,000,000 ryō. Más tarde, Regresó a la ciudad y se convirtió en Jonin.

En combate, Asuma confía en su Wind Chakra, que canaliza a través de sus cuchillos de trinchera. Esto le permite golpear objetivos desde la distancia. También puede usar sus cigarrillos omnipresentes para generar llamas, que pueden causar quemaduras de tercer grado.

En la primera serie, realmente no hace mucho más que interpretar a Mr. Exposition, cuidar a su equipo, ser golpeado por Kisame y ser acusado de salir con Kurenai.

En la Parte II, juega un papel más amplio. Mientras Naruto intenta aprender el Wind Rasengan, Asuma le da los consejos necesarios para completar la primera etapa de su entrenamiento. En un arco de relleno solo de anime, se desarrolla más de su historia de fondo con los Doce Guardianes Ninja (solo aludida en el manga). Más tarde, él y Shikamaru se movilizan como parte de los Niju Shotai (Akatsuki Hunters), donde se enfrenta a Hidan en la batalla. Aunque decapita con éxito a su oponente, es en vano: Hidan es inmortal. Hidan luego completa el ritual que le permite matar a Asuma. Tiene éxito. Después de que Shikamaru patea un culo serio en su memoria, nos enteramos de que Kurenai está llevando a su hijo.

Kabuto luego lo resucitó con Edo Tensei. Se las arregló para resistir el Control Mental mientras luchaba contra el Equipo 10, y una vez derrotado los felicita cuando está sellado. Su alma luego se mueve cuando Edo Tensei se deshace, con su memoria viviendo en su esposa y su nueva hija Mirai.

El equipo 10 o Team 10 ayudó a Sakura en una terrible batalla.

Team Guy

Team Guy era un equipo dirigido por Might Guy y se formó un año antes que los otros equipos principales de Konoha de la serie. Se especializan en combate cuerpo a cuerpo con todos sus miembros utilizando algún tipo de ataque físico. Guy esperó un año antes de ingresarlos en los exámenes Chunin, aunque ninguno de sus aprendices fue ascendido en ese momento.

Más tarde, entre los eventos de las Partes I y II, Rock Lee y Tenten se convirtieron en Chunin, mientras que Neji Hyuga superó a sus compañeros de equipo y ascendió a las filas de Jonin. Sin embargo, durante los eventos de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Neji estaba entre los muertos en el cumplimiento del deber, y luego Guy sufrió una lesión permanente que lo obligó a retirarse después del final de la guerra, dejando solo a Lee y Tenten en servicio activo.

Miembros: Rock Lee, Neji Hyuga, Tenten y Might Guy.

El Team Guy apareció en la segunda temporada de Naruto.

El legendario Sannin: los tres grandes shinobi de Konoha

Los Tres Grandes Shinobi de Konoha (Sannin) son un trío de ninjas extremadamente poderosos de Konoha aclamados como tres de los mejores shinobi de su tiempo. Eran estudiantes del Tercer Hokage en su juventud y eventualmente se convirtieron en poderosos y temidos ninjas.

A pesar de ser un equipo y haber logrado grandes cosas juntos, los tres miembros siempre estuvieron en constante desacuerdo entre sí, lo que Tsunade llamó un "punto muerto de tres vías". Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi en una batalla con Hanzo de la Salamandra, fueron los únicos ninjas de Konoha que sobrevivieron a los ataques de Hanzo.

Como recompensa por esto, Hanzo los denominó los "Tres Grandes Shinobi de Konoha", un título que los seguiría por el resto de sus vidas y que ellos mismos usarían con orgullo. Debido a sus habilidades y destrezas legendarias, cada uno de los tres ha sido considerado para el puesto de Hokage en un momento u otro. Jiraiya era la preferencia de Hiruzen para el puesto de Cuarto Hokage, pero no estaba interesado en las responsabilidades. Orochimaru solicitó el puesto, pero Hiruzen no creía que Orochimaru tuviera los mejores intereses del pueblo y después de la muerte de Hiruzen, a Tsunade le ofrecieron una propuesta para convertirse en Hokage, que finalmente aceptó.

Dos de ellos, Jiraiya y Tsunade, juegan principalmente papeles de mentores, mientras que el tercero, Orochimaru, es el principal antagonista de la primera serie. Los tres están en la cincuentena durante la serie principal, pero solo Jiraiya se ve de su edad.

Miembros: Jiraiya, Tsunade y Orochimaru.

Antagonista en Naruto

Orochimaru

El primer villano de la serie de Naruto, pero se convierte en un aliado incómodo en Boruto como padre de Mitsuki, Orochimaru quiere ser el shinobi más poderoso que haya existido, y cree que puede lograrlo al dominar cada jutsu que se haya inventado. Sin embargo, una sola vida humana es demasiado corta para aprender cada jutsu, por lo que también necesita la inmortalidad como parte del trato.

Con ese fin, Orochimaru ha experimentado con varios métodos científicos y mágicos para extender su propia vida útil, pero hasta que encuentre un método perfecto, opta por el método de inmortalidad más arriesgado y menos confiable, cambiando su cuerpo por uno más joven. uno cada pocos años. Su deseo de obtener el cuerpo de un Uchiha (cuyo Sharingan único le permitiría dominar el jutsu mucho más rápido) es la fuerza impulsora detrás de la mayoría de los eventos de la primera serie.

Orochimaru fue inicialmente entrenado por el Tercer Hokage junto con Jiraiya y Tsunade, y fue el más naturalmente talentoso de los tres. Inicialmente, el Tercero esperaba que Orochimaru se convirtiera en su sucesor, pero a medida que el egoísmo y la ansia de poder de Orochimaru crecieron y lo hicieron salir del abismo, eso lo obligó a seleccionar uno de los estudiantes de Jiraiya.

