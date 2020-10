Anime: Los 10 superpoderes más usados

El anime, como los cómics, las películas o cualquier otra forma de entretenimiento, tiene muchos clichés a los que tiende a recurrir. Cualquier cinéfilo hablará sobre cómo siempre puede saber quién es el villano en una película estándar debido a todas las pistas obvias. El anime y el manga tienen muchos de estos, pero en los que nos centraremos hoy son poderes específicos que se usan con demasiada frecuencia.

Esto incluirá todo tipo de superpoderes y no solo los del anime de batalla. Algunos podrían pensar que los cómics y el anime probablemente tienen exactamente la misma lista de poderes sobre utilizados, pero en realidad son bastante diferentes. Por ejemplo, no hay tantos velocistas en el anime como en los cómics. Con eso en mente, los 10 superpoderes más comunes de uso en el anime.

10. Manipulación de elementos

Shinra de Fire Force

La manipulación de elementos es probablemente el superpoder más utilizada que existe aparte de la superfuerza. Es vago y puede encapsular muchas habilidades diferentes. Pero en su forma más básica, esta es la capacidad de generar y controlar activamente cualquiera o todos los elementos a voluntad, como fuego, agua, iluminación o tierra.

Avatar: The Last Airbender es obviamente el ejemplo más grande de esto, pero hay muchas otras series que se basan en gran medida en él. Fairy Tail es uno seguro con todos los Elemental Dragon-Slayer Fire Magic que Natsu usa, One Piece lo usa mucho para los Usuarios de Frutas del Diablo de Tipo Logia, y el Elemental Chakra introducido en Naruto también tiene algunos vínculos bastante obvios con esto.

9. Poderes anti-poder, anti-magia o de anulación

Asta de Black Clover

A continuación, está el superpoder del "de vuelta a ti" que anula a todos los demás. Por lo general, este poder se usa para entornos llenos de personas con superpoderes o habilidades sobrehumanas, por lo que el acto de cancelarlos se considera aún más valioso. Esto se puede describir en el canon como Anti-Magia, Borrar magia o incluso simplemente como una capacidad de reflexión.

El usuario más notable de un poder similar a este es, por supuesto, Asta de Black Clover, un personaje que es muy divisivo para los fanáticos. Luego, está Eraserhead de My Hero Academia y también Kamijou Touma de A Certain Magical Index.

8. Super fuerza

All Might de My Hero Academia

La más común de todas es la habilidad Super Fuerza. Es el superpoder de elección más pan blanco, tostado y completamente seguro para darle a cualquier personaje para que ambos sean dominados pero identificables. Es ideal para escenas de lucha, permite que el personaje sea súper duradero y le permite abrirse camino en cualquier situación. Tiene sentido por qué esta habilidad se usaría tan comúnmente, pero los fanáticos están cansados de ella.

La forma creativa en que All Might usa su superfuerza para crear corrientes de viento fue bastante divertida, la manera en la que Deku utiliza el One For All tambien es muy original. Otro ejemplo sería decir que Luffy de One Piece tiene Super Fuerza incluso si, por definición, su superpoder es la Fruta del Diablo Gum-Gum.

7. Oscuridad, sombra o gravedad

Yami de Black Clover

El poder de la oscuridad puede sonar como un poder que solo hay en novelas de ficción, pero en realidad es una habilidad que se le da a bastantes personajes en el mundo del anime. Al igual que la Anti-Magia, la Manipulación de la Oscuridad generalmente funciona como una forma de contrarrestar todas las otras habilidades a su alrededor o es solo una fuerza pura que se vuelve más fuerte cuanto más oscuro es el entorno.

Los mejores ejemplos de esta habilidad son Yami of the Black Bulls en Black Clover, Blackbeard de One Piece o Shikamaru Nara de Naruto. La oscuridad es otro poder que tiene muchas formas diferentes de representarlo.

6. Telequinesis y otras habilidades psíquicas

Tatsumaki de One Punch Man

Los poderes psíquicos son tan comunes como la superfuerza, pero los fanáticos realmente prefieren la forma en que tiende a representarse en el anime sobre las películas y los cómics. Por ejemplo, en Mob Psycho 100 se muestran una enorme cantidad de poderes psíquicos diferentes, desde mejorar los golpes con orbes psíquicos hasta abrir el ojo de su mente para predecir el próximo movimiento del oponente.

