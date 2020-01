Anime: Estudio de Pokémon es acusado de ofrecer pésimos sueldos a sus animadores.

La tan sonada frase utilizada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde el primer minuto de su gobierno, de hecho, la dijo en su discurso de investidura en la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, la frase fue dicha por primera vez por Germán Valdés "Tin Tan" en la película "Niño perdido" del año 1947. ¿Conoces el verso completo de esta famosa frase? . . . . #andresmanuellopezobrador #amlo #amlopresidente #frasesinmortales #2020 #mecansoganso #laverdadnoticias