Mientras estaba en la aldea, Orochimaru experimentó extensamente con sus habitantes, incluidos sus propios estudiantes, con la esperanza de desarrollar nuevas rutas al poder. Solicitó el puesto de Cuarto Hokage, esperando que le diera más margen de maniobra en este departamento, y cuando fue rechazado, decidió que el pueblo le había ofrecido todo lo que podía y desertó poco después de ser expuesto como un asesino en serie que había estado secuestrando inocentes y pro ninja para experimentos letales. Su amigo más cercano, Jiraiya, lo persiguió e intentó razonar con él, pero Orochimaru se rió en su cara.

A partir de ahí, Orochimaru se unió a la organización criminal Akatsuki e intentó robar el cuerpo de Itachi Uchiha, y cuando eso falló, conquistó la Tierra de los Campos de Arroz para darle una base de operaciones para sus actividades y un suministro listo de sujetos de prueba, cambiando su nombre a la Tierra del Sonido en el proceso.

Orochimaru es el primer gran villano de Naruto.

Luego, durante la serie real, Orochimaru destruyó la confianza de Sasuke durante los exámenes de Chuunin e intentó engañarlo para que traicionara la aldea con promesas de poder nuevo e ilimitado, engañó a Sand Village para que atacara a Konoha y mató a su antiguo mentor, el Tercer Hokage, profanando las tumbas de la primera y segunda y sacrificando sus propios protegidos para hacerlo. Trata a sus seguidores como peones y no se preocupa cuando mueren.

La intención original de Orochimaru era tomar el cuerpo de Sasuke para el final de la primera serie, pero la interferencia de Konoha durante el arco de recuperación de Sasuke lo obligó a cambiar con un prisionero al azar. Como tiene que esperar tres años antes de poder cambiar de nuevo, decide entrenar a Sasuke durante el salto de tiempo.

En Shippuden, el cuerpo más reciente de Orochimaru casi se ha dado por vencido, pero aún es lo suficientemente fuerte como para enredarse con la forma de Fox de cuatro colas de Naruto durante la historia. Más tarde, Sasuke lo ataca mientras está postrado en cama.

Orochimaru revela su verdadera forma (una serpiente hecha de un montón de serpientes más pequeñas) e intenta tomar el cuerpo de Sasuke por la fuerza, pero es derrotado fuera de la pantalla. Fragmentos de su cuerpo están integrados en los cuerpos tanto de su mano derecha Kabuto como del propio Sasuke. La parte de su cuerpo absorbida por Sasuke aparece en la pelea con Itachi, donde Sasuke, exhausto, carece del chakra necesario para reprimirlo. Orochimaru no contribuye mucho a la lucha y es aplastado rápidamente por Susanoo, la tercera técnica del Mangekyo Sharingan, atrapándolo en un estado de sueño interminable que no se puede deshacer o escapar mientras absorbe su cuerpo, matando efectivamente esa parte de él.

Usando el Sello del Cielo Maldito de Anko y un trozo de carne de Kabuto en Modo Sabio, Sasuke resucita a Orochimaru, quien despoja a Kabuto de su Ángel de Una Alas y acepta ayudar a Sasuke.

Más tarde demuestra ser instrumental en conducir el resultado de la guerra hacia el favor de la Alianza cuando ayuda a Sasuke a resucitar a los cuatro Hokage originales. Cuando se le pregunta por qué está haciendo todo esto, Orochimaru señala que su forma de tratar de obtener todo estaba equivocado y de ahora en adelante quiere ver qué hará Sasuke.

Años después de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Orochimaru y el resto del equipo Taka vuelven a su escondite habitual para continuar con sus actividades habituales (hasta cierto punto, no hay signos de prisiones, experimentos inhumanos o sacrificios). Naruto y Konoha continúan vigilándolo, pero no está claro cuánto hacen para restringir sus actividades. Él mismo cree que a él, a Kabuto y a Sasuke se les permite ser algo libres, por lo que podría ser utilizado más tarde en caso de que una nueva gran crisis como Madara vendría y Konoha lo necesitaría a él y sus extrañas técnicas poco ortodoxas. En Boruto, envía a su hijo de laboratorio, Mitsuki, para que sea educado y entrenado como Ninja en Konoha y se haga amigo de Boruto Uzumaki con un propósito desconocido.

Kabuto Yakushi

Cuando era niño, Kabuto quedó huérfano en la Guerra Mundial Shinobi. El Jefe del Cuerpo Médico de Konoha se compadeció de él, lo acogió y le enseñó medicina. Esto se revela como una cubierta que le dio Orochimaru. En realidad, fue acogido por un orfanato dirigido por Nonou Yakushi, un ex miembro de Root a quien consideraba su madre. Se unió a Root para suministrar dinero al orfanato, pero finalmente fue atacado y obligado a matar a Nonou, a quien Danzo había engañado con la intención de que se mataran entre sí, lo que provocó que cruzara el Horizonte de Eventos de Desesperación.

Orochimaru lo encontró y lo acogió, ofreciéndole una nueva identidad a cambio de su lealtad, que Kabuto aceptó. En algún momento en el pasado, comenzó a trabajar para Sasori por orden de Orochimaru, quien borró parte de su memoria para convertirlo en un agente durmiente. Luego, cuando Orochimaru desertó de Akatsuki, rompió el sello de memoria y Kabuto se convirtió en el seguidor de Orochimaru.

En combate, Kabuto usa técnicas médicas que reutilizó para el combate. Su técnica principal es el bisturí Ninja, que puede cortar los músculos más fuertes con gran facilidad. Esto, combinado con su amor por la tortura, lo convierte en un oponente especialmente peligroso.

Kabuto aparece en la primera serie durante los Exámenes Chunin; Al principio, parece ser un buen tipo, ayudando al equipo de Naruto a llegar a la meta. Más tarde, se revela que está espiando a Naruto y Sasuke. Después de esta revelación, él (disfrazado de ANBU) cura las heridas internas bastante severas de Hinata a pesar de que no ganó absolutamente nada al hacerlo (y estaba curando a alguien que literalmente podría ver a través de su máscara si se despertaba).

