Anime: Re:Zero Director's Cut y otras 9 versiones de alternativas

El anime ha existido durante mucho tiempo y algunos títulos se consideran clásicos; Tanto es así que muchos de ellos se rehacen o reinician para que los disfrute una nueva generación.

Si bien algunas de estas versiones alternativas de la misma historia son un segundo intento de tratar de hacer justicia a la historia, corregir errores del pasado o ceñirse más al material original, otras decididamente siguen su propio camino. En algunos casos, la nueva versión puede incluso superar a la original en popularidad.

Re: Zero Director's Cut

Re: Zero - Starting Life in Another World es un anime isekai popular con muchos elementos retorcidos y oscuros. El viaje de Subaru a través de un mundo de fantasía implacable que intenta torturarlo a cada paso puede ser un poco difícil de ver a veces, pero en última instancia es gratificante. Teniendo en cuenta la duración del anime, puede ser difícil para los recién llegados participar, o al menos lo fue.

El "Director's Cut" de la primera temporada tiene episodios más largos, que son en su mayoría dos del original combinados en uno. Esta versión alternativa también extiende ciertas escenas, corrige algunos problemas de censura y tiene todo en orden cronológico. La cereza en la parte superior es que el final también incluye una escena que se cortó del original que se vuelve importante en la temporada 2.

Re: Zero Director's Cut es considerado un anime con elementos obscuros.

Dragon Ball Z kai

Dragon Ball Z es considerado por muchos como un clásico del anime shonen, y su legado no se puede negar. Con toneladas de acción y personajes entretenidos, hay mucho que amar de la franquicia, aunque a medida que pasa el tiempo, puede ser más difícil conseguir una nueva generación a bordo. Ahí es donde entró Dragon Ball Z Kai.

Si bien es el mismo anime que el original, Kai censuró mucho de lo que había en el primer Dragon Ball Z, como la violencia y el tema crudo, para hacerlo más accesible para los niños. También agilizó las cosas al cortar el relleno y mejorar ciertos aspectos de la animación y la calidad del audio del original.

Dragon Ball es un anime que no pasa de moda.

Cesta de frutas/Fruits Basket (2001)

El nuevo anime Fruits Basket parece haber tocado todas las notas correctas con los fanáticos al mantenerse cerca del material original y tomar más tiempo para adaptar completamente la historia a la animación. Sin embargo, es posible que algunos no recuerden que hubo otra versión del encuentro de Tohru con la familia Soma.

Fruits Basket de 2001 es similar a su sucesor en su historia y, si bien las obras tienen mucho en común, definitivamente no son lo mismo. Además de tener un recuento de episodios más bajo, la comedia se marcó más en esta versión y ciertos personajes no aparecieron o se alteraron ligeramente (como la identidad de Akito). Todavía es amado por los fanáticos, pero el reinicio lo supera.

Fruits Basket superó al antiguo anime.

Digimon Adventure (2020)

En este punto, la franquicia de Digimon ha tenido tantas secuelas, reinicios y otras líneas de tiempo alternativas que cada nueva temporada es un animal completamente diferente de la anterior. Uno de los más populares de la franquicia sigue siendo el Digimon Adventure original de 1999, aunque algunos aspectos no han envejecido muy bien.

Después de una serie de películas secuelas, Digimon Adventure obtuvo una reinvención completa que tiene lugar en el año 2020 y ve a DigiDestined uniéndose para salvar a Tokio de un misterioso conjunto de sucesos digitales. El reinicio combina elementos del anime original y algunos conceptos de otras temporadas y películas. Con un presupuesto de animación más alto, está claro que el nuevo Digimon Adventure recorre un camino muy diferente al de su predecesor.

Digimon Adventure es la nueva versión de Digimon.

Hunter X Hunter (1999)

Hunter X Hunter de 2011 es un anime lleno de acción tremendamente popular que es casi tan largo como el manga que está adaptando. Es increíblemente exitoso, pero a la sombra de ese éxito, algunos pueden haber olvidado que esta no es la primera vez que Gon, Killua y los demás han estado en forma de anime.

