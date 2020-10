Anime: Los mejores Héroes y heroínas de anime

Es difícil de creer, pero ya hemos superado la segunda década de este siglo. El mundo del anime sólo se ha vuelto más popular, con grandes series que salen de casi cada año esta década con algunos de los personajes más fuertes que hemos visto. ¿Pero cuál de ellos es el más fuerte?

1. Shigeo Kageyama

Shigeo Kageyama de Mob Psycho 100

También conocido como Mob, Shigeo es un psíquico con poderes que parecen haber superado a cualquier otro. Puede absorber la energía psíquica de otros, almacenándola para usarla más tarde, lo que ya lo coloca por encima de la mayoría de los aspirantes.

También es capaz de usar esa energía y dársela a otros, o de infundirla en las plantas haciendo que crezcan. Incluso lo hemos visto desmontar y volver a montar la materia misma. Y todo eso es simplemente lo que Mob es capaz de al 100 por ciento. ¿En? Parece ser un psíquico con un poder ilimitado.

2. Mikasa Ackerman

Mikasa Ackerman de Attack on Titan

Mikasa es muy buena en su trabajo -- 1ª de todos los cadetes del 104º Cuerpo de Entrenamiento.

Ha matado a 10 Titanes ella sola (más dos más con ayuda) y altos mandos militares han declarado que su "destreza es igual a la de cien soldados ordinarios", básicamente convirtiéndola en un ejército de una sola mujer. Ella ciertamente lo demostró cuando se enfrentó a Annie, un Titán que derrotó a soldados de primera categoría como moscas, y vivió para contar la historia.

3. All Might

All Might de My Hero Academia

El mismo Símbolo de Paz, All Might fue el Héroe #1 en su mundo gracias a su naturaleza heroica y el poder de su capricho, Uno para Todos. Ya que su sucesor, Midoriya, no es capaz de usar el poder al máximo todavía, todo lo que tenemos que hacer es lo que All Might fue capaz de mostrarnos.

Lo vimos vencer a un monstruo diseñado específicamente para derrotarlo al negarse a rendirse y usar una ráfaga de golpes en una de las mejores escenas de lucha de la década. Lo hemos visto golpear tan fuerte que podría cambiar el clima. Y la parte más absurda es que todo lo que hemos visto no es lo que era capaz de hacer antes de su lesión.

4. Yuuki Asuna

Yuuki Asuna de Sword Art Online

Cuando 10.000 jugadores quedaron atrapados en el VR MMORPG más grande del mundo, "Sword Art Online", su destino parece sellado.Para Yuki Asuna, la situación se convirtió en su momento de brillar. Para cuando nosotros -- y Kirito -- la conocemos en la primera temporada del show, ya es uno de los miembros más fuertes de los Caballeros de Sangre.

Desesperada por completar el juego y escapar, Asuna pasó de tres a cuatro días luchando sin parar en el primer piso del Laberinto hasta que el agotamiento la obligó a detenerse. Después de asociarse con Kirito, la pareja se niveló increíblemente rápido y se convirtieron en los primeros jugadores en despejar el juego, alcanzando niveles a mediados de los 90 al final. Incluso como curandero en Alfheim Online, Asuna no puede resistirse a una buena pelea.

5. Edward Elric

Edward Elric de Full Metal Alchemist

No sólo es un prodigio en Alquimia, Ed también es un luchador talentoso.Después de una transmutación fallida cuando era un niño, pierde un brazo y una pierna. Al no dejar que una cosa tan simple como extremidades perdidas lo detenga, pronto obtiene prótesis ("automail") extremidades y se entrena a sí mismo, mostrando no sólo la fuerza física, pero la fuerza mental también.

6. Hibiki Tachibana

Hibiki Tachibana de Symphogear

El personaje principal de Symphogear definitivamente se ha ganado su lugar. La serie de la que proviene se trata de lograr lo imposible, y con cada temporada posterior, eso es precisamente lo que hace.

Ella comienza por derrotar a los alienígenas que pueden disolver a los seres humanos con un toque simple, trabaja su camino hasta derrotar a una hechicera eternamente reencarnante con el propósito de gobernar el mundo... La temporada 2 la ve literalmente golpear a través de una montaña y suplex una nave espacial, y para la temporada 5 está lanzando abajo con Dios.