Él juega un papel más importante en el arco de Búsqueda de Tsunade, donde se enfrenta a Tsunade en la batalla. Aunque ella tiene su Súper Fuerza para recurrir, él rápidamente encuentra una forma de evitarla explotando su miedo a la sangre, golpeándola. Afortunadamente, Naruto la salva y está más que dispuesto a demostrar su nuevo Rasengan en Kabuto, haciendo más daño del que incluso él puede curar y motivando a Tsunade a vencer el alquitrán de Orochimaru.

Kabuto despistó a todos en Naruto haciéndose el bueno.

Más tarde, después de que Orochimaru muere, tiene una especie de crisis existencial e integra parte del ADN de Orochimaru en su cuerpo. Siente que necesita demostrar su fuerza al dominar el crecimiento de su cuerpo, pero parece estar fallando hasta que vuelve a aparecer incluso más tarde con algunos nuevos poderes de Orochimaru-esque y se alía con Tobi. Varias de estas nuevas habilidades se muestran cuando lucha contra el shinobi que protege a los dos jinchuuriki restantes, logrando atrapar a Yamato en el proceso.

Luego procede a resucitar a casi todos los personajes fallecidos en el Narutoverse y luego a algunos, incluidos los jinchuriki, Akatsuki y la verdadera Madara. Él se enfrenta a Itachi y Sasuke, quienes intentan detener al Edo Tensei, y revela que ha superado a Orochimaru al convertirse en el Sabio de la Serpiente. Intenta capturar a Sasuke y devolver a Itachi a su control, pero es atrapado en Izanami, un poderoso genjutsu que atrapa a su víctima en un bucle del "Día de la Marmota", y Itachi lo obliga a terminar con Edo Tensei. Posteriormente, Orochimaru, después de haber sido revivido por Sasuke, reabsorbe su chakra y ADN que estaba dentro de Kabuto, devolviéndolo a su apariencia original.

Más tarde, Kabuto se las arregla para escapar de los Izanami y la reacción resultante provocó que Kabuto experimentara un drástico giro Heel-Face, volviendo a su personalidad original antes de conocer a Danzo y Orochimaru y ahora busca expiar todas sus acciones durante la guerra. Al final de la guerra, Kabuto aún conserva la apariencia de serpiente de su antiguo maestro y continúa tomando el lugar de su madre adoptiva como cuidador del orfanato de Konoha.

Personajes del anime Naruto

Solo personajes de Anime

Idate Morino

Idate Morino es el hermano menor de Ibiki Morino. Anteriormente un ninja de Konoha, fue manipulado por Aoi Rokushō para robar la Espada Raijin del Segundo Hokage (Espada del Espíritu del Trueno). Después de la deserción de Aoi a Hidden Rain Village, Idate está enmarcado por traición y defectos de Konoha. Idate se une a la familia Wasabi después de ser adoptado por Jirōchō Wasabi, jefe de la familia Wasabi en la Tierra del Té.

Aoi Rokushō

Aoi Rokushō es un jōnin de Amegakure que anteriormente fue instructor de la academia en Konohagakure antes de su deserción. Él, junto con el Equipo Oboro, es contratado por la Familia Wagarashi en la Tierra del Té para ser el guardaespaldas de su corredor. Antes del comienzo de la serie, Aoi engañó a Idate Morino para que robara la Espada Raijin y un pergamino secreto que obligó al genin a desertar con él.

Cuando Ibiki los alcanzó, Aoi tendió una emboscada y capturó al anciano Morino, torturando al hombre para obtener información sobre cómo abrir el pergamino. Sin embargo, Ibiki se mantuvo firme y pudo permitir que su hermano escapara, hiriendo a Aoi en el proceso.

Isaribi

Isaribi es ciudadano de la Tierra del Mar. Ella era un sujeto de prueba humano bajo el control de Amachi, quien a su vez solía trabajar para Orochimaru.

Amachi

Amachi es un médico ninja y científico cómplice de Orochimaru.

Personajes de Naruto Shippuden

Guren

Guren es una kunoichi de Otogakure y la líder femenina de los subordinados de Orochimaru. Ella usa la exclusiva marca de técnicas Crystal Release. Ella quiere ser el próximo cuerpo de Orochimaru. Después de que Orochimaru encontró a Sasuke, ya no tuvo ningún uso para Guren hasta que Orochimaru la llamó para escoltar a un niño llamado Yuukimaru vivo al lago donde vive el Sanbi de Tres Colas. Yuukimaru es joven y su cuerpo es débil.

Se enferma durante el viaje y comienza a sentir sentimientos por Guren. Como Yuukimaru puede controlar de alguna manera al Sanbi, Guren se ve obligado a ver a Kabuto usando los poderes de Yuukimaru hasta el límite, poniendo en peligro su salud. Al final, Guren elige olvidarse de Orochimaru y huir con Yuukimaru en un lugar donde Orochimaru no estará.

Hotaru

Hotaru es el alumno del anfitrión de seis colas Utakata en el arco dedicado. Este último niega ser su maestro, pero de todas formas le enseñó algunas técnicas (aunque algunas involuntariamente ...) Tiene una técnica poderosa y peligrosa sellada dentro de ella. Ella es engañada por un hombre llamado Shiranami, que quiere activar esta técnica. Utakata la salva y la reconoce como su alumna, antes de ser capturada por Pain.

Sora

Un joven monje en el Templo del Fuego, que está dotado con algunos de los chakras del zorro de nueve colas.

Furido/Kazuma

El líder de un equipo de ladrones de tumbas, que desea traer la unidad a la Tierra del Fuego, destruyendo a todos los competidores al trono; es decir, el Hokage y el pueblo escondido en las hojas. Alguna vez fue el compañero de Asuma en el Doce Guardián Shinobi, pero instigó una guerra civil al intentar matar al Hokage. Asuma luchó contra él y lo presumió muerto.

Fuuka

Un kunoichi y miembro de un equipo de ladrones de tumbas. Ella es parte del equipo de Furido, trabajando para destruir Hidden Leaf Village. Fuuka es capaz de usar los cinco estilos elementales de jutsu y robar el chakra de su enemigo con un beso. Ella realmente odia cuando su cabello está desordenado.

