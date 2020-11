Anime: Los mejores dúos con las voces de Hiroshi Kamiya y Ono Daisuke

Como sabemos es común encontrar personajes de anime que comparten intérprete. Sin embargo, Hiroshi Kamiya y Ono Daisuke se encargaron de hacer las voces de diferentes duos icónicos de anime además de que cada dúo cuenta con una dinámica diferente e interesante.

Este dúo de intérpretes de ha hecho bastante popular con los fans de anime pues además de haber trabajado juntos en varias ocasiones haciendo las voces de varios personajes de anime, ellos igual tenían un programa de radio llamado Dear Girl Story que salía cada Domingo, además de que igual realizaron un álbum musical juntos. Con eso, podemos asumir que estos dos intérpretes no solo hacen las voces de personajes que son amigos, pero ellos mismos son grandes amigos en la vida real también haciendo sus interpretaciones juntos más especiales.

5. Saiki K y Nendou

Saiki y Nendo de La desastrosa vida de Saiki K

Saiki K (H. Kamiya) y Nendou (O. Daisuke) de la serie La Desastrosa vida de Saiki K, son un dúo bastante peculiar pues en la serie podemos observar como Nendou es la primera persona en la escuela en acercarse a Saiki, quien inmediatamente lo encuentra interesante.

Esto se debe a que Saiki tiene poderes psíquicos y puede leer la mente de las demás personas, sin embargo eso es algo que no funciona con Nendou pues al ser un completo tonto, no tiene pensamientos. Aunque eso molesta bastante a Saiki, Nendo no tarda en convertirse en el primer compañero de Saiki.

4. Yato y Daikoku

Yato y Daikoku de Noragami

Yatoi (H. Kamiya) y Daikoku (O. Daisuke) de Noragami se conocieron por primera vez cuando Daikoku se acercó al Dios de la Calamidad para pedirle que rompiera sus lazos entre él y Daigo. Después de que Yato lo hiciera, le dio las gracias y dijo que siempre estaría a su favor.

Daikoku puede ser un poco rudo con Yato a veces. No le gusta cuando Yato está demasiado cerca de Kofuku o cuando se queda en su casa sin hacer nada. Yato juguetonamente lo llama "mamá" mientras actúa como un hijo de freeloader. A pesar de sus payasadas, en realidad son amigos muy cercanos. Durante el arco de Yomi, Kazuma se refiere a Daikoku como el "mejor amigo" de Yato. También fue uno de los Shinki que asistió a la ceremonia de purificación de Yato cuando Yukine tuvo que ser castigado.

3. Akashi y Midorima

Akashi y Midorima de Kuroko no Basket

Akashi (H. Kamiya) y Midorima (O. Daisuke) del anime Kuroko no Basket.

Midorima se unió al equipo de baloncesto cuando entró en Teikō Junior High School y en algún tiempo en esos tres años, cuando Akashi fue nombrado capitán, Midorima sirvió como vice-capitán. Celebraba reuniones de capitanes, pero a menudo jugaban al shogi mientras tanto. Akashi era y sigue siendo un experto en shogi y Midorima no pudo ganar una vez contra él.

2. Izaya y Shizuo

Izaya y Shizuo de Durara

Shizuo (H. Kamiya) e Izaya (O. Daisuke) del anime Durarara se han odiado desde el momento en que Shinra los presentó. Durante su primera reunión, Shizuo lanzó un golpe a Izaya después de ser antagonizado; lo que llevó a Izaya a cortar a Shizuo con su cuchillo.

Los dos son opuestos casi completos entre sí, tanto física como mentalmente. Mientras que Izaya es un individuo tranquilo y en su mayoría recogido que permanece emocionalmente separado de la mayoría de las situaciones, Shizuo reacciona impulsivamente en casi cada giro, causando que vaya en un alboroto ciego.

Hacia el final del volumen 12, Izaya revela un poco más acerca de por qué parece tan obsesionado con Shizuo. La primera razón es que como ve a Shizuo como nada más que un monstruo, Izaya siente celos extremos por la habilidad de Shizuo para atraer a otros sin saberlo.

1. Erwin y Levi

Levi y Erwin de Shingeki no Kyojin

Completamente diferente al primer duo, Levi (H. Kamiya) y Erwin (O. Daisuke) de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan en ingles son dos de los personajes más respetados en dicha serie pues Erwin siendo el Capitán del escuadrón de Reconocimiento y Levi siendo su mano derecha, ambos llevan una relación de respeto y admiración. Durante la serie podemos ver como los dos confían en el otro ciegamente enfrentándose a la muerte con los titanes múltiples veces.

Aunque no se conocieron de la mejor manera, ellos dos rápidamente se volvieron en buenos colegas y más que nada, en buenos amigos que pasaron y superaron muchas cosas juntos haciendo su lazo más fuerte.