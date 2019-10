Anime: Nanatsu no Taizai tercera temporada ya disponible ¡Está INCREÍBLE!

Anime: Nanatzu no Taizai tercera temporada ya disponible ¡Está INCREÍBLE!

El anime Nanatsu no Taizai o “Seven Deadly Sins" estrenó el día de hoy el primer capítulo de su tercera temporada y no podría se más genial que ver a todos los personajes juntos tras una larga batalla con los Diez Mandamientos, finalmente veremos el siguiente volumen del manga de Nakaba Suzuki ser traído en su versión animada.

En el intro musical podemos ver a diferencia de sus otras temporadas un desglose más importante de los siete pecados, como cada uno de sus símbolos “tatuajes” son la ventana al siguiente personaje, lo que nos muestra la madurez que han pasado a través de sus pasadas aventuras y peleas con sus problemas personales.

Vemos a un Meliodas pecado de la "Ira” más comprometido con vencer a los Diez Mandamientos y así proteger a su amada Elizabeth, heroína que no se queda atrás pues siempre está a lado de El Capitán y cada vez está más cerca de despertar por completo sus poderes.

Vemos cómo al girar la ruleta con los sellos es Diane quien surge del símbolo del pecado de la “Envidia” estar justo a lado de el Rey Hada ‘King’ el pecado de la “Pereza”, luego de manera muy rápida vemos a Gowther pecado de la "Lujuria” quien anteriormente estuvo en conflicto con los mismos Seven Deadly Sins.

Del símbolo de la cabra pasamos al de un zorro como el pecado de la “Codicia” Ban quien se encuentra preparando uno de sus platillos a lado de su novia Elaine hermana de King. De ahí a Escanor el pecado del “Orgullo” seguido de Merlín el pecado de la “Gula” concluyendo con la presentación de cada uno de ellos.

Nos muestran una Elizabeth fuerte que ya con parte de sus poderes divinos señalados en su ojo derecho, vemos como ahora se presenta a los Diez Mandamientos uno tras otro siendo Derieri, Drole, Estarossa, Gloxinia, Melascua, Zeldris, Galand, Monspeet, Grayroad, Fraudrin consecutivamente.

La temática de esta temporada Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods continuará la historia del manga durante la Guerra Santa entre los Siete Pecados Capitales y los demonios (Diez Mandamientos) que están en Britannia. ¿Estás listo para la nueva temporada? Escríbenos en los comentarios.