Otro de los personajes: Yaoki y Korobi, Cóndor, Disonasu, Clon de Naruto de nueve colas, Mecha Naruto, Shira, Mikoshi, Yukata y Menma Namikaze / Uzumaki.

Solo personas de película

Naruto The Movie: Ninja Clash in the Land of Snow

Koyuki Kazahana

Una actriz que se llama Yukie Fujikaze. Ella es realmente la princesa de la Tierra de las Nieves escondiéndose después de que su tío se hizo cargo.

Dotō Kazahana

El villano principal de la película y tío de Koyuki que usurpó la Tierra de las Nieves de su padre.

El equipo de tres hombres de Dotō

Los tres secuaces de Doto: Nadare Rōga, Fubuki Kakuyoku y Mizore Fuyukuma

Naruto the Movie: Legend of the Stone of Gelel

Temujin

Un caballero que trabaja para Haido para encontrar la piedra Gelel. Él es realmente el heredero de su clan que fue destruido por el propio Haido.

Haido

Un supuesto sacerdote buscando la Piedra de Gelel para encontrar la utopía. En verdad, es un caudillo hambriento de poder que quiere que la piedra se apodere del mundo.

Los caballeros de Haido

Junto con Temujin, Haido tiene tres caballeros que pueden transformarse en formas más monstruosas con el poder de la Piedra Gelel. Se llaman Fugai, Kamira y Ranke.

Naruto the Movie: Guardianes del Reino de la Luna Creciente

Michiru

Príncipe del Reino de la Luna Creciente. Un hombre amable, si no obeso, que realmente no sabe el significado detrás de gobernar un reino ... inicialmente.

Hikaru

El malcriado hijo de Michiru y, por lo tanto, el segundo príncipe del Reino Creciente.

Shabadaba

Uno de los ministros que realiza un golpe de estado en el Reino de la Media Luna e intenta hacerse cargo.

Ishidate

Un mercenario ninja contratado por Shabadaba para ayudar a derrocar el Reino Creciente.

Karenbana

Parte de los Tres Ninja Errantes con Ishidate que ayudan a hacerse cargo del Reino de la Luna Creciente.

Kongō

Parte de los Tres Ninja Errantes con Ishidate que ayudan a hacerse cargo del Reino de la Luna Creciente.

Naruto Shippuden la película

Shion

La hija de la sacerdotisa del Moryo originalmente sellado. Ella es necesaria para asegurarse de que él se mantenga así.

Mōryō

Un demonio que fue sellado por la sacerdotisa. Él está tratando de liberarse asegurándose de que la hija de la sacerdotisa sea asesinada antes de que pueda ser revivida.

Yomi

Un seguidor de Moryo cuyo intento de liberarlo.

Pandilla de cuatro

Los secuaces de Yomi. Ellos son Kusuna, Gitai, Setsuna y Shizuku.

Naruto Shippuden 2: Bonos

Colas Cero

Una criatura gigante con forma de serpiente y uno de los principales antagonistas de Naruto Shippuden the Movie: Bonds. A pesar de su apodo, no es una bestia de cola oficial.

Amaru

Un joven aprendiz de médico y uno de los personajes centrales de Naruto Shippuden the Movie: Bonds.

Shinnō

Un ninja médico y el gran mal de Naruto Shippuden the Movie: Bonds. Aparentemente, él fue quien le enseñó a Orochimaru las técnicas y poderes de reencarnación que utiliza.

Naruto Shippuden la película: La voluntad de fuego

Hiruko

Un hombre cuyo robo kekkei genkai de las aldeas vecinas y ataca a Kakashi por el suyo.

El equipo de Hiruko

El secuaz de Hiruko llamado Ichi, Ni y San. Ninguno de ellos tiene mucha personalidad para hablar, solo existe para dividir a todos y darles a alguien con quien luchar.

Ichi, después de convertir su mano en una cabeza de serpiente gigante, puede dispararle otras cabezas de serpiente que parecen explotar al contacto.

Naruto Shippuden 4: La Torre Perdida

Reina Sāra

Una joven que aparece como coprotagonista de Naruto Shippuden the Movie: The Lost Tower. Ella es la reina de la ciudad de Rōran y termina formando equipo con un Naruto desplazado en el tiempo para descubrir una Conspiración del Gobierno en su ciudad.

Mukade/Anrokuzan

The Big Bad of Naruto Shippuden the Movie: The Lost Tower. Un ninja desaparecido a quien el Equipo 7 persigue a Rōran para detenerlo, viaja veinte años atrás para viajar en el tiempo por diversión y ganancias y conquistar todo el mundo ninja.

Naruto Shippuden 5: prisión de sangre

Mui: El director del castillo Hōzuki, donde se envía a Naruto después de ser enmarcado. Él es mencionado en Kakashi Hiden, aunque las circunstancias específicas de su desaparición canónica (que sucedió años antes de los acontecimientos de la novela) implican que son algo diferentes de lo que sucedió en la película.

Ryuzetsu: Una mujer interna que se hace pasar por un hombre al que Naruto conoce durante su tiempo en la prisión. Naruto recibe un golpe fatal en su lucha contra los Satori. Ella usa su poder para salvarlo, pero a costa de su propia vida.

Kazan: Un ninja bajo el empleo de Mui. Él fue quien imitó a Naruto para enviarlo a prisión.

Maroi: Ayudante de Mui. Él puede usar Water Release para crear chorros de agua.

Muku: el hijo de Mui a quien había sacrificado para abrir la Caja de la Iluminación para pedir un deseo. El Satori usa su cuerpo para revivirse y causar estragos.

Satori: Un monstruoso demonio sellado en la Caja de la Iluminación. El Satori usa el cuerpo Muku para revivirse y causar estragos.

Naruto Shippuden 6: Camino a Ninja

El hombre enmascarado

Un hombre misterioso que aparece en Naruto the Movie: Road to Ninja. Él está trabajando con Tobi en el mundo de la ilusión, y sirve como uno de los principales antagonistas de la película. Resulta ser Menma, la versión de ese universo de Naruto.

