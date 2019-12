Anime: Fanático QUEMA su manga de Go-Toubun no Hanayome ¿Qué pasó?

Go-Toubun no Hanayome lleva varios capítulos del manga en emisión, muchos más que su versión en anime solo deja ver unos cuantos fragmentos de lo que se puede leer en su novela visual, de tal forma que el protagonista de la historia finalmente se decidió por una de sus doncellas, a continuación se hablarán de spoilers.

Precisamente el capítulo 113 del manga Go-Toubun no Hanayome mostró que Yotsuba una de las 5 hermanas era el amor verdadero de Fuutarou, lo que molestó una gran cantidad de fanáticos, debido al estilo de la historia, muchos saben que el protagonista se iba a casar con una de las quintillizas pero tenían la esperanza de formar a su pareja favorita, pues no había sido revelada la identidad de la afortunada hasta este punto.

Un fanático de la serie publicó su descontento en redes sociales, de tal forma que grabó el momento en que destrozó todo el tomo del manga Go-Toubun no Hanayome página por página, después se tomó la molestia de prenderle fuego, todo porque su pareja favorita no era lo que esperaba en la historia y ahora ya no tenía sentido seguir leyendo.

Ante esto, la comunidad de fans de Go-Toubun no Hanayome se mostró más dividida, pues para algunos Yotsuba siempre fue la mejor de las hermanas para estar con Fuutarou, mencionaron que fue la que más apoyó al protagonista, pues siempre se encontró a su lado, lo que generó aún más discusión en la publicación del fanático.

Sobre la serie, esta lleva por nombre Go-Toubun no Hanayome, su manga es escrito e ilustrado por Negi Haruba desde su lanzamiento en la revista Weekly Shonen en el 2017, siendo ya 10 tomos de la historia, en cuanto a su versión al anime esta tuvo una primera temporada en el mes de enero del 2019 con un total de 12 episodios, por lo que desde que terminó su emisión, los fanáticos de la serie pudieron continuar la historia al leer el manga.

