Anime: El Soundtrack de Cowboy Bebop llegará en vinilo este otoño

Anime: El Soundtrack de Cowboy Bebop llegará a vinilo este otoño

Una semana después del debut del soundtrack de Cowboy Bebop en Spotify, llega la noticia de una nueva edición física: la música se lanzará a nivel mundial en vinilo este otoño, anunció el viernes Milan Records.

Conocido como Cowboy Bebop (Soundtrack original de la serie), el set de doble LP de 22 pistas está programado para lanzarse el 6 de noviembre. Será la primera vez que la música del aclamado anime de finales de los 90 de Shinichirō Watanabe, por la banda japonesa Seatbelts, haya estado disponible en vinilo fuera de Japón.

El paquete vendrá en una variedad de colores diferentes y estarán disponibles en Milan Records, Mondo, Light in the Attic, Right Stuf y Newbury Comics. Y contará con portadas exclusivas de Toshihiro Kawamoto, diseñador de personajes y director de animación de Cowboy Bebop. Los pedidos anticipados para el set de vinilo se lanzarán el 6 de agosto en la tienda de Milan Records. La compañía aún no ha anunciado el precio; pero esperemos que actualicen pronto con más detalles.

Cowboy Bebop debutó en Japón en 1998 y tuvo solo 26 episodios, pero se convirtió en uno de los animes más famosos y queridos del mundo. El espectáculo sigue a un cazarrecompensas llamado Spike Spiegel y su tripulación en aventuras por el espacio. Cowboy Bebop es particularmente conocido por su soundtrack de jazz de Seatbelts, incluido su tema de apertura, "Tank!"

Si está buscando volver a ver Cowboy Bebop, se está transmitiendo en Hulu. Además, Netflix está produciendo actualmente una adaptación de acción en vivo protagonizada por John Cho como Spike Spiegel.

Aquí está la lista completa de canciones para Cowboy Bebop (Banda sonora de la serie original):

Cowboy Bebop soundtrack Lado A

1. Tank!

2. Rush

3. Spokey Dokey

4. Bad Dog No Biscuits

5. Cat Blues

Cowboy Bebop soundtrack Lado B

1. Cosmos

2. Space Lion

3. Waltz for Zizi

4. Piano Black

5. Pot City

Cowboy Bebop soundtrack Lado C

1. Too Good Too Bad

2. Car 24

3. The Egg And I

4. Felt Tip Pen

5. Rain

6. Digging My Potato

7. Memory

Cowboy Bebop soundtrack Lado D

1. What Planet Is This?

2. Diamonds

3. Mushroom Hunting

4. Einstein Groovin’

5. Pearls