Personajes de la novela: Naruto

Kakashi Hiden: Relámpago en el cielo helado

Kakashi Hiden: Lightning in the Icy Sky, escrito por Akira Higashiyama, se establece poco después de la partida de Sasuke de Hidden Leaf. Kakashi no tiene prisa por hacerse cargo oficialmente como Hokage, por lo que Tsunade todavía está a cargo, mucho por su carga. Ella le encarga a Kakashi que brinde seguridad para el viaje inaugural del Tobishachimaru. Las cosas parecen ir bien, hasta que se descubre a un grupo de terroristas plantando etiquetas explosivas en la aeronave.

Naruto Hiden (también conocido como Naruto Secret Chronicles) es una serie de novelas ligeras que explora las historias de varios personajes después de la conclusión del manga original. Aunque cada libro está ilustrado por Masashi Kishimoto, están escritos por diferentes autores. Y sí, son parte de la continuidad del canon.

Kahyō

Kahyō es un ninja desaparecido de Kirigakure y el guardaespaldas del líder de Ryūha Armament Alliance, Garyō. Ella tiene la tarea de tratar de sacar a Garyō de la Prisión de Sangre a cualquier costo después de que Naruto lo capturara. Kahyō tiene el pelo largo y rizado. Su atuendo shinobi consiste en ropa blanca como la nieve y una máscara con un patrón de gancho. Su jutsu es a base de hielo.

Rahyō

Rahyō era un ninja desaparecido de Kirigakure, el hermano de Kahyō, y un miembro destacado de la Alianza de Armamento Ryūha. Era un hombre corpulento que llevaba barba. Su atuendo consistía en ropa azul profundo y una cota de malla. Era un experto con una espada y también usaba jutsu a base de hielo como su hermana.

Shikamaru Hiden: una nube flotando en la oscuridad silenciosa

Shikamaru Hiden: A Cloud Drifting in Silent Darkness, escrito por Takashi Yano, se desarrolla dos años después del final de la Cuarta Gran Guerra Ninja y unos meses antes de The Last. Shikamaru, uno de los principales miembros de la Unión Shinobi, lamenta el hecho de que su vida se haya alejado tanto de la "vida normal" con la que soñaba cuando era niño. Llega un extraño mensaje de Sai, que revela una amenaza para la paz recién descubierta frente a Gengo, el líder de la Tierra del Silencio. Shikamaru y dos ANBU salen a investigar y, si es necesario, asesinan a este hombre.

"Naruto Hiden" (también conocido como "Naruto Secret Chronicles") es una serie de novelas ligeras que explora las historias de varios personajes después de la conclusión del manga original. Aunque cada libro está ilustrado por Masashi Kishimoto, están escritos por diferentes autores. Y sí, son parte de la continuidad del canon, además de que se adaptaron a los episodios 489-493 del anime Shippuden.

Hinoko/Soku

Hinoko es una ANBU de Konohagakure marimacho de 14 años. Ella prefiere ir por su nombre en clave Soku porque su nombre de nacimiento Hinoko es demasiado femenino para ella.

Ella es asignada para servir bajo Shikamaru en su misión de rescatar a Sai de la Tierra del Silencio y asesinar a su líder. Ella se especializa en una técnica llamada "Chakra Needle" que le permite disparar chakra desde la punta de sus dedos.

Rō

Rō es un ANBU de Konohagakure de 40 años que es elegido para servir bajo Shikamaru para una misión en la Tierra del Silencio. Se lo describe con cejas gruesas, una mandíbula fuerte y ojos obstinados de un párpado. Se especializa en una técnica que le permite ocultar el chakra de su objetivo.

Gengo

Gengo fue el líder de la Tierra del Silencio hasta cruzarse con Shikamaru Nara. Un ninja de Kirigakure, Gengo se alió con Zabuza Momochi en un intento de golpe de estado contra el Cuarto Mizukage, Yagura. Después de que el golpe falló, Gengo derrocó al gobernante de la Tierra del Silencio y usó la Cuarta Gran Guerra Shinobi para construir su poder, usando su genjutsu para capturar ninjas de alto nivel. Considerado uno de los mejores usuarios de genjutsu que haya existido, su especialidad es el genjutsu basado en sonido.

Sakura Hiden: pensamientos de amor, cabalgando sobre una brisa de primavera

Sakura Hiden: Pensamientos de amor, Riding Upon a Spring Breeze, escrito por Tomohito Ōsaki, se desarrolla unos meses después de los eventos de The Last. Sakura e Ino han abierto una clínica dentro del Hospital Konoha que evaluaría y trataría la salud mental de los niños afectados por la Gran Guerra.

Los dos kunoichi viajan a la aldea aliada de Suna después de una solicitud para ofrecer sus consejos para que Suna pueda abrir una clínica propia. Mientras tanto, aparece un hombre misterioso que lleva una capa y guarda rencor contra Konoha.

Naruto Hiden (también conocido como Naruto Secret Chronicles) es una serie de novelas ligeras que explora las historias de varios personajes después de la conclusión del manga original. Aunque cada libro está ilustrado por Masashi Kishimoto, están escritos por diferentes autores. Y sí, son parte de la continuidad del canon.

Kido Tsumiki

Kido es un ejecutivo ANBU de Konohagakure, anteriormente un miembro de alto rango de Root. Es un ninja corrupto y hambriento de dinero, que hará cualquier cosa para asegurarse de que ANBU esté siempre financiado.

Gaara Hiden: un espejismo de tormenta de arena

Gaara Hiden: A Sandstorm Mirage, escrito por Ukyō Kodachi, se desarrolla unos meses después de la boda. Gaara acaba de cumplir veinte años, por lo que los ancianos de Sunagakure piensan que es hora de que se case. Ya han encontrado una esposa para él, que él va a conocer en breve. Y así, la batalla más dura de Gaara aún comienza.

