Anime: Los personajes principales más poderosos

Como si fuese tan poderoso que las escenas de lucha son como el chico malo que hace todo lo posible mientras nuestro personaje principal literalmente está relajado. El anime con el personaje principal poderoso está de moda últimamente. Todos disfrutamos viendo al héroe entrenar y mejorar sus habilidades gradualmente, pero en este anime vemos a los malos humillar en un intento unilateral de derrotar al protagonista. Entonces, comencemos la lista.

Los 20 mejores animes con un poderoso personaje principal

Esta lista contendrá 20 series de anime clasificadas en orden descendente. Estamos guardando lo mejor para el final, aunque puedes adivinar quién va a estar en la cima. Entonces, sin más demora, veamos la primera entrada a nuestra lista.

20. Problem Children are coming from another World

Esta historia trata sobre nuestros tres personajes principales muy poderosos, Izayoi, Asuka y You. Ellos han sido bendecidos con los más asombrosos poderes sobrenaturales. Solían vivir una vida muy aburrida hasta que encuentran un sobre extraño que los transfiere a un lugar llamado Little Garden.

Little Garden es un lugar donde todas las personas participan en juegos de regalo para ganar dinero y fama. Quien convoca al trío es Kurousagi, que ha perdido el estatus oficial de su familia. Busca la ayuda de nuestros personajes principales muy poderosos que les permiten usar sus habilidades plenamente en este mundo. Entonces, como puedes adivinar, el Trío humilla absolutamente a los oponentes en el juego. Si quieres ver un programa con buena animación y buenos personajes, esto es bueno para ti.

19. Akashic records of bastard magic instructor

La historia se desarrolla en un mundo mágico donde las personas son capaces de usar magia. Van a una Academia de Magia que es el equivalente a una escuela en este mundo. Alzano Imperial Magic Academy es una de las academias de magia más prestigiosas del mundo. Un día, el maestro de la escuela fue reemplazado por Glenn Radars. Juntamos un mundo mágico y un personaje principal poderoso y obtuvimos a Glenn.

Al principio, todos los estudiantes piensan que Glenn es un maestro débil que no puede usar la magia. Así fue hasta que la escuela fue atacada por terroristas. Hay una cosa que los estudiantes no saben sobre Glenn, que es un agente militar especial y que también es el mejor hasta ahora. Tiene la capacidad de anular cualquier magia y usar sus habilidades de Combate Cercano a Nivel de Dios para trapear el piso con sus enemigos. Si quieres ver un programa en el que el personaje principal esconde su verdadera fuerza, hazlo.

18. Classroom of the Elite

Estoy bastante seguro de que todos ustedes deben conocer a Hachiman de OreGairu, algunas personas lo consideran el mejor personaje principal del mundo del Anime. Tomas a Hachiman y le das una actitud salvaje con habilidades de combate poderosas y obtienes el personaje principal del espectáculo, Kiyotaka Ayanokouji.

Tiene la inteligencia, el físico y las habilidades para humillar absolutamente a la parte contraria.

Al comienzo del programa, se muestra que es un estudiante promedio típico que obtiene un 50% de calificaciones en cada materia. La escuela a la que va, Koudo Ikusei Senior High es la mejor escuela del país. En esta escuela todo funciona sobre la base de puntos y cada mes los estudiantes reciben puntos en un sistema basado en el mérito. Lentamente, a medida que avanza la historia, vemos que cuando todos sus compañeros de clase pierden la esperanza en situaciones difíciles, él solo se ocupa del problema y se gana el respeto de sus compañeros.

17. Beelzebub

Tatsumi Oga, el personaje principal en este programa es tan poderoso que es conocido como el Rey Demonio en su escuela. Y no es una escuela normal, la escuela a la que va es una escuela sin ley con todos los delincuentes. Un día después de luchar contra algunas personas, encuentra a un anciano flotando en el río. El hombre se divide de repente y un bebé sale de la separación. El bebé se arrastra hacia la cabeza de Oga y se une a él. El bebé es Beelzebub, hijo del Señor Demonio en el infierno.

