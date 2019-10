Anime: Dr. Stone en el primer lugar de popularidad sobre Demon Slayer

Recientes encuestas han puesto al la nueva serie Dr. Stone publicada por la Shōnen Jump en los primeros lugares del continente asiático, ganando cada vez más popularidad en el resto del mundo, la temática que nos presenta este manga y anime transmitido desde la temporada pasada es que sin duda el mundo científico que creó el hombre es el camino a seguir para lograr recuperar el mundo como lo conocemos.

Es una rareza entre otras historias del mismo género, que sin necesidad de exagerar su mundo sobre un tema fantasioso nos presenta un planeta tierra postmodernista y que ya no es habitado por la misma cantidad de humanos debido a un fenómeno que los transformó a todos en piedra.

A partir de este momento diremos algunos “spoilers” así que si buscas más información sobre el proceso de animación que fue llevado a cabo este es el sitio indicado. “Probablemente es la primera serie en que la ciencia es la temática total y la tecnología es la principal solución a cualquier problema”.

Los creadores de Dr. Stone son su escritor Riichiro Inagaki y el ilustrador Boichi quienes recientemente dieron inicio a su carrera en el mundo del anime, aquí te dejamos la sinopsis oficial publicada por el sitio oficial de streaming Crunchyroll para que conozcas sobre el protagonista y la problemática que enfrentará con sus amigos:

“El día que Taiju Oki, un adolescente fuerte pero algo palurdo, se decide por fin a declararle su amor a Yuzuriha, sucede algo radical e inesperado: justo un segundo antes de la declaración, causas desconocidas llevan al total de la humanidad a convertirse instantáneamente en piedra.

Después de 3.689 años y 158 días, durante los que ha luchado por no perder la consciencia y desaparecer, Taiju finalmente emerge de la piedra y vuelve a la normalidad. Aunque sólo para descubrir que el resto de la humanidad jamás despertó de su sueño pétreo.

Luego se entera de que su amigo Senku, un genio absoluto de vocación científica y mentalidad mucho más pragmática, también ha sobrevivido. Ahora es su obligación rescatar a la gente y crear un nuevo mundo huyendo de la superstición y la magia y usando la única herramienta realmente poderosa: la ciencia”

El anime es una completa crítica al estilo de vida que llevamos actualmente, nos presenta dos polos opuestos y la oportunidad de volver a empezar como humanidad siendo recordado por algunos los errores pasados que se vivieron en la antigüedad. Senku representa a un “Frankestein” que tiene a la ciencia como su aliada.

En cada capítulo aprenderás algo nuevo sobre procesos científicos que no debes realizar en casa pues ahora son ilegales si no se es un experto, verás como los personajes son guiados por Senku quien 10,000 millones por ciento está convencido que el camino correcto es uno que lleva a la humanidad a evolucionar y no la que se queda en un mundo de piedra.