Naruto Hiden (también conocido como Naruto Secret Chronicles) es una serie de novelas ligeras que explora las historias de varios personajes después de la conclusión del manga original. Aunque cada libro está ilustrado por Masashi Kishimoto, están escritos por diferentes autores. Y sí, son parte de la continuidad del canon.

Hakuto

Hakuto es un kunoichi de nivel genin y ex jefe de la familia Hōki. Estaba dispuesta a casarse con Gaara, pero ideó un plan de secuestro para evitar ese destino. Después de ser perdonado por Gaara, Hakuto se mudó a Konohagakure con su amante Shigezane para vivir con el clan Nara. Ella es descrita como extremadamente hermosa con cabello negro sedoso hasta los hombros y piel clara. Ella es una usuaria de jutsu de viento que está entrenada en ninjutsu médico.

Shijima

Shijima es una kunoichi de Sunagakure y miembro de la familia Hōki. Ella es la guardaespaldas de Hakuto y su hermana mayor. Ella era un sujeto de prueba fallido de Orochimaru para duplicar el Sharingan. Ella es descrita como una mujer delgada y hermosa con gafas muy gruesas. Ella posee una réplica falsa de un Sharingan que tiene un uso limitado. También es una usuaria de jutsu de viento que arroja varillas de hierro mejoradas con chakra de viento.

Itachi Shinden

Miembros: Tenma Izumo, Shinko Inari, Izumi Uchiha, Nemui, Mukai Kohinata, Yōji Aburame y Mezu y Gozu.

Sasuke Shinden

Miembros: Chino, Nowaki, Fuushin y Oyashiro En.

Personajes del juego

Personajes de Naruto que son exclusivos de los videojuegos o series de videojuegos basados en la franquicia.

Crónicas Uzamaki

Karin Kagura

La joven propietaria de la tienda de herramientas ninja "Emporium Karin", inicialmente deprimida debido al fallecimiento reciente de su padre y la recesión en los negocios debido a su actitud sombría. Ella contrata a Naruto para ayudarla a salvar su negocio, y con su apoyo se vuelve más alegre y extrovertida.

Serie Naruto: Choque de Ninja

El villano principal de Naruto: Choque de Ninja Revolution 2. Un ex agente ANBU que deseaba convertirse en el aprendiz de Tsunade y luego en Hokage. Cuando ambos sueños fueron aplastados, ella huyó de Konoha con un pergamino que contenía un poderoso genjutsu prohibido. Al dominarlo, ella regresa para destruir la aldea volviendo su propio ninja uno contra el otro junto a Bando.

Bando

El villano secundario de Naruto: Choque de la Revolución Ninja 2. Un traficante de armas que quiere destruir a Konoha y alterar el equilibrio de poder entre las cinco aldeas, lo que hace que estalle la guerra y se dispare la demanda de sus armas.

La nueva era: Personajes de Boruto

Boruto, presenta a los niños de Naruto Konoha 12, que también protagoniza Boruto: Naruto the Movie, y los spin-offs de Naruto Gaiden: The Seventh Hokage y Scarlet Spring Month y The Road Illuminated by the Full Moon. Boruto, como su predecesor, Naruto, tiene su propio elenco de personajes.

Leaf Village / Aldea Oculta de la Hoja

Equipo 7

El principal grupo de protagonistas en Boruto y los sucesores del anterior Equipo 7.

El equipo está formado por Boruto, Sarada y Mitsuki bajo el liderazgo principal de Konohamaru.

Boruto Uzumaki

El personaje principal, The Hero of Boruto, en caso de que no lo supieras. El hijo de Naruto y Hinata. Nació poco después de la boda de sus padres y el hijo mayor de la familia Uzumaki. Boruto solía admirar a su padre cuando era muy joven, pero pronto su admiración cambió a resentimiento cuando Naruto fue nombrado Hokage.

Debido a la gran carga de trabajo del Hokage, Naruto se encontró descuidando involuntariamente a su familia, haciendo que Boruto arremetiera con bromas para llamar la atención de su padre. Boruto terminó odiando el trabajo del Hokage y hace saber que el Hokage es algo en lo que nunca quiere convertirse, causando cierta fricción con su compañera de equipo Sarada, quien admira el puesto y desea convertirse en él algún día.

Después de los eventos de su propia película, Boruto se relaja con su padre y llega a comprender las dificultades de Hokage, restaurando así su feliz relación con Naruto nuevamente.

Actualmente es un genin en Team Konohamaru. En cuanto a la habilidad, demuestra ser mucho más talentoso en comparación con su padre, pero a diferencia de él, a él no le gusta entrenar y no quiere ser reconocido por nadie. Esto lo hace bastante desmotivado para entrenar y progresar, lo cual cambia todo después del ataque de Momoshiki a Konoha. Ahora, el sueño de Boruto es volverse tan fuerte como su maestro Sasuke y proteger su hogar de las sombras.

Sarada Uchiha

La deuteragonista de la serie Boruto, ella es la hija de Sasuke y Sakura. Un genin del grupo de graduados de la Academia de Boruto y un ex compañero de clase de Boruto. Ella era el miembro más joven de la clase de Boruto, así como su estudiante de honor. Ella conoce a Boruto desde la infancia porque sus padres son amigos y es un amigo cercano de la infancia para él, pero también cree que es un idiota que necesita ser vigilado y no tener problemas.

Viviendo sola con su madre Sakura, Sarada estaba bastante desmotivada en su temprana vida ninja hasta que conoció a su padre Sasuke. Ella tiene una gran admiración por el séptimo Hokage y quiere ser ella misma. Ella usa principalmente ataques de rayos con taijutsu heredado de Sakura. Sarada es el usuario actual más joven de Sharingan. Actualmente un genin en Team Konohamaru.

Mitsuki

El tritagonista de la franquicia de Boruto, es el hijo de Orochimaru. Mitsuki es un niño misterioso que se transfirió de la Villa Hidden Sound para ser educado y entrenado como un Ninja en la Villa Hidden Leaf. Allí se convierte rápidamente en uno de los amigos más cercanos de Boruto, y luego se gradúa como genin del grupo de la Academia de Boruto. Se revela que fue enviado a Leaf Village específicamente para hacerse amigo y acercarse a Boruto Uzumaki con un propósito desconocido.