Beelzebub se siente atraído por las personas más fuertes, y elige a Oga como su guardián debido al inmenso poder dentro de Oga. Con el tiempo, se envían demonios para capturar Beelzebub y matar a Oga. Oga, siendo poderoso, está destruyendo a todos los que son enviados a luchar contra él junto con Hilda, que era la criada del Rey Bebé. Este espectáculo es una experiencia puramente cómica con un protagonista rudo.

16. Death Note

Death Note es probablemente el anime más famoso que existe. Todos han oído hablar de él en algún momento de su vida. Light Yagami es el poderoso personaje principal en el programa. No es físicamente poderoso ni tiene movimientos especiales de habilidad o algo por el estilo. Su intelecto y su habilidad para usar el Death Note acabarán con cualquiera que se interponga en su camino.

Mientras Light sepa el nombre completo de la persona, puede terminar con su vida en un instante. La luz casi mata a todos los que se enfrentan a él en Deathnote sin siquiera sudar. Con su genio intelecto y su Death Note, es capaz de acabar con la vida de todos.

15. Full Metal Alchemist: Brotherhood

Full Metal Alchemist es una lucha de las humanidades contra los homúnculos y los siete pecados del infierno. Seguimos la historia de dos hermanos, uno de los cuales es Edward Elric, quien después de perder trágicamente uno de sus brazos decide convertirse en alquimista esperando algún día recuperar el cuerpo real de su hermano y su brazo. Sus habilidades y su perfecto control sobre la alquimia le permiten tocar el suelo con los homúnculos. Tiene el poder de cambiar todo el campo de batalla según sus caprichos.

En sus batallas puede hacer alquimia sin el uso de ningún círculo y puede transformar cualquier sustancia en un arma. Por lo tanto, Edward Elric es uno de los personajes principales más poderosos del anime.

14. No Game No Life

No Game No Life sigue la historia de dos protagonistas hermanos, Sora y Shiro. Ambos califican para ser poderosos personajes principales. Los transfieren a un mundo donde los juegos determinan todo. Sora y Shiro, que básicamente pasaron toda su vida como NEET, jugando todo el día, aprendiendo las estrategias de cada juego que pudiesen ser vistos como dioses en este mundo.

Derrotan absolutamente a todos en los juegos en los que participan. Solo con la ayuda de sus cerebros e intelecto, pueden dominar o, en este caso, pensar demasiado en alguien en este mundo. No Game No Life está muy subestimado, así que espero que lo pruebes. Recomiendo absolutamente No Game No Life.

13. Assassination Classroom

En general, Assassination Classroom no tiene un solo personaje principal, sino que hay varios. Kuro-sensei es uno de los personajes principales más poderosos del programa. Él tiene la habilidad para volar y superar a un avión de combate con su velocidad de Mach 20. También tiene la fuerza para hacer un agujero en la luna y puede destruir a cualquier oponente en toda la Tierra.

Toma a toda la Tierra como rehén y dice que la destruirá, Sin embargo, ofrece una última oportunidad a la humanidad convirtiéndose en profesor de la clase 3-E, para enseñar a sus alumnos tanto asignaturas normales como el arte del asesinato. Assassination Classroom es un buen anime construido sobre un fuerte elenco de personajes, cada uno con su pasado oscuro junto con el propio pasado de Kuro-Sensei.

12. Seven Deadly Sins

Seven Deadly Sins es un grupo de caballeros responsables de proteger el reino. El Líder de los Seven Deadly Sins también es nuestro personaje principal, Meliodas. Meliodas también es conocido como The Dragon’s Sin of Wraith, ese título en sí mismo es bastante rudo. Si bien puede parecer pequeño y lindo con una personalidad feliz y afortunada con pensamientos pervertidos, pero si alguien trata de lastimar a sus amigos o seres queridos, puede asumir un papel exactamente opuesto.

En realidad tiene una inmensa fuerza demoníaca que aún no ha mostrado en ningún lado. También tiene la capacidad de controlar las llamas del infierno y la capacidad de contrarrestar cualquier daño que reciba. Es muy poderoso pero ni siquiera ha demostrado su verdadero poder.