Por supuesto, hay muchos otros ejemplos en el anime, como múltiples personajes dentro de Akira, Tatsumaki de One Punch Man o Saiki en La desastrosa vida de Saiki K. En términos de poderes que se usan en exceso, la habilidad de Telekinesis es lo que encaja esa definición es la mejor, pero la mayoría de las otras habilidades también se usan con bastante frecuencia.

5. Habilidades de copiar y robar

All for One de My Hero Academia

Si bien muchos personajes se especializan en un solo superpoder, también hay quienes pueden copiar y robar múltiples poderes. Así es, la habilidad de imitar se usa con bastante frecuencia en el anime, aunque rara vez la usa el personaje principal. La mayoría de las veces, este poder está reservado para un villano, y tienden a "robar" el poder de los demás en lugar de simplemente copiarlo, y esa diferencia es clave.

Por ejemplo, la diferencia entre los personajes de My Hero Academia, Monoma de la Clase 1-B y All for One, es importante. Monoma podría ser capaz de copiar cualquier poder de una persona que toca, pero solo uno a la vez, y generalmente con un menor grado de dominio, mientras que All for One puede tomar una cantidad infinita y usarlos en conjunto, lo que hace que sea aproximadamente tan dominado como One for All. Es un poder arriesgado de incluir en una serie, ya que realmente puede arruinar una buena historia con bastante rapidez.

4. Poderes de regeneración y curación

Sakura de Naruto

Al igual que la habilidad Imitador, un curandero o autorregenerador generalmente nunca es el personaje principal, sino que siempre forma parte de cada Manga de batalla que tiene habilidades sobrenaturales. Estos personajes incluyen a Orihime de Bleach, Recovery Girl de MHA o incluso a Sakura y Tsunade de Naruto.

Sin estos curanderos, cada pelea en Battle Manga tendría que ser mucho menos peligrosa y, por extensión, menos emocionante. Los personajes no podrían enfrentar daños de frente sin consecuencias, porque entonces la historia no podría continuar. El único personaje que ha podido liderar una historia con un poder como este es Josuke Higashitaka de JoJo's Bizarre Adventure Parte 4 (y Giorno, en menor medida, de la Parte 5).

3. Endurecimiento, invencibilidad o inmortalidad

Ban de Seven Deadly Sins

Este próximo generalmente va de la mano con la superfuerza, pero son absolutamente dos poderes separados. La capacidad de volverse invulnerable o imposible de matar suena bastante dominada, y muchas veces lo es. Pero este poder defensivo suele faltar un poco en el departamento de versatilidad.

Las personas que lo padecen generalmente actúan como escudos o chocan contra cosas y no mucho más fuera de eso. Kirishima, un personaje favorito de los fanáticos en My Hero Academia con un tipo de invulnerabilidad, en realidad comenta sobre su falta de utilidad varias veces a lo largo de la historia. Otros personajes conocidos por ser difíciles de golpear son Ban de The Seven Deadly Sins, Kaido de One Piece o Andy de Undead Unluck.

2. Cambio de forma o creación material

Momo Yaoyorozu de My Hero Academia

Pasando de una de las habilidades menos versátiles a una de las más versátiles, están las habilidades de Cambio de Forma y Creación. Estos dos están emparejados porque si una historia no tiene a alguien que pueda cambiar de forma a sí mismo oa los elementos en lo que quieran, los espectadores pueden apostar que hay alguien que puede crear elementos a partir de algo en cualquier forma que imaginen.

El usuario más obvio de este poder es Momo Yaoyoruzu de MHA, considerando que su peculiaridad se llama literalmente "Creación", pero hay muchos más. Por supuesto, está el Homunculus Envy de la serie Fullmetal Alchemist, Youpi the Chimera Ant de Hunter X Hunter y los poderes de cera de Mr.3 de One Piece.

1. Poderes basados en el tiempo

Dio Brando de Jojo's Bizarre Adventure

La más poderosa de todas las habilidades es sin duda Time-Stop. Esto es cuando un personaje (generalmente el villano) es capaz de detener o alterar el tiempo e interactuar con las personas y las cosas a su alrededor mientras el mundo se detiene.

Dio's Stand, The World, es un gran ejemplo, pero hay muchos otros personajes que usan habilidades similares, aunque ninguno es tan malvado como Dio Brando. Ainz Ooal Gown de Overlord, Guldo de DBZ, Zeref de Fairy Tail y, más recientemente, Sho Kusukabe de Fire Force son otros controladores notables del tiempo.