Villanos en Boruto

Neo Akatsuki

Shin Uchiha Sr.

El hombre para el que trabaja Shin, a quien Shin se refiere como su "padre". Fue un ex sujeto de prueba de Orochimaru. Después de desarrollar una fijación en el clan Uchiha, más específicamente Itachi, tomó el nombre Uchiha para sí mismo y cortó los lazos con Orochimaru, llevándose a sus "hijos" con él. Creyendo que la paz era perjudicial para la evolución humana, Shin comenzó un plan para revivir a los Akatsuki para que el conflicto resultante fuera un catalizador para promover sus creencias.

Shin Uchiha Jr.

Un misterioso chico de pelo blanco con ojos Sharingan. Más tarde se reveló que era solo el nombre dado a los diferentes clones genéticos del Shin Uchiha original, que los trata a ambos como hijos y donantes de órganos.

Clan Otsutsuki

Después de la derrota de Kaguya Ōtsutsuki, el clan Ōtsutsuki continuó moviéndose desde las sombras, enviando a tres de sus miembros a la Tierra para terminar lo que Kaguya comenzó.

Momoshiki Ōtsutsuki

El principal antagonista de Boruto: Naruto the Movie, junto con su sirviente Kinshiki, son miembros del misterioso clan de seres celestiales, los Ōtsutsukis. Arrogante, sádico y psicótico, Momoshiki no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos y considera que nadie más que él es insignificante. Él interrumpe los exámenes de Chunnin para capturar a Naruto, o más específicamente, lo que está sellado dentro de Naruto.

Kinshiki Ōtsutsuki

El fiel servidor de Momoshiki, quien lo crió como un hijo. Silencioso, fuerte y serio, Kinshiki sigue a su maestro donde quiera que vaya y ataca a cualquiera que desagrade a Momoshiki. De los dos, Kinshiki es más hábil en Taijutsu, mientras que Momoshiki es más hábil en Ninjutsu.

Urashiki Ōtsutsuki

Un miembro del clan Ōtsutsuki que fue enviado a tratar con Toneri por órdenes de la familia principal. Aunque no está en servicio directo a Momoshiki como Kinshiki, todavía lo difiere como su mayor.

Toneri Ōtsutsuki

Después de ser un antagonista en The Last: Naruto the Movie, Toneri intenta hacer las paces.

Isshiki Ōtsutsuki

Un miembro del Clan Ōtsutsuki que actualmente está utilizando a Jigen como una nave, e implica que ha venido a la Tierra con Kaguya Ōtsutsuki.

Kara

Una organización misteriosa cuyos motivos son en gran medida desconocidos pero tienen una intención siniestra para el mundo en general.

El grupo está compuesto por "Inners" y "Outers", con cada uno de los Inners a cargo de una región. Cada interior lleva un tatuaje facial de un número romano y se cubre con capas negras. Los Outers son personas que ayudan a Kara desde el exterior para completar misiones ordenadas por los internos.

La organización ha acumulado una gran cantidad de riqueza y, de acuerdo con los tiempos, utiliza las herramientas científicas ninja para combatir a sus enemigos.

Miembros: Jigen, Koji Kashin, Delta, Boro, Code y Amado.

Soundtrack de Naruto

Ya sea que te guste o no te guste el anime, si hay algo en lo que la mayoría de la gente está de acuerdo es en que Naruto y Naruto Shippuden son muchas veces increíbles temas de apertura y finalización. De hecho, entregaron muchas de las canciones de J-Pop y J-Rock más memorables que salieron de la industria del anime en la década de 2000 y principios de 2010.

Y como es un Long Runner, hay muchas pistas para elegir: La victoria se juega en partes realmente geniales, como cuando Naruto pasa la prueba de Kakashi.

La pelea 3-en-1 entre Sarutobi, Orochimaru y los dos Hokages fallecidos suena más peligrosa y emocionante y totalmente excéntrica gracias a Heavy Violence.

En Naruto, hay temas que se han hecho para las diferentes partes del día y la actividad. Hay un tema para la mañana, un tema para la luz del día, un tema para la tarde y un tema para la noche.

También hay un tema para las actividades diarias de Naruto. Y luego hay música para risas como Naruto's Sexy no Jutsu y slapsticks. Luego hay música de la escena en la que Madara se revela junto a Pain, superando fácilmente cualquier pieza anterior de la serie, sabes que esos tipos son malos.

El tema del dolor. Ominous Latin Chanting, acompañando a Pain siendo rudo. El nombre oficial de la canción es 'Girei' y aquí está. Por fin, Itachi tiene un tema: muchas noches. Y no podrían haber elegido una melodía más adecuada.

Más o menos toda la banda sonora del anime original, especialmente Fake, Need to Be Strong, Avenger, Jiraiya's Theme, Aquellos que heredan la voluntad de fuego, Hokage y especialmente el tema principal de Naruto.

Suite Huracán, son 10 minutos, mientras que todas las demás canciones de Naruto varían de uno a cuatro minutos, por lo que tienes algo más que vale la pena escuchar.

Desde el segundo OST Shippuden, la pista 3, "Aplastamiento", está goteando con desbordante asombro. Flying Light, God of War, Flames y Blind Animal de la nueva película de Naruto Shippuden.

La canción "Strangeness" de Shippuden, que normalmente comienza a reproducirse cuando se vuelve real. specialmente cuando se asocia con la primera aparición de Rasen-Shuriken y Naruto derrotando al Kyuubi y logrando el Modo Rikudo-esque Kyuubi Chakra, soledad y desesperación por esas canciones tristes pero conmovedoras.

"Samidare", hermosa y desgarradora.

Kouen es simplemente una increíble música de batalla. Un lugar al que regresar, que solo muestra cuánto trabajo se dedicó al arco narrativo de la historia exclusivos de anime en Shippuden.