11. Bleach

Bleach sigue la historia de Kurosaki Ichigo. Él es nuestro poderoso personaje principal. Pero como cualquier anime Shounen normal, lleva un poco de tiempo y entrenamiento para lograr este título. Tiene una gran capacidad para contrarrestar a los oponentes y en realidad estudia sus movimientos y puede contrarrestarlos. Tiene la Fuerza divina de matar y, junto con excelentes habilidades de espada, puede derrotar incluso a los dioses que doblan la realidad y a otros personajes.

La verdadera fuente de su fuerza es en realidad el inmenso poder espiritual dentro de él. Y su capacidad de nunca rendirse, que vemos en muchos protagonistas Shounen.

10. That time I Got Reincarnated as a Slime

Después de que Satoru reencarna en un mundo mágico, toma la forma de slime porque fue apuñalado hasta la muerte, su deseo es reencarnar en un cuerpo que no sea propenso a sufrir daños.

En este mundo diferente, pronto descubre sus nuevas habilidades. Tiene el poder de absorber a todos los seres vivos y después de absorberlos es capaz de usar sus habilidades. Conoce a Veldora, un dragón legendario que se somete a Satoru cuando se convierte en su amigo y hermano. Satoru toma el nombre de Rimura Tempest y también se convierte en un poderoso personaje principal.

Con un potencial ilimitado y su conocimiento del mundo anterior, le permitió hacer su propia ciudad donde no hay discriminación entre los demonios. Lucha contra oponentes fuertes sin sudar y luego los consume y se vuelve más poderoso después de cada batalla.

9. Overlord

Cuando el popular juego MMORPG de realidad virtual, Yggdrasil está cerrando sus servidores después de 12 años, nuestro poderoso personaje principal de nivel máximo Momonga no cierra su sesión para pasar sus últimos momentos en el juego. Curiosamente, después del cierre, Momonga no puede cerrar sesión y no puede abandonar el mundo del juego. Es parte del gremio más fuerte del juego, Ainz Oaal Gown. Y por alguna razón, los NPC del juego han desarrollado personalidades.

Así comienza su búsqueda para resolver este misterio y la única solución lógica es apoderarse del mundo. Sus compañeros del gremio han dejado su equipo y sus creaciones de NPC entonces, lo que ves en este programa básicamente es Momonga, que ha tomado el nombre de su Gremio destruyendo absolutamente a todos en el programa simplemente burlándolos, abrumando y superando a los demás.

8. Hellsing Ultimate

Todos hemos escuchado sobre el legendario Drácula. Alucard es el legendario Drácula que está bajo la Organización Helsing. Alucard hace justicia al hecho legendario, es poderoso en todos los sentidos. Este poderoso personaje principal es literalmente inmortal debido a la cantidad de almas que ha absorbido. Alucard no se puede ser destruido y no sé si notaste esto, pero Alucard deletreado al revés es Drácula.

Él maneja una pistola doble, oh, perdón, me refiero a los cañones dobles que parecen una pistola. También tiene un ejército de demonios que puede convocar para destrozar al enemigo. Sanguinario, justo cuando comienza a parecer que Alucard está a punto de perder, se vuelve aún más fuerte. Alucard es poderoso en todos los sentidos.

7. Naruto

Naruto puede ser el personaje principal más poderoso de Naruto, por eso el nombre del programa es Naruto XD. Él puede ir en contra de casi cualquier persona en el programa. Tiene la habilidad para ingresar al Modo Sabio, al modo Bestia de nueve colas y al Modo Asura de nueve colas. Después de la guerra del Gran Shinobi, gana la habilidad de usar el chakra de la otra bestia de cola y su Kekkai Genkai.

Después de convertirse en el Hokage, se vuelve aún más hábil. Taijutsu, ninjutsu es genial en ambos. Su icónico Rasengan tiene muchas formas que se pueden usar contra diferentes oponentes.

6. Berserk

Berserk empluma al espadachín negro, Guts. Generalmente lleva su gran espada para matar demonios. También tiene un cañón protésico en el brazo y una armadura que suprime el dolor.

Aunque el anime no le hace justicia a este poderoso personaje principal. El manga seguro que sí. No perdona a nadie que bloquea su caminos. Y para nuestra sorpresa es que no tiene poderes o habilidades mágicas. Él domina a todos solo por su fuerza física.

