Anime: Revelan los estrenos en Netflix para el próximo mes de febrero

La plataforma digital de streaming de Netflix ha logrado popularidad en todo el mundo, pues ahora con este nuevo año 2020, las nuevas películas y series que han formado parte de su catálogo han dejado muy impacientes a los fanáticos.

A través de las redes sociales dieron a conocer cuáles serán los animes que se estrenarán en la plataforma digital de streaming de Netflix para el próximo mes de febrero en el primer día del mes, pues a tan solo unas semanas de finalizar enero, ya han revelado sus estrenos.

El anime "Dragón Quest: Tu historia" se lanzará a partir del mes de febrero el 6 de febrero, de igual forma "Cagaster of an Insect Cage" también se une al catálogo de Netflix de este 2020 a partir del 13 de febrero.

Cabe destacar que la plataforma de streaming de Netflix cuenta con un extenso catálogo de series y películas que han presentado animes muy entretenidos tanto para niños como para adolescentes, que han sido fanáticos del manga.

"Mushikago no Cagaster" es el título que llevará la serie original de Netflix con la animación del estudio japonés GONZO, pues el Netflix de España la tienen presentado como "Cagaster of an Insect Cage". Este historia trata sobre la vida de dos chicos que intentan sobrevivir luego de una terrible enfermedad que afectó a la humanidad.

Por lo pronto aún no han revelado si habrá nuevos estrenos para el próximo mes de febrero en Netflix, por lo pronto los fanáticos pueden disfrutar de un fin de semana con los estrenos del mes de enero de este 2020.