Al igual que la versión de 2011, Hunter X Hunter de 1999 ve a Gon y sus amigos mientras buscan convertirse en Cazadores, pero su configuración, ejecución y ritmo es un poco diferente de lo que los fanáticos podrían estar más familiarizados. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias, esta versión del querido anime shonen duró unos buenos 62 episodios y bastantes OVA para adaptar una buena parte de la historia.

Hunter X Hunter es la adaptación de un manga.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Fullmetal Alchemist es definitivamente uno de los favoritos del anime para muchos, y su primera adaptación fue bien recibida y aún recordada con cariño, aunque tuvo que diferir de la historia del manga y finalmente darle a la serie un final original del anime. Afortunadamente, los fanáticos se regocijarían en 2009 por una nueva versión de la búsqueda de los hermanos Elric.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood fue una adaptación más cercana a la historia del manga y llega al meollo de la misma con bastante rapidez sin pisar demasiado terreno familiar. A su vez, los fanáticos disfrutan de un anime que realmente da vida a los personajes y la historia del manga, como siempre se pretendió que fuera.

La nueva versión de Fullmetal Alchemist es la adaptación más cercana al manga.

Sailor Moon Crystal

Sailor Moon es el anime de chicas mágicas que convirtió a las chicas mágicas en un nombre familiar. Se considera un clásico para muchos y absolutamente icónico a lo largo de sus muchas temporadas. Sin embargo, compararlo con la historia original del manga muestra que no es una traducción de uno a uno. Sailor Moon Crystal buscó arreglar eso.

Acercándose más a la historia del manga, Sailor Moon Crystal elimina la fórmula del episodio del "monstruo de la semana" y se concentra más en la trama. Aunque es cierto que tiene algunos defectos notables, tanto en la animación como en la historia, las cosas mejoraron a medida que avanzaba. Incluso si los fanáticos están en conflicto sobre qué versión es superior, Sailor Moon Crystal tuvo una carrera decente y logró poner un par de películas en proceso.

Sailor Moon Crystal buscaba “arreglar” el manga original.

Orígenes de Pokémon

Ash y su compañero Pokémon, Pikachu, han estado en una búsqueda interminable para ser "los mejores" durante años, y parece que continuará por un tiempo más. Ha sido un viaje divertido y salvaje, pero para aquellos que quieran ver un Pokémon que se parezca a los juegos, Pokémon Origins podría ser el boleto.

Tras las aventuras de Red y su equipo de Pokémon, este OVA de cuatro episodios recrea el viaje de los juegos de Pokémon Gen 1 y se centra en momentos importantes, como la Torre Pokémon y la batalla con Mewtwo. Si bien es increíblemente breve, la acción es intensa y aún conserva suficiente espíritu y encanto para que se sienta como los videojuegos en forma de anime.

Digimon, el original, es uno de los animes favoritos de los millennials.

Reconstrucción de Evangelion

Neon Genesis Evangelion fue una disección del género y definitivamente se ganó su lugar en el salón de la fama del anime, incluso con algunos de sus momentos más difíciles. Su carrera original terminó de manera bastante abrupta, y algunos aún no estaban satisfechos después del final de la película, The End of Evangelion. Esto, sin embargo, no fue lo último que los fanáticos verían de Evangelion.

Rebuild of Evangelion es una serie de películas que le dieron a la historia y a los personajes una gran reforma. Si bien comienza lo suficientemente familiar, las películas agregan más personajes y pronto van a un lugar completamente diferente al anime original. Definitivamente es una versión diferente de este gigante del género mecha.

Rebuild of Evangelion es una versión diferente pero muy amada del anime original.

La extraña aventura de Jojo (1993)

JoJo's Bizarre Adventure tiene que ser uno de los animes más grandes y populares de la era moderna. Su base de fans es enorme y definitivamente ha dejado su huella en la comunidad de anime. Sin embargo, es posible que algunos no sepan que hubo otra adaptación antes de la que la mayoría conoce hoy.

TE PUEDE INTERESAR: Anime: RetroCrush, la nueva plataforma para ver anime GRATIS

JoJo's Bizarre Adventure de 1993 fue una serie OVA mucho más corta que adaptó una pequeña parte de la segunda mitad de Stardust Crusaders, incluida la batalla de Jotaro con Dio. Si bien fue un intento decente, el estilo de animación más antiguo y la historia apresurada no se pueden comparar con su sucesor y el impacto que dejó en los espectadores.