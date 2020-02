Anime: Este es el nuevo nombre del polémico científico de My Hero Academia

My Hero Academia es de las series anime más exitosas del momento, tan solo su versión original al manga por Kōhei Horikoshi lleva un récord de ventas en Japón, pero el pasado incidente donde uno de sus personajes antagonistas presenta cierta similitud en nombre, con un crimen de la Segunda Guerra Mundial, causó que China y Corea tuvieran que eliminar su transmisión de su país.

Lo anterior, recordando que el científico que ayuda al personaje de My Hero Academia “All For One” antes llamado Shige Maruta, tiene la tarea de hacer todo tipo de experimentos en los humanos, característica que comparte con el nombre clave “Maruta”, que significa ‘tronco’ y corresponde para los prisioneros chinos y coreanos.



Los cuales eran utilizados por científicos del escuadrón 731 del Ejército Imperial Japonés que realizaba todo tipo de experimentos con ellos. Siendo en gran parte lo que causó la polémica con My Hero Academia y aunque el autor aseguró que nunca tuvo la intención de hacer la referencia, la agencia que representa al manga tomó la decisión de ofrecer una disculpa pública en redes sociales, al igual que cambiar el nombre del personaje.

Este es el nuevo nombre del científico de My Hero Academia

Shiga Maruta pasó a ser nombrado Kyudai Garaki, que significa ‘calvo y grande’, el apellido proviene de las tres últimas sílabas del villano Shigaraki de My Hero Academia, siendo este una conexión directa por trabajar con el All For One.

Por otra parte, ninguno de los sitios oficiales que transmiten el anime y manga de My Hero Academia en China y Corea han publicado algo nuevo sobre ello, por lo que habrá que esperar si este polémico suceso queda perdonado o nunca más podrá regresar en estos países.