Las primeras tres canciones del segundo OST de Shippuden son simplemente de sangre caliente para no ser consideradas increíbles, a saber: Shouryuu, Rinkai y Gekiha. El hecho de que Gekiha ya se haya utilizado en la batalla de Naruto con Pain en Sage Mode simplemente destaca su asombroso. Además, Kokuten suena algo dulce como un tema anti-Sasuke, ya que jugaron cuando Itachi estaba sacando el ojo de Sasuke con Tsukuyomi y cuando Killer Bee lo lanzó con un Lariat. Y podemos agregar Midaregami a esta lista.

La música que suena en el episodio 85 de Shippuden mientras Shikamaru sorprende a Kakuzu al convocar un montón de agua y luego salva a Ino y Chouji con la ayuda de Kakashi.

Dos canciones de Shippuden que solo han aparecido dos veces cada una, y ninguna de ellas está en ninguna de las bandas sonoras actualmente lanzadas, que ambas merecen estar aquí. La primera es una melodía lenta y triste que se toca con cuerdas y flauta, que se escuchó durante el paisaje mental de Naruto justo antes de su primera transformación de Forma de 4 Colas, donde se golpea a sí mismo por no ser más fuerte, en el Episodio 41; Se volvió a escuchar en el Episodio 159, cuando Kakashi muere y lamenta su fracaso para proteger a sus compañeros de equipo, ya que los espectros de su antiguo equipo desaparecen frente a él.

La segunda canción, que convierte a Ominous Pipe Organ hasta 11, se ha escuchado dos veces: una vez en el Episodio 41, cuando Naruto comenzó a transformarse en Forma de 4 Colas, su carne se desgarró y formó un capullo de chakra negro a su alrededor; y de nuevo (esta vez acompañado de cantos siniestros) al final del Episodio 166, cuando Pain apuñala a Hinata y le da su pequeño discurso "El amor engendra sacrificio, lo que a su vez conduce al odio", y Naruto procede a ir a 6 Colas.

Una pista de Shippuden merece una mención especial debido a su enorme impacto emocional. ¿Su primer uso? La escena en que Minato y Kushina se sacrifican para sellar al Kyuubi en su hijo recién nacido, Naruto. La misma escena se muestra en Road to Ninja con una versión remezclada oficialmente llamada "Road to Ninja". La canción se reproduce nuevamente cuando Naruto describe al Raikage la fuerza que obtuvo de la fe de Minato y el amor de Kushina, que Bee describe como los "dos soles" de Naruto. Se jugó de nuevo cuando Hinata sacó a Naruto de su desesperación cuando casi se rindió a la Lectura de última hora de Obito después de la muerte de Neji. La versión original se llama acertadamente "Padre y Madre".

En el Episodio 167 de Shippuden, está Hisou, posiblemente la banda sonora más épica de toda la serie, interpretada en perfecta sincronización con un desenfrenado Naruto de 8 colas saliendo de la luna Chibaku-Tensei de Pain y amenazando la transformación completa de 9 colas porque Pain apuñaló a Hinata, solo para ser detenida por el espíritu del 4to Hokage. Se reproduce de nuevo la segunda vez que se muestra a Naruto derrotando a Deva Pain y cuando Danzo regresa a Sarutobi siendo nombrado Hokage e intenta matar a Madara. Se escucha por última vez durante la batalla de Kakashi y Obito dentro de la dimensión de Obito.

Órgano de tubo siniestro del tema de Orochimaru tocando Toccata y fuga, compruebe. Guitarra eléctrica en el fondo, comprobar. Es discutible si es genial, pero su tema apesta a rudo. Su tema de lucha es este con espeluznantes cánticos japoneses y con esteroides.

Hishou de la cuarta película de Shippuden, "La torre perdida", que jugó durante la increíblemente increíble batalla con Naruto y su padre contra Anrokuzan.

Shutsujin, o Salida al frente. Una canción increíble digna de la gloriosa partida de un héroe, o su regreso, por así decirlo. Dos ocasiones notables cuando se juega esto son al final del episodio 175 de Shippuden, con el regreso triunfante de Naruto de derrotar a Pain y Boruto: Naruto the Movie, cuando Boruto realmente se comporta como un shinobi, listo para demostrar que es digno de nuevo.

Hay dos piezas notables de banda sonora lanzadas extraoficialmente. Uno es el tema que juega durante la muerte de Jiraiya, y el otro juega después de que Chouji gana su pelea con Jirobo.

El tema de Tobi es genial con su órgano de tubo ominoso, tono rudo y canto latino siniestro. El tema de Danzo nunca se lanzó oficialmente, pero merece una mención por encajar con su tradicionalismo militante y francamente aterrador. El tema de Sai tiene una melodía agradable pero inquietante.

La canción que suena cuando el cuervo usa Kotoamatsukami para liberar a Itachi del control de Kabuto es increíble.

Hay una pista increíble que se reproduce por primera vez en el episodio 329 de Shippuden, cuando Naruto primero realiza la Transformación de la Bestia de Cola y procede a tirar con las Bestias de 3 a 7 colas controladas por Tobi.

El tema que se reproduce durante los últimos cinco minutos del episodio 329 de Shippuden. La combinación de tragedia y optimismo es increíble. ¡Cada momento de acción que juega detrás se vuelve inmediatamente más poderoso solo por su mera presencia!.

The Tailed Beasts Counting Song, del episodio 330 de Shippuden, es realmente pegadizo. Esta canción muy optimista del juego de lucha "Choque de Ninja 2" es ridículamente pegadiza.

TE PUEDE INTERESAR: Naruto: Descubre los misterios que se quedaron sin resolver en el ANIME

En la misma línea que The Last: el renacimiento del tema principal del personaje de Naruto the Movie, el episodio 468 de Shippuden sacó a relucir una "reorganización completa de" Sadness and Sorrow "cuando Hagoromo le cuenta al no muerto Hokage de sus últimos días de vida cuando Indra cayó por completo y Ashura intentó en vano proteger el legado de los Ninshu.