Por fin el anime "Maou Gakuin no Futekigousha" se estrenará este 2020, pues el sitio web oficial reveló una nueva imagen para promocionar el anime, de igual forma han dado a conocer los personajes que formarán parte de esta entretenida historia.

Cabe destacar que este anime es basado en las novelas Maou Gakuin no Futekigousha ~Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou de Shu.

Anime: "Maou Gakuin no Futekigousha" ya tiene fecha de estreno

El anime "Maou Gakuin no Futekigousha" será estrenado el próximo mes de abril; esta historia será protagonizada por Tatsuhisa Suzuki, quien será el encargado de la voz de Anoth Voldigoad. El personaje principal del anime Maou Gakuin no Futekigousha, quien mostrará su poder mágico que ha tenido ciertos inconvenientes.

En el nuevo anime también mostrarán al personaje de Misha Necron, quien tendrá la voz de Tomori Kusunoki; ella es una chica de la línea de sangre Aivis Necron, además forma parte de los siete miembros del Consejo Imperial Demoníaco. Algo peculiar en esta historia es que Misha es la hermana gemela de Sasha.

ANIME "MAOU GAKUIN NO FUTEKIGOUSHA" LLEGA ESTE 2020

Постер та дизайн основних персонажів аніме адаптації ранобе "Maou Gakuin no Futekigousha" (Недооцінений із демонської академії).



�� Про сюжет ми писали в ТГ:https://t.co/jlUw6Bd0Yu



�� Початок трансляції заплановано на квітень.



�� #anime #аніме #аниме #MaouGakuinNoFutekigousha pic.twitter.com/wg1oOJfadY — Аніме новини українською (@anime_news_ukr) January 10, 2020

otro de los personajes que forman parte de este anime es Sasha Necron bajo la voz de Yuko Natsuyoshi; ella es la hermana gemela mayor de Misha; la joven posee los Ojos Arcanos de Aniquilación, es considerada como la Bruja de la Aniquilación por sus poderes.

Cabe destacar que en el año de 2017, Shu lanzó por primera vez en el sitio web la serie de novelas. Para el año de 2018 se lanzó una adaptación en manga por Kayaharuka y ahora en este 2020 será lanzada el anime "Maou Gakuin no Futekigousha".