Guts, corta a los demonios como un cuchillo caliente a través de la mantequilla y ni siquiera perdona a los dioses. Ha desafiado a la muerte varias veces y puede mantenerse firme contra cualquier enemigo.

5. Mob Psycho 100

Mob Psycho es una muy buena publicidad para ver anime. Es un espectáculo sobre la mafia, un esper. Su verdadero nombre es Kageyama Shigo, pero a la gente le gusta llamarlo Mob. Es un esper ultrapoderoso que puede usar la telequinesis y otras habilidades psíquicas fuertes. Tiene que mantener sus emociones bajo control, si perdiese el control se desataría el infierno.

Se dice que sus habilidades están a la par con la nación que pone fin a los desastres naturales. Nadie puede siquiera recibir un golpe de todo su poder ni bloquear o desviarlo. Si en algún momento Mob pierde el control de su sensación, el área cerca de él sería destruida en un instante.

4. The Irregular at the Magical High school

La magia es equivalente a la ciencia en este mundo. En las escuelas, los estudiantes ahora aprenden magia como una habilidad técnica. Los estudiantes están segregados en dos partes, flores y malezas. Ambos tienen un conjunto de habilidades diferente y aprenden cosas diferentes. ¿Qué sucede cuando un agente encubierto entra en la escuela pero no puede usar magia? La gente piensa que no tiene talento, a diferencia de su hermana que está en flor. Pero no Tatsuya, nuestro agente secreto, es el personaje principal más poderoso del programa.

A pesar de que no tiene ninguna afinidad mágica, es realmente bueno en la lucha y el conocimiento técnico. Frustra un ataque terrorista como si fuera pan comido para él, puede acabar con cualquiera con solo sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Él es la definición misma de un personaje principal superpoderoso.

3. Jojo’s Bizzare Adventure

La serie JoJo tiene los personajes principales más poderosos que el mundo del anime haya visto. Con cuerpos enormes, fuertes habilidades humanas y la inteligencia para salvar al mundo varias veces. Uno de los más fuertes es Jotaro Kujo, es inteligente y duro con la capacidad de contrarrestar cualquier cosa.

Su Stand es Star Platinum, lo que le permite detener el tiempo y derrotarlos con sus poderosos puños de justicia. No hay forma de defenderse contra él y su Stand. Humilla a sus oponentes y se vuelve aún más poderoso a medida que avanza la historia.

2. Serie Dragon Ball

Todos conocen a Goku y todos saben que es uno de los personajes principales más poderosos del programa. Es capaz de destruir planetas con facilidad. Goku es considerado como el artista marcial más fuerte en todo el universo de Dragon Ball. Con todo el poder reciente que ha adquirido, puede vencerlos en un abrir y cerrar de ojos.

Ultra Instinct le permite ser realmente superpoderoso. Si Goku lucha con todo su potencial, puede destruir un universo entero. Toda la historia de Dragon Ball comienza con Goku, el chico con cola de mono que vive solo en el bosque y durante todo el viaje vemos a Goku luchando contra sus enemigos y limpiando el piso con ellos.

1 One Punch Man

Saitama de One Punch Man es sin lugar a dudas el más fuerte entre los personajes principales poderosos. No se le llama One-Punch Man por nada. Él puede vencer a todos, a cualquiera en el mundo con un solo golpe. Puede resistir incluso una explosión nuclear. Hasta ahora ni siquiera hemos visto todo su poder. Él es solo un héroe por diversión porque literalmente nada en la vida lo emociona.

Él se muestra para derrotar a los enemigos que también son demasiado poderosos con un solo golpe. Está literalmente lleno de vacío en su interior ya que ha alcanzado el pico y está esperando a alguien que pueda hacerle frente algún día.

Así que esto es para el anime Top 20 con personajes principales abrumados con protagonistas fuertes y escenas increíbles. Asegúrate de seguir la lista y encontrar un anime que te guste. Lea más sobre nuestras otras recomendaciones.

Entonces, eso es todo por hoy con personajes principales abrumados.